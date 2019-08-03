В столице на несанкционированной акции «Вернем себе право на выборы» по состоянию на 17:45 задержаны 600 человек, сообщает «ОВД-Инфо». Эта цифра совпадает с оценкой МВД. Акция проходит в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордуму.

В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек

Армия и оружие Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).

Происшествия В США в третий раз за сутки открыли стрельбу по людям В результате стрельбы в парке в Чикаго пострадали семь человек, сообщают NBC Chicago и WGN TV со ссылкой на полицию.

Общество В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы 15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.

Наука Радиация в Старом свете: почему молчат европейцы «Поджигателем» на сей раз стал научный доклад «Концентрации в воздухе и химические факторы радиоактивного рутения в результате не заявленного крупного ядерного выброса в 2017 году», подготовленный учеными из 32 стран и опубликованный в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences («Известия национальной Академии наук»).

Политика Супруга президента Сирии вылечилась от рака Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.

Происшествия В Ленинградской области обнаружили тело скованного наручниками мужчины В Волховском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину со скованными наручниками руками и ногами.

Происшествия Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.

Политика Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи со стрельбой в США.

Интернет Instagram и WhatsApp решили переименовать Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".

Политика Захарова: Санкции США доказывают сфабрикованность «дела Скрипалей» Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", новые санкции США против РФ в рамках дела Скрипалей - "мощнейшее доказательство" того, что обнародованная Лондоном история по этому делу придумана с целью провокации.

Футбол «Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии Больше команды забить не сумели, поэтому судьба матча решалась в серии послематчевых пенальти.

Технологии Видят ли животные изображение на экране телевизора? Часто собаки и кошки как будто бы следят за тем, что происходит на экране телевизора или монитора компьютера.

Происшествия Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Здоровье Медики призвали пенсионеров не отказываться от спорта Если физические упражнения пожилому человеку выполнять сложно, специалисты рекомендуют занятия на тренажерах в виде виброплатформ, которые позволяют увеличить мышечную силу, плотность кости и баланс без особых физических усилий.

Общество Владимир Путин подписал закон, повышающий детские пособия Владимир Путин подписал закон, повышающий детские пособия до прожиточного минимума.

Футбол «Сочи» сыграл вничью с «Уфой» и набрал первое очко в РПЛ В воскресенье поздно вечером в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК "Сочи" сыграл вничью с "Уфой" - 0:0. Таким образом, хозяева набрали свое первое очко в первенстве и ушли с последнего места в турнирной таблице.

Наука В лаборатории создали «мини-Солнце» Физики из США смогли создать и запустить в лаборатории «мини-Солнце».

Политика National Interest оценил мощь российского флота на параде в Петербурге Американский журнал National Interest оценил главный парад, прошедший в День ВМФ в Петербурге.

Экономика ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).

Космос Эксперты прогнозируют конец света 12 августа Согласно недавно проведенным исследованиям, со стороны Венеры к Земле направляется подозрительный объект внушительных размеров, который столкнется с нашей планетой 12 августа.