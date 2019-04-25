Общество
В Москве на Пасху резко похолодаетВести.Ru 04:13
Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал "Интерфаксу", что антициклон, который сейчас обеспечивает замечательную летнюю погоду, останется до субботы.
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Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми
Обновлено в 08:19
Футбол
Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании»
Обновлено в 11:40
Политика
Верховный суд Украины отказал в иске против автокефалии УПЦ
Верховный суд Украины отказал в отмене решения Верховной Рады о поддержке томоса об автокефалии Украинской Православной церкви, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 11:16
Экономика
Американская компания заплатит штраф из-за «Роснефти»
Фирма согласилась заплатить штраф в размере $75 тыс. за нарушение санкций против «Роснефти», введённых Белым домом из-за кризиса на Украине.
Обновлено в 10:59
Политика
Москва признала жителей Донбасса де-факто жителями России
Захарова подчеркнула, что считает подобные упреки несправедливыми, поскольку без поддержки Москвы — гуманитарной помощи, политического содействия, моральной поддержки — судьба жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) «сложилась бы куда более драматично».
Обновлено в 09:32
Общество
Отец Бутиной назвал сумму долга дочери перед адвокатами
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено в 10:45
Политика
Россия выразила протест Австрии из-за осквернения советского памятника
Посольство России в Вене заявляет австрийским властям решительный протест в связи с очередным осквернением на площади Шварценбергплатц памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, заявил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Обновлено в 04:30
Политика
Зеленский пообещал проверить закон о языке
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать закон об исключительности украинского языка, принятый Верховной радой 25 апреля, на предмет соответствия конституционным нормам и интересам украинских граждан.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
Погибший при сносе гостиницы в Петербурге рабочий попал под экскаватор
«Произошло опрокидывание экскаватора набок, при этом под экскаватор попал мужчина 1982 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 11:00
Авто
Renault планирует выпустить новый бюджетный седан
Компания Renault может выпустить новый ультрабюджетный седан, который станет компактнее и дешевле модели Logan.
Обновлено в 06:30
Наука
Физики обнаружили, как внутри песка образуются пузыри из песчинок
Ученые-физики обнаружили, как внутри песка образуются пузыри из песчинок.
Обновлено 23 апреля в 18:01
Происшествия
В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог
Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Рудковская села на ягодную диету
Продюсер уже готовится к лету 44-летняя Яна Рудковская успела прославиться не только как успешный продюсер, но и как популярный инста-блогер — последние несколько лет на своей странице она делится с подписчиками моментами из жизни: светскими приемами, снимками путешествий, а также успехами мужа, фигуриста Евгения Плющенко, и детей.
Обновлено в 10:39
Музыка
Группа «Любэ» выпустила клип про Крымский мост
В интернете опубликован видеоклип песни "По мосту" группы "Любэ".
Обновлено в 04:08
Наука
Сигналы мозга преобразовали в человеческую речь две нейросети
Обновлено в 05:43
Авто
Новый кроссовер Skoda представят в июне
Ходят слухи о том, что новая разработка чешского производителя будет представлять собой купеобразную версию кроссовера Kamiq.
Обновлено в 10:14
Авто
Фотошпионы сняли новый Mercedes-Benz C-Class на тестах
Компания Mercedes-Benz продолжает дорожные испытания седана C-Class следующего поколения – на сей раз немцы тестируют управляемость (видимо, «докручивают» ее до уровня новой BMW 3-Series).
Обновлено в 04:43
Экономика
Медведев поручил увеличить период ухода за ребенком, включаемый в стаж
Медведев уточнил, что ведомства должны проработать вопрос об увеличении периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж для назначения пенсии, с 1,5 до 3 лет с оценкой финансовых и социальных последствий предлагаемого решения.
Обновлено в 08:57
Авто
Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%
В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Кристина Асмус поддразнила мужа откровенным фото
Супруга Гарика Харламова Кристина Асмус уже не раз демонстрировала свои совершенные формы, выкладывая в соцсеть откровенные фотографии, которые она всегда сопровождает прикольными подписями.
Обновлено в 09:30
Экономика
Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%
Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Футбол
Дзюба предстал в образе супергероя из «Мстителей»
Обновлено в 08:57
Политика
В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина
Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
Обновлено в 09:56
Политика
В Минобороны опровергли сообщения об изменении формы одежды в ВДВ
Изменение формы одежды в ВДВ не предполагается даже в проекте, заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Обновлено в 10:40
Общество
Ельцин Центр пригласил Родительский комитет обсудить проблемы ЛГБТ
Ельцин Центр пригласил главу Уральского родительского комитета Евгения Жабреева принять участие в дискуссии "Сексуальная ориентация и гендерная идентичность" после того, как руководитель организации потребовал отменить обсуждение, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 02:13
Футбол
Мамаев не смог объяснить, почему ударил Соловчука ногой в голову
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев высказался о конфликте с водителем Виталием Соловчуком 8 октября прошлого года, по итогам которого тот получил серьёзные травмы, а футболист вместе со своими друзьями отправился под арест.
Обновлено в 09:27
Общество
Срок перехода на цифровое телевидение продлили до 14 октября
Обновлено в 06:52