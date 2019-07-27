Происшествия
У мэрии Москвы еще до начала митинга начались задержанияВедомости 05:25
К двенадцати часам дня у мэрии Москвы, где 27 июля должен пройти несогласованный митинг оппозиции, задержали как минимум шесть человек, сообщает «ОВД-инфо». Всех их собираются везти в один из отделов полиции, в какой – пока не сообщается. Первым задержанным оказался дизайнер Константин Коновалов.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:23, Вашингтон
Политика
Трамп захотел приравнять антифашистов к террористам
Движение антифа могут признать в США террористической организацией. Об этом в своем Twitter написал президент Дональд Трамп.
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Авто
Дизайнеры представили современный ВАЗ-2101
Независимые дизайнеры представили, как мог бы выглядеть отечественный ВАЗ-2101 сегодня, а затем опубликовали получившееся изображение в социальной сети «Вконтакте» на оценку поклонникам «классики».
Обновлено в 08:04
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Общество
Путин запретил передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ
Владимир Путин подписал закон, запрещающий передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ. Документ появился на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:36
Транспорт
Петербуржцы не смогли улететь в Барселону. Там бастуют авиадиспетчеры
Рейс VY 7893 Санкт-Петербург - Барселона компании Vueling airlines, который должен был вылететь сегодня, 27 июля, в 5.10 утра, так и не был отправлен.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
WSJ сообщила об увеличении ядерного потенциала КНДР
КНДР наращивает свой ядерный потенциал несмотря на заверения в обратном лидера страны Ким Чен Ына.
Обновлено в 17:11
Футбол
«Ньюкасл» хочет подписать защитника ПСЖ
Защитник ПСЖ Стэнли Нсоки может продолжить карьеру в Англии. Игроком интересуется «Ньюкасл». Стороны пока не могут сойтись в цене.
Обновлено в 15:27
Наука
Электростимуляция мышц обеспечит людям сверхчеловеческие рефлексы
Система электрической стимуляции сокращает время ответа примерно на 80 мс: испытуемый еще только только пытается осознать движение мяча, а его рука уже давно нажала на спусковой крючок.
Обновлено вчера в 05:37
Армия и оружие
ВС Венесуэлы сообщили об очередном вторжении самолёта-разведчика США
Самолёт-разведчик США снова вошёл в зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров без предупреждения, сообщило Стратегическое оперативное командование ВС Венесуэлы в Twitter.
Обновлено в 17:16
Общество
Житель Канады сорвал джекпот национальной лотереи в размере $45,5 млн
Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($45,5 млн) разыгран в Канаде.
Обновлено в 09:59
Автоспорт
Феттель стартует последним на Гран-при Германии
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель будет вынужден стартовать последним на Гран-при Германии.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Два самолета США провели разведку у Крыма
Два самолета США провели разведку у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 16:42
Кино
Американский режиссер Майкл Бэй встретился в Киеве с Кличко
Обновлено в 15:32
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Здоровье
Волгоградцы узнали, как оказать помощь ребенку на воде
Если есть навыки оказания первой помощи, сделайте ему искусственное дыхание и массаж сердца.
Обновлено в 12:18
Технологии
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено в 17:04
Гаджеты
Huawei выпустит два флагманских процессора, в том числе и с 5G
По новым данным, в 2019 году будут представлены две новые однокристальные платформы, причем одна из них уже получит встроенный 5G-модем.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
Министерство обороны России ко дню Военно-морского флота открывает на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев, сообщает департамент информации и массовых коммуникация военного ведомства.
Обновлено в 17:14
Происшествия
На Аляске проводят расследование в связи с гибелью режиссера Никоновой
Правоохранительные органы штата Аляска проводят расследование в связи с гибелью гражданки Белоруссии, режиссера Вероники Никоновой.
Обновлено в 15:27
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Футбол
Рибери отказался от перехода в «Монако»
Бывший вингер «Баварии» Франк Рибери, ныне имеющий статус свободного агента, отказался вести переговоры о переходе в «Монако», сообщает L'Equipe.
Обновлено в 17:39
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Японии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 около берегов Японии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 15:11
Футбол
В Саранске «Тамбов» одержал победу над «Спартаком»
«Тамбов» обыграл московский «Спартак». Матч, который проходил на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, завершился со счетом 2:0.
Обновлено в 12:02