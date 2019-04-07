Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасностиТАСС 05:27
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля. Как следует из данных прогностической карты предупреждений по Центральному федеральному округу на сайте Гидрометцентра, в регионе ожидается сильный ветер.
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Политика
Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери
Российские дипломаты возмущены освещением британской газетой The Mirror встречи посла Александра Яковенко с Чарльзом Роули, пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери.
Обновлено в 20:38
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Экономика
Superjet взлетят за счет производителя
InterJet просит отремонтировать двигатели в долг О том, что InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов SSJ 100, предусмотренных твердым контрактом с ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию — ОАК) от 2011 года, "Ъ" рассказали два топ-менеджера авиапрома.
Обновлено в 18:07
Религия
Православные отмечают Благовещение
Православные христиане отмечают сегодня один из главных и древнейших церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено в 14:24
Политика
Зеленский рассказал о планах прекращения войны в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе.
Обновлено в 19:03
Армия и оружие
США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:04
Технологии
Facebook планирует проложить подводный кабель вокруг Африки
Компания Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, планирует проложить подводный кабель вокруг Африки для снижения затрат на широкополосный доступ в сеть Интернет и обеспечения легкой регистрации в соцсети жителей континента.
Обновлено в 17:36
Шоу-бизнес
Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Транспорт
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Политика
Фарион назвала русскоязычных украинцев «рабами»
Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются "рабами и оккупантами".
Обновлено в 19:56
Политика
Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов на стадионе «Олимпийский»
Действующий президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала вызвал своего соперника Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля.
Обновлено в 12:34
Технологии
В национальном парке США нашли питона весом более 63 килограммов
В американском национальном парке Биг-Сайпресс обнаружили огромного питона, длина тела которого составляла пять метров.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено в 20:50
Наука
Останки крокодила возрастом 150 миллионов лет найдены в Германии
Специалисты из Шотландии, находящиеся на раскопках в южной части Германии, сделали удивительное открытие, обнаружив останки жившего 150 миллионов лет назад динозавра.
Обновлено 05 апреля в 12:10
Здоровье
В Испании челнинку с двумя детьми сняли с самолета из-за ветрянки
Челнинка с двумя детьми отдыхала на острове Тенерифе, на самом крупном из семи Канарских островов. На отдыхе дети заболели ветрянкой.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Ирина Печерникова после смерти мужа и отца переехала в глухую деревню
Актриса Ирина Печерникова решила переехать в малолюдное место после смерти третьего супруга.
Обновлено в 06:16
Экономика
Банк России сообщил о сбое в системе быстрых платежей
Центробанк сообщил о сбое в работе системы быстрых платежей (СБП). По данным регулятора, технические проблемы начались 7 апреля в 18:49 мск.
Обновлено в 14:45
Футбол
Диего Коста получил красную карточку за оскорбление судьи
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
В центре Москвы машина скорой помощи сбила пешехода
На Крымском Валу в Москве автомобиль сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.
Обновлено в 20:48
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 17:01
Происшествия
Слон в ЮАР убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 15:54
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено в 17:48
Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:07
Наука
Учёные определили главную причину возникновения рака
Обновлено в 03:05
Происшествия
ГИБДД РФ назвала самые опасные для водителей регионы России
Среди всех субъектов России Краснодарский край оказался самым опасным для водителей в 2018 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.
Обновлено в 21:04
Общество
The Times (США): «Игра престолов» изменила нашу жизнь — говорят жители Северной Ирландии, которые принимали участие в съемках (The Times)
Национальное агентство кинематографии предоставило крупные финансовые льготы, в том числе щедрые налоговые льготы, кабельной сети Эйч-би-оу (HBO) для съемок нового сериала «Игра престолов» в различных местах по всей стране.
Обновлено в 21:25
Происшествия
Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»
Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Сестра Фриске опубликовала видео с зовущим маму сыном певицы
Видео с сыном Жанны Фриске, зовущим маму, опубликовали в соцсетях. Сегодня мальчику, оставшемуся без матери, исполнилось 6 лет.
Обновлено в 09:37