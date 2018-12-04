Стоимость жилья в домах, попавших в городскую программу реновации, с января 2017 по октябрь 2018 года в среднем по Москве выросла на 20%, до 177,7 тыс. руб. за кв. м. Такие выводы в своем исследовании делают аналитики ЦИАН.

с чего всё началось

Квартиры, которые находятся в домах, попавших под программу реновации в Москве, подорожали на 20% с зимы 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании ЦИАН. Любопытно, но более чем в четыре раза сократился объём предложений в таких домах.

В Москве на 20% подорожали квартиры, попавшие под программу реновации

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