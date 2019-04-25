Общество
В Москве на Пасху резко похолодаетВести.Ru 04:13
Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал "Интерфаксу", что антициклон, который сейчас обеспечивает замечательную летнюю погоду, останется до субботы.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Политика
Путин упростил получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР
Президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получение российского гражданства, документ опубликован на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 08:07
Армия и оружие
«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского
Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Политика
Россия выразила протест Австрии из-за осквернения советского памятника
Посольство России в Вене заявляет австрийским властям решительный протест в связи с очередным осквернением на площади Шварценбергплатц памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, заявил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Обновлено в 04:30
Общество
В России продлили срок перехода на цифровое телевидение
Срок перехода на цифровое телевидение решено продлить до 14 октября, заявил глава Минкомсвязи Константин Носков.
Обновлено в 06:35
Политика
Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью
Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено в 10:44
Авто
Опубликованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке
В разговоре с корреспондентом издания актер и исполнитель признался, что его близкие убедительно просили его не жениться на Херд или, по крайней мере, подписать брачный контракт.
Обновлено в 09:31
Политика
МИД счел закон об украинском языке противоречащим Конституции Украины
Многие положения «скандального» закона об исключительности украинского языка противоречат международно-правовым нормам и Конституции Украины.
Обновлено в 10:08
Политика
Жителям ДНР и ЛНР начнут платить российские пенсии
В ПФР отметили, что право на пенсии получат только те граждане ДНР и ЛНР, которые переедут на постоянное жительство в Россию.
Обновлено в 09:41
Политика
Солонников рассказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным
Солонников расказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил после визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, что страны Балтии должны координировать свою политику в отношении с Россией.
Обновлено 23 апреля в 11:14
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 10:40
Культура
Пятый международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве
Обновлено в 02:30
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Здоровье
Медведев поручил премировать врачей за диагностирование рака
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству до декабря разработать систему премирования врачей при диагностировании онкологических заболеваний в ходе диспансеризации.
Обновлено в 09:17
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Политика
Совбез России увидел угрозу в грузинских клопах
Замглавы Совбеза России Рашид Нургалиев на совещании с руководителем Южной Осетии Анатолием Билибовым заявил, что необходимо принять меры для борьбы с угрозой от биолаборатории под Тбилиси, сообщила пресс-служба президента республики.
Обновлено в 06:45
Политика
Путин назвал обстоятельной беседу с Ким Чен Ыном
Президент России Владимир Путин прокомментировал общение тет-а-тет, которое у него состоялось с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Обновлено в 05:21
Общество
Отец Бутиной назвал сумму долга дочери перед адвокатами
Обновлено в 09:27
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 10:36
Футбол
«Енисей» и «Оренбург» огласили составы на игру
Тренерские штабы «Енисея» и «Оренбурга» опубликовали стартовые составы на очную встречу команд в рамках 25-го тура чемпионата России.
Обновлено в 08:19
Финансы
Миссия МВФ приедет на Украину с инспекцией
Глава Нацбанка Украины Яков Смолий рассказал, что в мае страну посетит миссия МВФ, которая проверит выполнение Киевом условий программы перед выделением следующего транша кредита.
Обновлено в 08:41
Гаджеты
Раскрыты основные характеристики флагмана Redmi на Snapdragon 855
Суббренд компании Xiaomi, Redmi, готовит к выпуску новый флагманский смартфон на базе процессора Snapdragon 855.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Со слов посла США в Москве Джона Хантсмана, развернутая в Средиземном море американская авианосная группировка в составе более 130 самолетов, 10 кораблей, авианосцев USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также девяти тысяч моряков и морских пехотинцев, служит сигналом для Москвы.
Обновлено вчера в 01:29
Происшествия
Попавшую в серьезное ДТП певицу МакSим перевели из реанимации
Серьезно пострадавшую в ДТП российскую поп-певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату - ее состояние стабильно.
Обновлено в 06:41
Музыка
Группа «Любэ» выпустила клип про Крымский мост
В интернете опубликован видеоклип песни "По мосту" группы "Любэ".
Обновлено в 04:08
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail в первом квартале увеличилась на 65%
Общий долг Х5 достиг 201,9 млрд, а чистый долг — 183,7 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,59%.
Обновлено в 04:03
Наука
Обнаружены нейроны, способствующие перееданию
Обновлено в 02:54