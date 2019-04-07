Общество

В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасностиТАСС 05:27

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля. Как следует из данных прогностической карты предупреждений по Центральному федеральному округу на сайте Гидрометцентра, в регионе ожидается сильный ветер.
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В Москве объявили «желтый» уровень опасности

Газета.Ru14:21

Рязанцев предупредили о тумане

Рязанский городской сайт13:38

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за усиления ветра

Вечерняя Москва06:41

«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявили в столичном регионе на 8 апреля

Агентство Москва07:44

«Желтый» уровень опасности из‑за ветра объявили в Московском регионе на 8 апреля

РИАМО05:03

Воронежцев предупредили об опасной погоде из-за тумана

TV Губерния05 апреля в 08:13

Желтый уровень опасности объявлен в Приморье

Primpress.ru04 апреля в 13:00
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Политика

Полиция Киева арестовала ветерана «АТО», обратившегося к Зеленскому с РПГ в руках

Киевская полиция арестовала ветерана «АТО», который записал видеообращение к украинскому комику, шоумену и кандидату в президенты Украины Зеленскому с гранатометом в руках.
Обновлено в 13:30
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено в 14:46
Экономика

Для акций российских компаний открылось окно возможностей на Запад

По информации Bloomberg, свои акции продали компании «Полюс», Evraz, «Норильский никель», группа «Черкизово».
Обновлено в 14:19
Общество

В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человек

Обновлено в 11:04
Наука

Кошки вслед за собаками учатся запоминать свои имена

Обновлено 04 апреля в 14:15
Происшествия

Землетрясение произошло в Черном море

Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
Обновлено в 13:37
Хоккей

Клуб Ковальчука уволил главного тренера

Руководство «Лос-Анджелес Кингз» приняло решение завершить сотрудничество с главным тренером команды Уилли Дежарденом.
Обновлено в 15:21
Политика

Порошенко назначил дату дебатов с Зеленским

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет 14 апреля кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, также пригласил зрителей и все телеканалы.
Обновлено в 12:33
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Футбол

Оздоев отметил «магию» поцелуев с Ракицким

Хавбек петербургского "Зенита" Магомед Оздоев объяснил поцелуй защитника Ярослава Ракицкого перед его голом в ворота московского "Локомотива" со штрафного в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 15:17
Политика

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 08:14
Хоккей

СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча

Обновлено в 15:38
Политика

Украинского посла вызвали в МИД Венгрии

МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непол, после того как Киев отказал во въезде в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену, сообщило агентство Agerpres.
Обновлено в 00:05
Происшествия

Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»

Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Политика

Порошенко пообещал омоложение команды в случае избрания

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что, если его изберут на второй срок, его команда сильно омолодится, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео

Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес

Внучка Елизаветы II Беатрис выйдет замуж за 24-летнего миллионера

Совсем скоро под венец пойдет внучка Елизаветы II. Избранником принцессы Беатрис стал 24-летний миллионер Эдоардо Мапелли Моцци.
Обновлено в 08:27
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Гаджеты

Глава Xiaomi утверждает, что Xiaomi Mi 9 могут купить все желающие

Компания Xiaomi, кажется, решила все проблемы, связанные с нехваткой смартфонов Xiaomi Mi 9 в магазинах.
Обновлено в 09:39
Путешествия

Беларусь открыла зону отчуждения Чернобыльской АЭС для туристов

Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Дарья Сагалова стала мамой в третий раз

Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

Обновлено в 12:34
Спорт

Гимнастка Арина Аверина завоевала два золота на этапе КМ в Италии

Россиянка Арина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем и с мячом на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.
Обновлено в 10:05
Авто

Обнародован ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в РФ в апреле

Обновлено в 06:15
Технологии

WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг Африки

Facebook рассматривает возможность прокладки подводного оптоволоконного кабеля вокруг Африки.
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Футбол

Мещеряков: профессионализм судьи матча с «Зенитом» был ниже, чем у игроков

На мой взгляд, несколько не попадал в игру судья, его профессионализм был ниже, чем у вышедших на поле игроков, но это пусть остаётся на его совести, а эксперты пусть оценивают его судейство.
Обновлено в 14:21
Религия

Православные христиане 7 апреля отмечают Благовещение

Патриарх Кирилл совершит в Благовещенском соборе Московского Кремля Божественную литургию Православные верующие в воскресенье, 7 апреля, встречают один из главных церковных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 18:35
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне

Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.
Обновлено вчера в 18:13
Политика

Донецк: Республика празднует 5-летие со дня провозглашения

Обновлено в 12:45
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