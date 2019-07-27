Происшествия

В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержанияРБК 06:23

Возле московской мэрии полиция начала массово задерживать людей, приехавших для участия в несогласованной акции в поддержку незарегистрированных Мосгоризбиркомом независимых кандидатов на выборы. В районе 14:00 на митинге были задержаны более 30 человек, передает корреспондент РБК.
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