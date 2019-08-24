Более 110 тысяч человек посетили праздничные мероприятия, которые проходят на проспекте Академика Сахарова в честь 350-летия Государственного флага России. Перед зрителями выступили оркестры МЧС и Росгвардии, Филипп Киркоров, Клава Кока, Натан, Кристина Орбакайте, Валерия и Григорий Лепс.

с чего всё началось

Более 110 тысяч человек пришли на проспект Академика Сахарова в Москве, чтобы отпраздновать 350-летие российского триколора, сообщили организаторы, собрав данные по "белым рамкам".

В Москве митинг-концерт в честь Дня флага собрал 110 тысяч человек

Политика Зеленский и Джонсон обсудили возможность возвращения России в G8 У президента Украины и премьер-министра Великобритании состоялся телефонный разговор. Это сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.

Экономика «Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.

Политика МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

Общество Празднование Дня флага в Москве собрало полмиллиона участников Около полумиллиона жителей и гостей столицы посетили 24 августа торжественные мероприятия в Москве, посвященные 350-летию Государственного флага России.

Политика В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.

Армия и оружие В Минобороны сообщили о пусках «Синевы» и «Булавы» с подлодок Пуск ракет был произведен из приполюсного района в Северном Ледовитом океане и из Баренцева моря.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на ракетные испытания США Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел проанализировать уровень угрозы и принять меры симметричного характера в ответ на проведенные США испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая до расторжения Договора РСМД была запрещена, сообщает RT.

Политика Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.

Единоборства Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.

Происшествия В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.

Культура Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис года по версии журнала Forbes.

Здоровье США пообещали помочь Танзании в борьбе с серповидноклеточной анемией Министр здравоохранения, социального развития, гендерных вопросов, пожилых людей и детей Танзании Умми Мвалиму провела встречу с заместителем министра здравоохранения США Амирэлом Бреттом Джиуаром для проведения переговоров и поиска путей сотрудничества двух стран в борьбе с серповидноклеточной анемией, особенно распространенной среди детей младше пяти лет.

Происшествия В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.

Музыка На ВДНХ прошло выступление участников фестиваля «Спасская башня» 24 августа в полдень тысячи людей стали зрителями необычного шоу: на ВДНХ состоялось торжественное шествие участников XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Армия и оружие У Украины пригорело: Ветераны «АТО» раскрыли всю правду о войне на Донбассе в эфире российского ТВ Украинцы настолько шокированы тем, что в ходе съёмок телепередачи «Окопная правда» на «Россия 24» ветераны «АТО» рассказали всю правду о войне на Донбассе, что не придумали ничего лучшего, чем обвинить Россию в использовании театральных актёров на роль АТОшников.

Политика Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.

Общество Васильева рассказала, зачем нужна Казанская декларация Worldskills Казанская декларация, которую предлагают принять для стран-участниц движения Worldskills, позволит выработать единые подходы к оценке качества подготовки специалистов в области профессионального среднего образования (СПО), заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Политика США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич» Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.