Происшествия
В Москве ликвидировали пожар в университете имени ГубкинаРИА Новости 08:20
Возгорание произошло в пятницу на шестом этаже на общей площади 80 квадратных метров учебного заведения по адресу Ленинский проспект, дом 65, корпус 1. Из здания были эвакуированы более трех тысяч человек. "В 14.51 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.
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Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
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Происшествия
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ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»
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Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
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Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
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«Яндекс» опубликовал свои доходы от продажи гаджетов
По результатам января-марта нынешнего года российская интернет-компания «Яндекс» имеет доход в 222 миллиона рублей от реализаций электронных девайсов.
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