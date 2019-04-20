В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткамТАСС 11:02

В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета. Пуля задела одного из подростков по касательной возле виска, у второго ребенка ранение колена.

В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам

Политика В штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии его с выборов Дмитрий Разумков, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского, в своём Facebook прокомментировал иск с требованием снять Зеленского с выборов, поданный украинским адвокатом Андреем Хилько.

Политика Полиция на Украине получила 97 сообщений о нарушениях в «день тишины» Как сообщал «Ридус», кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский в рейтингах опережает действующего главу государства Петра Порошенко.

Политика Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.

Политика Лавров призвал будущее руководство Украины уважать международное право Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Звезда" призвал будущие украинские власти уважать нормы международного права.

Политика Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Ксения Собчак приняла вызов на дуэль Анастасии Волочковой Ранее Волочкова заявляла, что Собчак обманом проникла в ее спальню, рылась в вещах и расставила по дому скрытые камеры.

Шоу-бизнес У первенца Меган Маркл и принца Гарри появилось прозвище Принц Гарри и Меган Маркл в ближайшем будущем ожидают появление на свет своего первенца, что стало главной темой для обсуждения поклонников королевской семьи Британии.

Происшествия Полицейские устроили массовую драку в Москве Две группы московских полицейских устроили массовую драку между собой в баре.

Музыка Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».

Общество «Убийца» WannaCry признался в создании Kronos Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.

Происшествия В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.

Шоу-бизнес «Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.

Культура В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.

Политика Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Авто УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».

Политика Ущерб от антироссийских санкций посчитали в Австрии Бывший мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер заявил, что в муниципалитетах страны полагают, что антироссийские санкции нанесли ущерб многим европейским странам и, в частности, австрийскому бизнесу.

Общество Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае В Роструде напомнили о том, что в мае россиян ждут последние длинные выходные в этом году.

Политика Юнкер не исключил, что Меркель может занять руководящий пост в ЕС Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью медиа-группе Funke выразил мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может занять руководящий пост на европейском уровне.

Единоборства Модаффери победила Шевченко в первом женском бою UFC в России Поединок Шевченко и Модаффери стал первым боем UFC среди женщин, который прошел в России.

Общество Российских дачников штрафуют за теплицы Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.

Происшествия Членов петербургской ОНК выгнали из СИЗО, когда фигурант дела о взрыве в метро стал рассказывать про пытки Сотрудники СИЗО «Кресты-1» выгнали членов петербургской общественной наблюдательной комиссии Яну Теплицкую и Романа Ширшова из-за рассказа обвиняемого по делу о теракте в метро Аброра Азимова о пытках в «секретной тюрьме».

Происшествия В Индии слон насмерть затоптал пять человек Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.