Происшествия

У мэрии Москвы еще до начала митинга начались задержанияВедомости 05:25

К двенадцати часам дня у мэрии Москвы, где 27 июля должен пройти несогласованный митинг оппозиции, задержали как минимум шесть человек, сообщает «ОВД-инфо». Всех их собираются везти в один из отделов полиции, в какой – пока не сообщается. Первым задержанным оказался дизайнер Константин Коновалов.
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