Происшествия
У мэрии Москвы еще до начала митинга начались задержанияВедомости 05:25
К двенадцати часам дня у мэрии Москвы, где 27 июля должен пройти несогласованный митинг оппозиции, задержали как минимум шесть человек, сообщает «ОВД-инфо». Всех их собираются везти в один из отделов полиции, в какой – пока не сообщается. Первым задержанным оказался дизайнер Константин Коновалов.
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Политика
Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Видео с места крушения самолета в Подмосковье появилось в Сети
Следственный комитет выложил видео с места крушения легкомоторного самолета, упавшего в Серпуховском районе Московской области.
Обновлено в 09:52
Кино
На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля
По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.
Обновлено в 09:57
Футбол
«Торпедо» хочет арендовать Тикнизяна у ЦСКА
Как стало известно «Чемпионату», «Торпедо» хочет взять в аренду полузащитника ЦСКА Наира Тикнизяна.
Обновлено в 09:59
Автоспорт
Формула-1. Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии
На 11-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который проходит в Германии, завершилась квалификация.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Трое детей найдены мертвыми в Дагестане
Трое детей, которые купались в Каспийском море в Бабаюртовском районе Дагестана, найдены мертвыми.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп
В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Футбол
Кабелла: «Предложение „Краснодара“ было таким, что я не смог отказать»
Предложение было таким большим, что я не смог отказаться.
Обновлено в 04:31
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Экономика
Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях
Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Тело популярного блогера нашли в коллекторе в Петербурге
Обновлено в 10:38
Происшествия
В редакцию «Дождя» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.
Обновлено в 09:58
Футбол
Тамбов — Спартак 1:0 (2-й тайм)
В Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» стартовал футбольный матч между «Тамбовом» и московским «Спартаком».
Обновлено в 09:30
Общество
В Москве 26 июля стало самым жарким днём с начала месяца
Обновлено вчера в 10:57
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
Российские разведывательно-дозорные машины добрались до Сербии
Десять бронемашин БРДМ-2 с комплектами запасных частей прибыли из России в Сербию в рамках военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 07:48
Футбол
Фанаты «Спартака» провели акцию на матче с «Тамбовом»
Обновлено в 10:35
Космос
Доказана теория относительности Эйнштейна
Международная группа ученых подтвердила общую теорию относительности Эйнштейна, наблюдая за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A* в центре Млечного Пути.
Обновлено вчера в 00:36
Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Экономика
Регионы получат 4,3 миллиарда рублей на доплаты к пенсиям
Регионам дополнительно выделят более 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
Обновлено в 06:00
Общество
Комфортное общественное пространство создадут на Павелецкой площади
На месте нынешней площади перед вокзалом будет создана комфортная озелененная площадь, сочетающая активные пешеходные зоны с общественными пространствами и кафе.
Обновлено в 04:07
Политика
Глуховеря шокировал Зеленского своим цинизмом
Зеленский отметил, что увиденное шокировало его "цинизмом поведения представителей старой элиты, которые действительно убеждены, что они вместе со своим обслуживающим персоналом живут над законом".
Обновлено в 10:14
Происшествия
Протестующие вышли на Старый Арбат и Петровку
Часть участников несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордуму дошла до улицы Петровка, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 10:06
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:55