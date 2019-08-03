Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человекКоммерсантъ вчера в 11:02
В столице на несанкционированной акции «Вернем себе право на выборы» по состоянию на 17:45 задержаны 600 человек, сообщает «ОВД-Инфо». Эта цифра совпадает с оценкой МВД. Акция проходит в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордуму.
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Количество задержанных на несогласованной акции в Москве достигло почти 600 человек
Комсомольская правдавчера в 11:24
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