Транспорт

В Москве изменились правила платной парковки
РБК
вчера в 22:35

Со 100 до 200 рублей увеличен тариф на парковку внутри Бульварного кольца. На улицах между Садовым и Бульварным кольцами с 60 до 80 руб. в час. Кроме того, мэрия ввела платную парковку на 237 улицах в центре столицы по воскресеньям.
РБКвчера в 22:35

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Новые тарифы на парковку начали действовать в Москве

Вечерняя Москва01:23

Новые тарифы на парковку начали действовать в Москве

Москва 2400:30

В Москве с сегодняшнего дня изменились правила платной парковки

Эхо Москвы01:33

В Москве вступили в силу новые правила парковки

Говорит Москвавчера в 23:24

Новые тарифы и правила пользования парковок в Москве вступают в силу

Взгляд.рувчера в 16:36

В Москве изменились правила платной парковки

Российская газетавчера в 16:00

Новые тарифы и правила пользования парковками начинают действовать в Москве с 15 декабря

ТАССвчера в 07:06
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Транспорт

В кабмине указали, когда ждать увеличения штрафов за нарушение ПДД

Усиление санкций за ряд нарушений Правил дорожного движения следует ожидать уже весной.
Обновлено вчера в 02:28
Транспорт

В выходные в Москве закроют три станции на двух линиях метро

В воскресенье, 16 декабря, будут закрыты две станции Большой кольцевой линии метро.
Обновлено вчера в 13:29
Транспорт

ЦОДД порекомендовал водителям отложить вечером поездки в Москве

В ЦОДД (Центре организации дорожного движения) порекомендовали всем автолюбителям по возможности не пользоваться личным транспортом в пятницу, 14-го декабря вечером, из-за крупных пробок и максимальной загруженности столичных дорог, достигшей в час-пик 9-10 баллов.
Обновлено вчера в 14:53
Транспорт

Более половины трамвайных путей отремонтировали в Москве

Обновлено в 01:04
Транспорт

В Шкотовском районе начали ремонт аварийного моста

В Шкотовском районе Приморья начался ремонт моста, ведущего к селам Новороссия и Центральное Шкотовского района.
Обновлено вчера в 23:40
Транспорт

В мэрии Волгограда рассказали, сколько машин боролись со снегом

Сообщается, что в работах было задействовано 85 единиц специализированной техники, включая 56 комбинированных дорожных машин.
Обновлено в 01:35
Транспорт

Утром в субботу вновь закрыт Транскам

Трассу Карджин - Алагир - Нижний Зарамаг - граница с Республикой Южная Осетия в районе поселения Бурон открыли до 08:00 субботы 15 декабря.
Обновлено в 01:04
Транспорт

На пересечении ул. Новороссийской и Селезнева установили светофор

Светофор установили на одном из аварийных перекрестков, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Обновлено вчера в 12:38
Транспорт

Второй президентский электропоезд прибыл в Приморье

Второй по счету электропоезд, поставленный в Приморье по поручению Владимира Путина, прибыл в край.
Обновлено вчера в 21:02
Транспорт

В Нижнем Тагиле пройдёт перепланировка привокзальной площади

В Нижнем Тагиле будет собрана рабочая группа, которая займётся перепланировкой привокзальной площади.
Обновлено вчера в 12:34
Транспорт

В центре Самары продлили сроки ограничения движения

В связи со строительством инженерных сетей ограничение движение транспорта в историческом центре города, которое действовало с 14 сентября, продлили до 24.00 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 12:49
Транспорт

Развязка ЗСД с Новым шоссе обойдется Смольному почти в 1 млн

В документации к конкурса говорится, что за связь с Новым шоссе и ЗСД готовы заплатить до 847 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 11:46
Транспорт

Россиян предупредили о грядущем всплеске аварийности на дорогах

Всплеск аварийности на российских дорогах ежегодно приходится на период с января по май.
Обновлено вчера в 10:55
Транспорт

Остановки рейсовых автобусов № 688, 733 и 123 изменятся с 15 декабря

На маршрутах автобусов № 688 и 733 вводится дополнительная остановка «Центр лечения слуха» в сторону области.
Обновлено вчера в 09:27
Транспорт

Въезд на Крестовский ограничат из-за хоккейного матча

Из-за матча между хоккейными сборными России и Финляндии 16 декабря изменится транспортное обслуживание Крестовского острова.
Обновлено вчера в 14:01
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