Общество
В Москве на Пасху резко похолодаетВести.Ru 04:13
Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал "Интерфаксу", что антициклон, который сейчас обеспечивает замечательную летнюю погоду, останется до субботы.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Экономика
Tesla отчиталась об убытке в $702 млн
Обновлено в 05:11
Политика
Глава ДНР поручил упростить пересечение границы с РФ
Глава Донецкой Народной Республики после подписания российским президентом указа об упрощении получения паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР, поручил упростить пересечение границы с Россией.
Обновлено в 05:32
Общество
Власти Москвы решили отказаться от весенней покраски старых бордюров
Власти Москвы приняли решение больше не красить после зимы старые бордюры, написал в четверг в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 04:07
Политика
Украина вышла из соглашения о секретных изобретениях СССР
Украина вышла из соглашения со странами СНГ о неразглашении межгосударственных секретов в области изобретений, созданных в СССР.
Обновлено вчера в 06:44
Спорт
Олимпийская чемпионка упала в обморок в прямом эфире
Обновлено в 03:13
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Политика
На Украине приняли закон об исключительности украинского языка
Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.
Обновлено в 04:14
Политика
Ким Чен Ын подарил Путину меч, «олицетворяющий силу»
Северокорейский лидер Ким Чен Ын по завершению переговоров во Владивостоке преподнес в подарок президенту РФ Владимиру Путину корейский меч.
Обновлено в 05:45
Политика
Экс-директор СВР Трубников рассказал о главной угрозе человечеству
Трубников отметил, что по ядерному оружию страны принимают меры для снижения этой угрозы.
Обновлено вчера в 23:53
Спорт
Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).
Обновлено в 04:33
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено вчера в 13:19
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Опубликована военная доктрина Зеленского
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский намерен сделать армию страны добровольной и начать руководить ею в соответствии со стандартами НАТО.
Обновлено в 06:14
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины
Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:49
Политика
Александр Стрелюхин станет председателем правительства области
На должность вице-губернатора, председателя правительства будет назначен Александр Стрелюхин.
Обновлено в 05:08
Авто
Skoda представит новый кроссовер в июне
Обновлено в 05:04
Политика
Климкин обвинил Россию в «паспортной» оккупации Донбасса
Решение российской стороны выдавать в упрощенном порядке паспорта жителям отдельных районов ДНР и ЛНР глава МИД Украины Павел Климкин назвал «продолжением российской агрессии».
Обновлено вчера в 10:24
Политика
США хотят сменить власть в Венесуэле руками Колумбии, сообщило ГРУ
Вашингтон планирует сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба вице-адмирал Игорь Костюков.
Обновлено в 06:17
Авто
Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%
В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Кино
В центре города открыли мемориальную доску актеру Юрию Яковлеву
Обновлено в 05:00
Авто
Названы цены и комплектации нового УАЗ «Буханка»
В пресс-службе предприятия рассказали, что стоимость Трофи-модификации «Буханки» Комби начинается с отметки в 830 тыс. рублей.
Обновлено в 03:18
Общество
Специалисты «Росконтроля» назвали лучший кагор
Обновлено в 03:03
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $75 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ненадолго превысила $75 за баррель.
Обновлено в 03:36
Политика
МИД РФ не сомневается в причастности ИГ к терактам на Шри-Ланке
Серия терактов на Шри-Ланке точно является делом рук международной группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ), заявили в российском МИДе.
Обновлено в 05:28
Общество
Актриса Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты
Начиная с 1990 года, журнал People ежегодно составляет список 50 самых красивых людей мира.
Обновлено в 02:30
Гаджеты
Раскрыты основные характеристики флагмана Xiaomi Redmi
В Сети появились подробные характеристики нового флагмана Xiaomi – бюджетного смартфона Redmi, выпуск которого готовит китайский производитель.
Обновлено в 05:42
ЖКХ
С пятницы в Петербурге начнется периодическое протапливание
С 26 апреля в городе начнется периодическое протапливание, сообщает администрация Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:58
Происшествия
МакSим перевели из реанимации в обычную палату
Обновлено в 04:41
Общество
В школьные уроки музыки предложили включить Высоцкого и The Queen
Только 13% из опрошенных рассказали, что на уроках их знакомили с творчеством современных музыкантов и композиторов, и лишь 6% отметили, что во время занятий учитель предлагал им подвигаться под разные мелодии.
Обновлено в 05:35