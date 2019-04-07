Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за усиления ветраИзвестия 05:54
Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в московском регионе до «желтого» Это связано с тем, что 8 апреля ожидается усиление ветра, сообщает «Интерфакс».
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В Рязанской области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Рязанский городской сайт05 апреля в 15:19
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
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