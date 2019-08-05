Ночь с 4 на 5 августа 2019 года стала самой холодной за все лето. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сотрудника центра погоды "Фобос" Елену Волосюк.

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за лето

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