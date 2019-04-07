Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасностиТАСС 05:27
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля. Как следует из данных прогностической карты предупреждений по Центральному федеральному округу на сайте Гидрометцентра, в регионе ожидается сильный ветер.
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Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
В Минобороны России пройдет конкурс инновационных проектов «Прорыв в будущее»
Всего за три года проведения конкурса из различных городов России поступило около 200 работ, которые прошли конкурсный отбор и лучшие из них были рекомендованы к реализации в интересах создания новых, наиболее современных образцов вооружения и военной техники.
Обновлено в 18:34
Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:07
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 17:01
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» успешно провел взрыв на астероиде
Напомним, «Хаябуса-2» стартовал к астероиду, расположенному между Землей и Марсом, примерно в 300 млн км от Земли, в конце 2014 года.
Обновлено вчера в 11:16
Политика
Фарион хочет запретить русскоязычным украинцам работать и учиться
В эфире украинского телеканала бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион назвала русскоязычных жителей страны «рабами и оккупантами».
Обновлено в 20:18
Происшествия
В Костромской области пропали два ребенка
Обновлено в 15:35
ЖКХ
Не хотим быть «крепостными»: В Якутске жильцы не могут сменить УК
В редакцию газеты «Якутия» обратились жильцы многоквартирного дома нового 203 микрорайона Якутска.
Обновлено в 06:04
Технологии
«Яндекс.Маркет» решил приобрести сервис самостоятельной оплаты товаров
О покупке сервиса Scan to buy, позволяющего самостоятельно сканировать штрихкоды и оплачивать товары, объявил «Яндекс.Маркет».
Обновлено в 20:05
Политика
Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности США
Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен уходит в отставку, сообщил в твиттере президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 19:49
Политика
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено в 19:16
Армия и оружие
В Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения по кибербезопасности
Крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shields 2019 ("Закрытые щиты" 2019) в понедельник начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского Центра киберзащиты НАТО.
Обновлено в 17:44
Политика
Марш против закона о запрете религиозной одежды прошел в Канаде
В центре Монреаля прошел марш протеста против планов властей Квебека запретить госслужащим в рабочее время носить религиозные атрибуты одежды, сообщили СМИ.
Обновлено в 20:10
Хоккей
СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча
СКА обыграл ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
Курильские аэродроны: беспилотники защитят Дальний Восток
Дроны на Курильских островах достанутся 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии (ПУЛАД), дислоцированной на островах Итуруп и Кунашир.
Обновлено в 17:01
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 15:10
Политика
Арестованный в Греции россиянин Винник рассказал о своей голодовке
Россиянин Александр Винник, который уже почти 20 месяцев без суда содержится в тюрьме в Греции, рассказал о том, почему приостановил голодовку.
Обновлено в 13:35
Театры
Петербургский театр «Карамболь» покажет на «Золотой Маске» мюзикл «12 месяцев»
Труппа, работающая для детей и взрослых, выдвинута на премию в четырех номинациях, в том числе - "Оперетта-мюзикл/ спектакль" и "Работа режиссера" (Антон Оконешников).
Обновлено в 17:16
Авто
Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4
Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.
Обновлено в 07:04
Политика
Посольство России возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери
Посольство России в Лондоне ответило на опубликованную изданием The Mirror статью о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес
Волочкова после Собчак пригласила в гости Малахова
Танцовщица Анастасия Волочкова пригласила в дом телеведущую Ксению Собчак и ответила на ее вопросы.
Обновлено в 09:56
Здоровье
Названы снижающие давление продукты
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Сотрудница ПФР незаконно начисляла 150-тысячную пенсию
Житель Воронежской области более двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей в месяц, которую ему начисляла дочь — сотрудница Пенсионного фонда России (ПФР).
Обновлено в 19:38
Происшествия
«Скорая» сбила пешехода в центре Москвы, сообщил источник
Машина скорой помощи сбила пешехода в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:16
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено в 19:00