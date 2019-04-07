В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасностиТАСС 05:27

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля. Как следует из данных прогностической карты предупреждений по Центральному федеральному округу на сайте Гидрометцентра, в регионе ожидается сильный ветер.

В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности

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