Происшествия

В Москве массово минируют парки и станции метроГазета.Ru 08:47

Представитель экстренных служб проинформировал о проверке, которая проводится после поступления сообщений о минировании 12 станций метро и 11 парков. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, поступили анонимные сообщения об угрозе взрывов.
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Сообщения о минировании станций метро и парков в Москве не подтвердились

РИА Новости10:56

Экстренные службы Москвы получили сигналы о «минировании» станций метро

Интерфакс07:03

Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными

Москва 2408:44

Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными

ТАСС08:39

В Москве проверили более 20 сигналов о минировании станций метро и парков

Коммерсантъ07:34

СМИ сообщили о «минировании» парков, стадионов и станций метро

РБК08:20

Угрозы взрывов на 12 станциях метро и в 11 парках Москвы не подтвердились

Говорит Москва10:56
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