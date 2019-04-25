В Москве на Пасху резко похолодаетВести.Ru 04:13

Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал "Интерфаксу", что антициклон, который сейчас обеспечивает замечательную летнюю погоду, останется до субботы.

В Москве на Пасху резко похолодает

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