Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасностиТАСС 05:27
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля. Как следует из данных прогностической карты предупреждений по Центральному федеральному округу на сайте Гидрометцентра, в регионе ожидается сильный ветер.
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Армия и оружие
«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
Обновлено в 17:46
Баскетбол
Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Миннесоту» в гостях
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19 Одним из главных героев встречи стал разыгрывающий гостей Расселл Уэстбрук, который оформил трипл-дабл из 27 очков, 15 передач и 10 подборов.
Обновлено в 18:42
Политика
Профессор Лебединский потребовал от России «поклониться» Украине
Лебединский добавил, что на родину, в Россию, ему возвращаться не хочется.
Обновлено в 14:46
Транспорт
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Хоккей
«Баффало» отправил в отставку главного тренера Хаусли
Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Фил Хаусли отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 13:45
Хоккей
Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ
Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:12
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев прогулялся по Лос-Анджелесу в образе бомжа
Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram свежее фото, на котором он чинно прогуливается по улице Лос-Анджелеса в костюме стильного бродяги.
Обновлено в 12:22
Музыка
Гузель Уразовой присвоили звание народной артистки Татарстана
Известной артистке татарской эстрады Гузель Уразовой присвоено звание народной артистки Татарстана.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»
Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Теннис
Киз обыграла Возняцки в финале турнира в Чарльстоне
Обновлено в 15:12
Политика
Посольство: пострадавший в Эймсбери не просил Россию о медобследовании
Британец Чарли Роули, который пострадал в результате инцидента в Эймсбери, не обращался к российской стороне с просьбой о проведении медицинского обследования.
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес
Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа
Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Технологии
«Яндекс.Маркет» приобретает сервис самостоятельной оплаты покупок
«Яндекс.Маркет» приобретает компанию Scan to buy, создавшую одноименный сервис самостоятельного сканирования и оплаты покупок в оффлайн-магазинах, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Яндекс.Маркета».
Обновлено в 18:34
Наука
Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством
Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Футбол
Диего Коста получил красную карточку за оскорбление судьи
Обновлено вчера в 17:55
Религия
Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49
Общество
В честь первого дня рождения центр «СахСлух» разыграет три цифровых слуховых аппарата
21 мая исполнится год с начала работы центра продаж цифровых слуховых аппаратов "СахСлух" на Сахалине.
Обновлено в 18:39
Экономика
Реконструкция на 100 млрд рублей. Как изменится ВДНХ
Первоочередные работы по реконструкции ВДНХ оцениваются более чем в 100 млрд руб. Строительство с нуля парка "Зарядье" напротив Кремля обошлось в существенно меньшую сумму – 14 млрд руб. "Ведомости" разобрались, во что превратится главная выставка Советского Союза.
Обновлено в 17:07
Политика
Главу Министерства внутренней безопасности США отправили в отставку
Президент США Дональд Трамп объявил об отставке главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) Кирстьен Нильсен.
Обновлено в 18:15
Армия и оружие
Пьяные украинские военные насмерть забили мужчину в Луганской области
Обновлено в 14:23
Политика
Порошенко назначил Зеленскому дебаты
Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил дату дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским, передает "112 Украина".
Обновлено в 12:18
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
На МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом 8 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 18:43
Экономика
Голландский препарат для лечения болезни Гоше заменит аналог
Голландский препарат для лечения болезни Гоше заменит аналог Поставщик препарата для лечения болезни Гоше разработки голландской Genzym «Фармстандарт» Виктора Харитонина отказался от этого сотрудничества.
Обновлено в 18:07
Кино
Лучшие российские анимационные проекты отметят премией «Икар» в Москве
Победителей V анимационной премии объявят в День российской анимации - 8 апреля - в Московском международном университете.
Обновлено в 17:10