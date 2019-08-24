Общество
В Москве митинг-концерт в честь Дня флага собрал 110 тысяч человекВести.Ru 11:52
Более 110 тысяч человек пришли на проспект Академика Сахарова в Москве, чтобы отпраздновать 350-летие российского триколора, сообщили организаторы, собрав данные по "белым рамкам".
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с чего всё началось
Более 110 тысяч человек посетили праздничные мероприятия, которые проходят на проспекте Академика Сахарова в честь 350-летия Государственного флага России. Перед зрителями выступили оркестры МЧС и Росгвардии, Филипп Киркоров, Клава Кока, Натан, Кристина Орбакайте, Валерия и Григорий Лепс.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:23
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