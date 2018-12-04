Недвижимость
В Москве на 20% подорожали квартиры, попавшие под программу реновации
В Москве на 20% подорожали квартиры, попавшие под программу реновацииLife.ru03:19
Квартиры, которые находятся в домах, попавших под программу реновации в Москве, подорожали на 20% с зимы 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании ЦИАН. Любопытно, но более чем в четыре раза сократился объём предложений в таких домах.
Life.ru03:19
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с чего всё началось
Стоимость жилья в домах, попавших в городскую программу реновации, с января 2017 по октябрь 2018 года в среднем по Москве выросла на 20%, до 177,7 тыс. руб. за кв. м. Такие выводы в своем исследовании делают аналитики ЦИАН.Коммерсантъвчера в 18:05
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Недвижимость
Уровень дефолтности строящегося жилья в стране составляет 7-10%
Замминистр сообщил, что уровень дефолтности строительных объектов составляет 7-10%, а выявленные проблемные дома будут достроены в течение трех-четырех лет.
Обновлено в 06:48
Недвижимость
Волгоградцы с начала 2018 года взяли ипотечных кредитов на 28 млрд руб
Средняя процентная ставка в регионе составляет 9,56% Волгоградцы, по данным Центробанка РФ, за 10 месяцев 2018 года взяли 17 тысяч ипотечных кредитов на сумму 28 миллиардов рублей.
Обновлено в 07:26
Недвижимость
В Лондоне вырос спрос на элитную недвижимость со стороны россиян
Отмечается, что нынешний уровень интереса в элитной недвижимости Лондона со стороны россиян резко контрастирует с показателями третьего квартала 2016 года, когда всего 6 процентов сделок свыше 10 миллионов фунтов приходились на уроженцев Российской Федерации.
Обновлено вчера в 09:34
Недвижимость
ЖК «Аэросити» получил аккредитацию банка «ДельтаКредит»
Кредит на сумму от 300 тыс. рублей выдается на срок от 5 до 25 лет. Подробнее о ЖК «Аэросити» читайте ЗДЕСЬ.
Обновлено в 03:17
Недвижимость
Гонконгская компания строит микрорайон во Владивостоке
Дочерняя компания гонконгской корпорации «АО ТОН», являющаяся резидентом свободного порта Владивосток, приступила к реализации проекта по строительству жилого комплекса.
Обновлено вчера в 04:25
Недвижимость
В Брюсселе пустует 30 000 единиц жилья
В настоящее время 41 000 человек с низким доходом ожидают получения жилья в бельгийской столице, в то время как до 30% горожан платят за свою собственность свыше двух пятых зарплаты, сообщает The Brussels Times.
Обновлено вчера в 02:29
Недвижимость
В Подмосковье крупные бизнес-объекты принесут бюджету 6 млрд рублей
В Подмосковье крупные бизнес-объекты после уплаты налогов принесут краевому бюджету 6 млрд рублей.
Обновлено 01 декабря в 06:43
Недвижимость
Загородный рынок элитных коттеджей показал значительный рост
Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Загородный рынок элитной недвижимости в Санкт-Петербурге после длительной стагнации значительно оживился, заявили аналитики из Knight Frank St.-Petersburg.
Обновлено вчера в 02:24
Недвижимость
Покупатели дорогих новостроек стали чаще привлекать ипотеку
Покупатели на рынке премиальных и элитных новостроек Москвы, по данным Urbanus.ru, стали в полтора раза чаще обращаться к заемным средствам, чем год назад.
Обновлено в 06:06
Недвижимость
Вологжане задолжали за ипотеку почти 50 миллиардов
Кстати, в этом году не только вологжане берут активнее ипотеку. Рост ипотечного кредитования наблюдается и в целом в СЗФО.
Обновлено в 07:05
Недвижимость
Названы страны с самым стремительным ростом цен на жильё
Самыми сильными показали себя рынки недвижимости Европы, где рост цен на дома и квартиры был отмечен в 14-и из 24-х стран.
Обновлено вчера в 21:00
Недвижимость
В Кировской области вырос объем вводимого жилья
По данным минстроя, на 1 ноября 2018 года в Кировской области введено 407 тыс. кв. метров жилья (5927 квартир), что составляет 116% к аналогичному периоду прошлого года.
Обновлено в 07:19
Недвижимость
Продажи домов и квартир в Израиле продолжают падать
Главный экономист минфина Израиля сообщил, что в третьем квартале 2018 года было продано 21 700 домов и квартир, включая сделки в рамках плана фиксированной цены покупателя.
Обновлено в 03:29
Недвижимость
Bloomberg: состояние рынка жилья Лондона хуже, чем кажется
В настоящее время рынок британской столицы сталкивается с рядом трудностей, включая перспективу повышения налогов и предупреждение Банка Англии о том, что стоимость жилья в стране может упасть на 30% после выхода из Евросоюза.
Обновлено в 06:29
Недвижимость
В Благовещенске можно купить квартиру в новостройках за 1,69 млн рублей
Обновлено в 01:00