Общество

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за летоГазета.Ru 03:58

Ночь с 4 на 5 августа 2019 года стала самой холодной за все лето. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сотрудника центра погоды "Фобос" Елену Волосюк.
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