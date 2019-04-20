Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткамТАСС 11:02
В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета. Пуля задела одного из подростков по касательной возле виска, у второго ребенка ранение колена.
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Полицейские задержали стрелявшего по подросткам на северо-западе Москвы мужчину
Агентство Москва15:54
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