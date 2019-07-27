К двенадцати часам дня у мэрии Москвы, где 27 июля должен пройти несогласованный митинг оппозиции, задержали как минимум шесть человек, сообщает «ОВД-инфо». Всех их собираются везти в один из отделов полиции, в какой – пока не сообщается. Первым задержанным оказался дизайнер Константин Коновалов.

У мэрии Москвы еще до начала митинга начались задержания

Политика Трамп захотел приравнять антифашистов к террористам Движение антифа могут признать в США террористической организацией. Об этом в своем Twitter написал президент Дональд Трамп.

Авто Дизайнеры представили современный ВАЗ-2101 Независимые дизайнеры представили, как мог бы выглядеть отечественный ВАЗ-2101 сегодня, а затем опубликовали получившееся изображение в социальной сети «Вконтакте» на оценку поклонникам «классики».

Общество Путин запретил передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ Владимир Путин подписал закон, запрещающий передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ. Документ появился на портале правовой информации.

Транспорт Петербуржцы не смогли улететь в Барселону. Там бастуют авиадиспетчеры Рейс VY 7893 Санкт-Петербург - Барселона компании Vueling airlines, который должен был вылететь сегодня, 27 июля, в 5.10 утра, так и не был отправлен.

Армия и оружие WSJ сообщила об увеличении ядерного потенциала КНДР КНДР наращивает свой ядерный потенциал несмотря на заверения в обратном лидера страны Ким Чен Ына.

Футбол «Ньюкасл» хочет подписать защитника ПСЖ Защитник ПСЖ Стэнли Нсоки может продолжить карьеру в Англии. Игроком интересуется «Ньюкасл». Стороны пока не могут сойтись в цене.

Наука Электростимуляция мышц обеспечит людям сверхчеловеческие рефлексы Система электрической стимуляции сокращает время ответа примерно на 80 мс: испытуемый еще только только пытается осознать движение мяча, а его рука уже давно нажала на спусковой крючок.

Армия и оружие ВС Венесуэлы сообщили об очередном вторжении самолёта-разведчика США Самолёт-разведчик США снова вошёл в зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров без предупреждения, сообщило Стратегическое оперативное командование ВС Венесуэлы в Twitter.

Общество Житель Канады сорвал джекпот национальной лотереи в размере $45,5 млн Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($45,5 млн) разыгран в Канаде.

Автоспорт Феттель стартует последним на Гран-при Германии Пилот «Феррари» Себастьян Феттель будет вынужден стартовать последним на Гран-при Германии.

Армия и оружие Два самолета США провели разведку у Крыма Два самолета США провели разведку у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Общество Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.

Здоровье Волгоградцы узнали, как оказать помощь ребенку на воде Если есть навыки оказания первой помощи, сделайте ему искусственное дыхание и массаж сердца.

Гаджеты Huawei выпустит два флагманских процессора, в том числе и с 5G По новым данным, в 2019 году будут представлены две новые однокристальные платформы, причем одна из них уже получит встроенный 5G-модем.

Армия и оружие Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев Министерство обороны России ко дню Военно-морского флота открывает на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев, сообщает департамент информации и массовых коммуникация военного ведомства.

Происшествия На Аляске проводят расследование в связи с гибелью режиссера Никоновой Правоохранительные органы штата Аляска проводят расследование в связи с гибелью гражданки Белоруссии, режиссера Вероники Никоновой.

Политика Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".

Футбол Рибери отказался от перехода в «Монако» Бывший вингер «Баварии» Франк Рибери, ныне имеющий статус свободного агента, отказался вести переговоры о переходе в «Монако», сообщает L'Equipe.

Происшествия Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.

Политика Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.

Происшествия Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Японии Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 около берегов Японии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).