Происшествия

В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человекКоммерсантъ вчера в 11:02

В столице на несанкционированной акции «Вернем себе право на выборы» по состоянию на 17:45 задержаны 600 человек, сообщает «ОВД-Инфо». Эта цифра совпадает с оценкой МВД. Акция проходит в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордуму.
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