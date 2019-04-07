Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасностиТАСС 05:27
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля. Как следует из данных прогностической карты предупреждений по Центральному федеральному округу на сайте Гидрометцентра, в регионе ожидается сильный ветер.
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Политика
Полиция Киева арестовала ветерана «АТО», обратившегося к Зеленскому с РПГ в руках
Киевская полиция арестовала ветерана «АТО», который записал видеообращение к украинскому комику, шоумену и кандидату в президенты Украины Зеленскому с гранатометом в руках.
Обновлено в 13:30
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 14:46
Экономика
Для акций российских компаний открылось окно возможностей на Запад
По информации Bloomberg, свои акции продали компании «Полюс», Evraz, «Норильский никель», группа «Черкизово».
Обновлено в 14:19
Наука
Кошки вслед за собаками учатся запоминать свои имена
Обновлено 04 апреля в 14:15
Происшествия
Землетрясение произошло в Черном море
Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
Обновлено в 13:37
Хоккей
Клуб Ковальчука уволил главного тренера
Руководство «Лос-Анджелес Кингз» приняло решение завершить сотрудничество с главным тренером команды Уилли Дежарденом.
Обновлено в 15:21
Политика
Порошенко назначил дату дебатов с Зеленским
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет 14 апреля кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, также пригласил зрителей и все телеканалы.
Обновлено в 12:33
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Футбол
Оздоев отметил «магию» поцелуев с Ракицким
Хавбек петербургского "Зенита" Магомед Оздоев объяснил поцелуй защитника Ярослава Ракицкого перед его голом в ворота московского "Локомотива" со штрафного в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 15:17
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Украинского посла вызвали в МИД Венгрии
МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непол, после того как Киев отказал во въезде в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену, сообщило агентство Agerpres.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»
Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Политика
Порошенко пообещал омоложение команды в случае избрания
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что, если его изберут на второй срок, его команда сильно омолодится, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео
Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II Беатрис выйдет замуж за 24-летнего миллионера
Совсем скоро под венец пойдет внучка Елизаветы II. Избранником принцессы Беатрис стал 24-летний миллионер Эдоардо Мапелли Моцци.
Обновлено в 08:27
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Гаджеты
Глава Xiaomi утверждает, что Xiaomi Mi 9 могут купить все желающие
Компания Xiaomi, кажется, решила все проблемы, связанные с нехваткой смартфонов Xiaomi Mi 9 в магазинах.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова стала мамой в третий раз
Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Обновлено в 12:34
Спорт
Гимнастка Арина Аверина завоевала два золота на этапе КМ в Италии
Россиянка Арина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем и с мячом на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.
Обновлено в 10:05
Авто
Обнародован ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в РФ в апреле
Обновлено в 06:15
Технологии
WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг Африки
Facebook рассматривает возможность прокладки подводного оптоволоконного кабеля вокруг Африки.
Обновлено в 13:21
Футбол
Мещеряков: профессионализм судьи матча с «Зенитом» был ниже, чем у игроков
На мой взгляд, несколько не попадал в игру судья, его профессионализм был ниже, чем у вышедших на поле игроков, но это пусть остаётся на его совести, а эксперты пусть оценивают его судейство.
Обновлено в 14:21
Религия
Православные христиане 7 апреля отмечают Благовещение
Патриарх Кирилл совершит в Благовещенском соборе Московского Кремля Божественную литургию Православные верующие в воскресенье, 7 апреля, встречают один из главных церковных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне
Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Донецк: Республика празднует 5-летие со дня провозглашения
Обновлено в 12:45