Происшествия

В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парковРИА Новости 07:29

Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Экстренные службы Москвы получили сигналы о «минировании» станций метро

Интерфакс07:03

Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными

Москва 2408:44

Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными

ТАСС08:39

В Москве проверили более 20 сигналов о минировании станций метро и парков

Коммерсантъ07:34

В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков

РИА Новости07:29

СМИ сообщили о «минировании» парков, стадионов и станций метро

РБК08:20

Сад «Эрмитаж» в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва

Говорит Москва07:35
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Происшествия

Москалькова оценила задержание Голунова как непрофессиональное

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала факт применения силы во время задержания журналиста издания "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому

Бывшего гитариста группы "Ляпис Трубецкой" Руслана Владыко избили и ограбили в Белоруссии. Об этом сообщается в фейсбуке группы.
Обновлено в 09:58
Происшествия

«ОВД-инфо»: число задержанных на акции в Москве выросло до 400 человек

Число задержанных на акции в Москве в поддержку Ивана Голунова превысило 400 человек, сообщает «ОВД-инфо».
Обновлено в 09:07
Происшествия

Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить

Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.
Обновлено вчера в 16:43
Политика

Климкин описал ответ Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европе в случае возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею (ПАСЕ) без выполнения Россией условий, пишет в среду, 12 июня, «Газета.ру».
Обновлено в 07:36
Политика

Борис Джонсон начал избирательную кампанию за пост премьера Британии

Экс- глава МИД Великобритании Борис Джонсон начал избирательную кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:48
Кино

Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан

Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Политика

Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле

Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.
Обновлено в 08:28
Происшествия

В Египте автомобильная авария привела к гибели четырнадцати человек

В пригороде Каира столкновение грузовика и двух автобусов привело к массовой гибели людей, сообщает 12 июня издание «Youm7».
Обновлено в 09:36
Политика

У Зеленского допускают изменение скандального закона об украинизации

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук не исключает внесение правок в скандальный «закон об украинизации», принятый парламентом и подписанный Петром Порошенко уже после проигрыша президентских выборов.
Обновлено в 09:32
Происшествия

В Пулково пассажирам ночью 3 часа пришлось ждать рейса до Антальи

Обновлено вчера в 22:59
Политика

Рябков не обсуждал с Томпсон встречу Путина и Трампа в Осаке

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на встрече с замгоссекретаря США Андреа Томпсонс возможность переговоров российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке не обсуждалась.
Обновлено в 09:46
Кино

Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»

Обновлено в 04:34
Общество

Из квартиры Алибасова пропал кот

Обновлено в 09:30
Политика

Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Адвокат Ирины Цывиной рассказала, что актрисе угрожали перед смертью

Напомним, что после смерти актрисы имущественные споры начались уже между ее детьми Евгением и Зиновией, которых она родила в браке с Георгием Пусепом.
Обновлено в 03:11
Технологии

Назван третий город, в котором Uber испытает службу воздушного такси

Обновлено в 03:06
Общество

Сотни петербуржцев стоят в пробке на границе с Финляндией

Петербуржцы стоят в большой пробке на пропускных пунктах на границе с Финляндией, свидетельствуют очевидцы.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Обновлено вчера в 16:51
Единоборства

Фьюри назвал Владимира Кличко неудачником

Обновлено в 06:49
Армия и оружие

Украинская армия находится на расстоянии 100 метров от Донецка

Вооруженные силы Украины закрепились на новых позициях в поселке Марьинка под Донецком так, что до границы города осталась незначительная дистанция от 100 до 250 метров.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Звезду киберспорта нашли мертвой в ванной

Звезда киберспорта Лилия Новикова, известная под псевдонимом Лия, найдена мертвой в ванной своей квартиры в Москве.
Обновлено в 09:46
Наука

Российский ученый планирует создать детей с отредактированным геномом

Ребриков планирует отключить ген CCR5, что делает детей неуязвимыми к ВИЧ.
Обновлено вчера в 07:38
Политика

В правительстве сообщили о взломе Twitter-аккаунта Медведева

"Действительно, был зафиксирован взлом страницы. Сейчас контроль над аккаунтом восстановлен", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 10:05
Здоровье

Назван разрушающий почки витамин

Врачи советуют не злоупотреблять витамином D. Канадские ученые назвали витамин, чрезмерный прием которого способен вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Обновлено в 00:35
Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

Вратарь сборной РФ по футболу Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту Внуково с представителем авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:26
Политика

Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ

Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие

ВКС РФ доверят девушкам пилотирование истребителей

Пройдут не все Юдин пояснил, что возможность управлять истребителем определяется с помощью огромного количества тестов, в том числе на психологические склонности обучающегося.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес

Муж Алсу назвал чушью обман на детском «Голосе»

Обновлено в 08:15
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