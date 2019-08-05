Общество
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за летоГазета.Ru 03:58
Ночь с 4 на 5 августа 2019 года стала самой холодной за все лето. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сотрудника центра погоды "Фобос" Елену Волосюк.
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Происшествия
Эвакуация началась после взрыва в воинской части в Красноярском крае
Администрация города Ачинска после взрыва на артиллерийском складе призвала жителей сохранять спокойствие.
Обновлено в 08:15
Авто
Новое поколение Kia Sorento готовится к дебюту
Компания Kia проводит финальные испытания вседорожника Kia Sorento нового поколения. Автомобиль дебютирует уже осенью.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Наркобарон притворился дочерью и пытался бежать из тюрьмы в Бразилии
Дерзкую попытку побега совершил 42-летний наркобарон в Бразилии, переодевшись в свою 19-летнюю дочь.
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Политика
Власти Китая запретили компаниям закупать сельхозпродукцию из США
Журналисты отметили, что китайские компании агропромышленного сектора уже выполнили это поручение и теперь ожидают результатов торговых переговоров между США и КНР.
Обновлено в 05:21
Единоборства
Боксер Дадашев похоронен на городском кладбище в Петергофе
Обновлено вчера в 05:44
Политика
В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса
Глава МВД Индии Амит Шах представил законопроект, отменяющий ст. 370 конституции страны об отмене особого статуса для штата Джамму и Кашмир.
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Футбол
Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы
Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
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Происшествия
В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек
По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.
Обновлено в 07:02
Спорт
Российские волейболистки завоевали путёвку на ОИ-2020
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Армия и оружие
Киев попросил Вашингтон продать больше ракетных комплексов Javelin
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Киев запросил у США еще больше ракетных комплексов Javelin.
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Кино
Телекритики США выбрали лучшие сериалы сезона
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Экономика
Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд
В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Мосгорсуд оставил под арестом около 437 млн рублей Абызова
Московский городской суд признал законным наложение обеспечительных мер на сумму около 437 млн рублей, принадлежащих экс-министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве на 4 млрд рублей.
Обновлено в 06:53
Общество
Власти Хабаровского края ввели режим ЧС на территории всего региона
30 июля в большинстве районов Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводков.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Свердловской области мужчина ранил ребёнка в голову из пневматики
По предположению врачей в мальчика случайно попал мужчина, который стрелял по консервным банкам недалеко от того места где играли дети.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Девочка погибла после нападения волка в Коми
Обновлено в 06:44
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Культура
Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры для актеров
Знаменитый дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры для актеров, в честь 25-летия картины, сообщает TMZ.
Обновлено в 08:27
Общество
Летняя погода вернется в Москву в среду
Малооблачная погода и до 25 градусов тепла ожидается в Москве в среду, 7 августа, сообщили в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Польше задержали 20 россиян за драку, сообщили СМИ
В Кракове задержали около 20 граждан России кавказского происхождения за драку с футбольными хулиганами местного клуба "Краковия", сообщает радиостанция RMF FM.
Обновлено в 07:13
Транспорт
В Магаданской области из-за дождей закрыт участок дороги в 170 км
Участок автомобильной трассы протяженностью около 170 км закрыт в Магаданской области из-за размыва дороги, вызванного обильными дождями, сообщили ТАСС в понедельник в областном Министерстве транспорта.
Обновлено в 03:14
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Меган Маркл не пригласила Кейт Миддлтон на свой день рождения
Источник, близкий к кулуарам дворца, рассказал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям вряд ли будут приглашены на празднование дня рождения Меган Маркл.
Обновлено вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Евгений Цыганов неожиданно показал сына от Юлии Снигирь
Совсем недавно на страничке Евгения в «Инстаграм», за которой следят всего пару тысяч фолловеров, неожиданно появилась редкая фотография их с Юлией сына.
Обновлено в 04:02
Авто
Новый Volkswagen Golf впервые показали без камуфляжа
Хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, дебют которого состоится уже в этом году, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено в 04:30
Наука
В Китае откроют подразделение The Boring Company
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Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43