Возле московской мэрии полиция начала массово задерживать людей, приехавших для участия в несогласованной акции в поддержку незарегистрированных Мосгоризбиркомом независимых кандидатов на выборы. В районе 14:00 на митинге были задержаны более 30 человек, передает корреспондент РБК.

В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержания

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