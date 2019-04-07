В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасностиТАСС 05:27

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля. Как следует из данных прогностической карты предупреждений по Центральному федеральному округу на сайте Гидрометцентра, в регионе ожидается сильный ветер.

В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности

Политика Полиция Киева арестовала ветерана «АТО», обратившегося к Зеленскому с РПГ в руках Киевская полиция арестовала ветерана «АТО», который записал видеообращение к украинскому комику, шоумену и кандидату в президенты Украины Зеленскому с гранатометом в руках.

Происшествия Землетрясение произошло в Черном море Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.

Хоккей Клуб Ковальчука уволил главного тренера Руководство «Лос-Анджелес Кингз» приняло решение завершить сотрудничество с главным тренером команды Уилли Дежарденом.

Политика Порошенко назначил дату дебатов с Зеленским Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет 14 апреля кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, также пригласил зрителей и все телеканалы.

Политика Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным «Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.

Футбол Оздоев отметил «магию» поцелуев с Ракицким Хавбек петербургского "Зенита" Магомед Оздоев объяснил поцелуй защитника Ярослава Ракицкого перед его голом в ворота московского "Локомотива" со штрафного в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

Политика Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

Шоу-бизнес Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.

Политика Украинского посла вызвали в МИД Венгрии МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непол, после того как Киев отказал во въезде в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену, сообщило агентство Agerpres.

Происшествия Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец» Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.

Политика Порошенко пообещал омоложение команды в случае избрания Президент Украины Петр Порошенко заявил, что, если его изберут на второй срок, его команда сильно омолодится, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда".

Шоу-бизнес Внучка Елизаветы II Беатрис выйдет замуж за 24-летнего миллионера Совсем скоро под венец пойдет внучка Елизаветы II. Избранником принцессы Беатрис стал 24-летний миллионер Эдоардо Мапелли Моцци.

Общество Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России «Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.

Шоу-бизнес Дарья Сагалова стала мамой в третий раз Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.

Спорт Гимнастка Арина Аверина завоевала два золота на этапе КМ в Италии Россиянка Арина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем и с мячом на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.

Футбол Мещеряков: профессионализм судьи матча с «Зенитом» был ниже, чем у игроков На мой взгляд, несколько не попадал в игру судья, его профессионализм был ниже, чем у вышедших на поле игроков, но это пусть остаётся на его совести, а эксперты пусть оценивают его судейство.

Религия Православные христиане 7 апреля отмечают Благовещение Патриарх Кирилл совершит в Благовещенском соборе Московского Кремля Божественную литургию Православные верующие в воскресенье, 7 апреля, встречают один из главных церковных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.