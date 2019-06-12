В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парковРИА Новости 07:29

Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков

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