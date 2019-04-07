Общество

В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасностиТАСС 05:27

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля. Как следует из данных прогностической карты предупреждений по Центральному федеральному округу на сайте Гидрометцентра, в регионе ожидается сильный ветер.
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Сильный ветер и дождь ожидаются в Москве 8 апреля

Вечерняя Москва22:00

Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве в понедельник

Москва 2405:17

«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявили в столичном регионе на 8 апреля

Агентство Москва07:44

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве 8 апреля из-за усиления ветра

Интерфакс05:29

В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности

ТАСС05:27

В Москве объявили «желтый» уровень опасности

Газета.Ru14:21

«Желтый» уровень опасности из‑за ветра объявили в Московском регионе на 8 апреля

РИАМО05:03
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