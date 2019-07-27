К двенадцати часам дня у мэрии Москвы, где 27 июля должен пройти несогласованный митинг оппозиции, задержали как минимум шесть человек, сообщает «ОВД-инфо». Всех их собираются везти в один из отделов полиции, в какой – пока не сообщается. Первым задержанным оказался дизайнер Константин Коновалов.

У мэрии Москвы еще до начала митинга начались задержания

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