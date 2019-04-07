Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасностиТАСС 05:27
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля. Как следует из данных прогностической карты предупреждений по Центральному федеральному округу на сайте Гидрометцентра, в регионе ожидается сильный ветер.
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Шоу-бизнес
Егор Холявин оказался на грани анорексии
Бывший участник «Дома-2» Егор Холявин мечтал об идеальной внешности, но стал заложником своей мечты, а теперь оказался на грани жизни и смерти.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Масштабный пожар произошел в Киеве
Обновлено в 22:14
Армия и оружие
США призвали Хафтара прекратить наступление на Триполи
США призывают подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
Обновлено в 21:18
Происшествия
В Малайзии в ДТП с автобусом погибли десять человек
В Малайзии автобус с иностранными рабочими попал в ДТП, в результате произошедшего десять человек погибли и 34 пострадали.
Обновлено в 22:00
Интернет
«Яндекс.Маркет» решил приобрести сервис самостоятельной оплаты товаров
О покупке сервиса Scan to buy, позволяющего самостоятельно сканировать штрихкоды и оплачивать товары, объявил «Яндекс.Маркет».
Обновлено в 20:05
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче плей-офф КХЛ
Обновлено вчера в 15:16
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено в 05:49
Экономика
Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнес
Калининградская область занимает первое место среди российских регионов по уровню занятости жителей в малом бизнесе, в этой сфере трудится почти четверть ее населения, следует из данных рейтинга РИА Новости*.
Обновлено в 17:13
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено в 20:50
Гаджеты
Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность
Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.
Обновлено в 19:08
Общество
Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте
Американские ученые считают, что в разном возрасте людям необходимо разное количество секса.
Обновлено вчера в 15:52
Путешествия
Улетные цены: названы самые выгодные направления для авиапутешествий
Налетай, подешевело На фоне роста цен авиабилетов на внутрироссийских направлениях, в I квартале 2019 года оказалось выгоднее отправиться за границу.
Обновлено в 17:01
Интернет
Названы способы повысить скорость беспроводного интернета
Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено в 22:49
Кино
Майкл Бэй отказался снимать продолжение «Трансформеров»
Обновлено в 23:00
Политика
Посольство: пострадавший в Эймсбери не просил Россию о медобследовании
Британец Чарли Роули, который пострадал в результате инцидента в Эймсбери, не обращался к российской стороне с просьбой о проведении медицинского обследования.
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес
48-летняя Наоми Кэмпбелл пришла на свадьбу в прозрачном боди
Для выхода в свет 48-летняя Наоми Кэмпбелл выбрала роскошную тройку черного цвета в блестящий горох.
Обновлено в 18:13
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» успешно провел взрыв на астероиде
Напомним, «Хаябуса-2» стартовал к астероиду, расположенному между Землей и Марсом, примерно в 300 млн км от Земли, в конце 2014 года.
Обновлено вчера в 11:16
Экономика
Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними
После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».
Обновлено в 17:01
Политика
Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии
Обновлено вчера в 03:58
Политика
Экс-депутат Рады назвала русскоязычных граждан Украины «рабами»
Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в интервью телеканалу «ИнТБ» заявила, что считает русскоязычных граждан страны «рабами и оккупантами».
Обновлено в 20:15
Политика
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено в 19:16
Авто
Автоэксперт назвал идеальный автомобиль для дорог России весной
Накануне коллеги из редакции iReactor спросили у известного автоэксперта Игоря Моржаретто, какой автомобиль можно считать «идеальным» для весенней России на самом деле.
Обновлено в 11:36
Политика
Зеленский рассказал о планах прекращения войны в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе.
Обновлено в 19:03
Экономика
Visa введет льготы на прием карт для мини-магазинов, лавочек и киосков
Международная платежная система Visa установит с 9 июля 2019 года межбанковскую комиссию 1% для торговых точек с оборотом до 10 млн руб. в год.
Обновлено в 22:00
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 17:01
Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:07
Политика
Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности Нильсен
Президент США Дональд Трамп объявил, что глава министерства внутренней безопасности (МВБ) Кирстен Нильсен покидает свой пост.
Обновлено в 19:05
Армия и оружие
Горячая холодная война: подробности военной тренировочной миссии Канады на Украине (CBS, Канада) (CBS News)
Недавно либеральное правительство Канады продлило тренировочную миссию на западе Украины с участием 200 канадских инструкторов до 2022 года.
Обновлено в 23:10