В Москве на Пасху резко похолодаетВести.Ru 04:13

Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал "Интерфаксу", что антициклон, который сейчас обеспечивает замечательную летнюю погоду, останется до субботы.

В Москве на Пасху резко похолодает

Политика Путин упростил получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР Президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получение российского гражданства, документ опубликован на сайте Кремля.

Армия и оружие «Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.

Политика Россия выразила протест Австрии из-за осквернения советского памятника Посольство России в Вене заявляет австрийским властям решительный протест в связи с очередным осквернением на площади Шварценбергплатц памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, заявил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Общество В России продлили срок перехода на цифровое телевидение Срок перехода на цифровое телевидение решено продлить до 14 октября, заявил глава Минкомсвязи Константин Носков.

Политика Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.

Авто Опубликованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка» Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».

Шоу-бизнес Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке В разговоре с корреспондентом издания актер и исполнитель признался, что его близкие убедительно просили его не жениться на Херд или, по крайней мере, подписать брачный контракт.

Политика МИД счел закон об украинском языке противоречащим Конституции Украины Многие положения «скандального» закона об исключительности украинского языка противоречат международно-правовым нормам и Конституции Украины.

Политика Жителям ДНР и ЛНР начнут платить российские пенсии В ПФР отметили, что право на пенсии получат только те граждане ДНР и ЛНР, которые переедут на постоянное жительство в Россию.

Политика Солонников рассказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Солонников расказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил после визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, что страны Балтии должны координировать свою политику в отношении с Россией.

Происшествия Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Наука Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.

Здоровье Медведев поручил премировать врачей за диагностирование рака Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству до декабря разработать систему премирования врачей при диагностировании онкологических заболеваний в ходе диспансеризации.

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Политика Совбез России увидел угрозу в грузинских клопах Замглавы Совбеза России Рашид Нургалиев на совещании с руководителем Южной Осетии Анатолием Билибовым заявил, что необходимо принять меры для борьбы с угрозой от биолаборатории под Тбилиси, сообщила пресс-служба президента республики.

Политика Путин назвал обстоятельной беседу с Ким Чен Ыном Президент России Владимир Путин прокомментировал общение тет-а-тет, которое у него состоялось с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Футбол «Енисей» и «Оренбург» огласили составы на игру Тренерские штабы «Енисея» и «Оренбурга» опубликовали стартовые составы на очную встречу команд в рамках 25-го тура чемпионата России.

Финансы Миссия МВФ приедет на Украину с инспекцией Глава Нацбанка Украины Яков Смолий рассказал, что в мае страну посетит миссия МВФ, которая проверит выполнение Киевом условий программы перед выделением следующего транша кредита.

Гаджеты Раскрыты основные характеристики флагмана Redmi на Snapdragon 855 Суббренд компании Xiaomi, Redmi, готовит к выпуску новый флагманский смартфон на базе процессора Snapdragon 855.

Армия и оружие Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море Со слов посла США в Москве Джона Хантсмана, развернутая в Средиземном море американская авианосная группировка в составе более 130 самолетов, 10 кораблей, авианосцев USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также девяти тысяч моряков и морских пехотинцев, служит сигналом для Москвы.

Происшествия Попавшую в серьезное ДТП певицу МакSим перевели из реанимации Серьезно пострадавшую в ДТП российскую поп-певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату - ее состояние стабильно.