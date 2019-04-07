Общество

В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасностиТАСС 05:27

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля. Как следует из данных прогностической карты предупреждений по Центральному федеральному округу на сайте Гидрометцентра, в регионе ожидается сильный ветер.
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В Москве объявили «желтый» уровень опасности

Газета.Ru14:21

«Желтый» уровень опасности из‑за ветра объявили в Московском регионе на 8 апреля

РИАМО05:03

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за усиления ветра

Вечерняя Москва06:41

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве 8 апреля из-за усиления ветра

Интерфакс05:29

В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности

ТАСС05:27

Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве в понедельник

Москва 2405:17

«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявили в столичном регионе на 8 апреля

Агентство Москва07:44
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 20:25, Ашберн
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
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Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
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Армия и оружие

В Минобороны России пройдет конкурс инновационных проектов «Прорыв в будущее»

Всего за три года проведения конкурса из различных городов России поступило около 200 работ, которые прошли конкурсный отбор и лучшие из них были рекомендованы к реализации в интересах создания новых, наиболее современных образцов вооружения и военной техники.
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Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
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Японский зонд «Хаябуса-2» успешно провел взрыв на астероиде

Напомним, «Хаябуса-2» стартовал к астероиду, расположенному между Землей и Марсом, примерно в 300 млн км от Земли, в конце 2014 года.
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В эфире украинского телеканала бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион назвала русскоязычных жителей страны «рабами и оккупантами».
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Жителей Усть-Камчатска разбудило землетрясение магнитудой 4,5

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Не хотим быть «крепостными»: В Якутске жильцы не могут сменить УК

В редакцию газеты «Якутия» обратились жильцы многоквартирного дома нового 203 микрорайона Якутска.
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«Яндекс.Маркет» решил приобрести сервис самостоятельной оплаты товаров

О покупке сервиса Scan to buy, позволяющего самостоятельно сканировать штрихкоды и оплачивать товары, объявил «Яндекс.Маркет».
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Политика

Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности США

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен уходит в отставку, сообщил в твиттере президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 19:49
Политика

Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено в 19:16
Армия и оружие

В Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения по кибербезопасности

Крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shields 2019 ("Закрытые щиты" 2019) в понедельник начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского Центра киберзащиты НАТО.
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Марш против закона о запрете религиозной одежды прошел в Канаде

В центре Монреаля прошел марш протеста против планов властей Квебека запретить госслужащим в рабочее время носить религиозные атрибуты одежды, сообщили СМИ.
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СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча

СКА обыграл ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.
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Скончалась вдова Валерия Золотухина

В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
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В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

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Армия и оружие

Курильские аэродроны: беспилотники защитят Дальний Восток

Дроны на Курильских островах достанутся 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии (ПУЛАД), дислоцированной на островах Итуруп и Кунашир.
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YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено в 15:10
Политика

Арестованный в Греции россиянин Винник рассказал о своей голодовке

Россиянин Александр Винник, который уже почти 20 месяцев без суда содержится в тюрьме в Греции, рассказал о том, почему приостановил голодовку.
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Александр Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером сезона в НХЛ

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Петербургский театр «Карамболь» покажет на «Золотой Маске» мюзикл «12 месяцев»

Труппа, работающая для детей и взрослых, выдвинута на премию в четырех номинациях, в том числе - "Оперетта-мюзикл/ спектакль" и "Работа режиссера" (Антон Оконешников).
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Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4

Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.
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Посольство России возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери

Посольство России в Лондоне ответило на опубликованную изданием The Mirror статью о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.
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Волочкова после Собчак пригласила в гости Малахова

Танцовщица Анастасия Волочкова пригласила в дом телеведущую Ксению Собчак и ответила на ее вопросы.
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Житель Воронежской области более двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей в месяц, которую ему начисляла дочь — сотрудница Пенсионного фонда России (ПФР).
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«Скорая» сбила пешехода в центре Москвы, сообщил источник

Машина скорой помощи сбила пешехода в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено в 19:00
Как работают Яндекс.Новости?
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