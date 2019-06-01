Происшествия
В Москве из отдела полиции госпитализировали избитого подросткаГоворит Москва вчера в 15:38
У молодого человека, среди прочего, зафиксированы травмы на лице, сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. По его словам, подростка отвезли в больницу из отдела полиции по Алексеевскому району.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:39, Ашберн
Политика
Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной
«Думаю, оно сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в решении проблем внутри страны», — сказал Путин.
Обновлено вчера в 18:51
Общество
Марина Ярдаева о ЕГЭ и о том, почему мы не учим детей думать
Система ЕГЭ много кого кормит, и эти много кто заинтересованы длить этот абсурд бесконечно.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве
Обновлено вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Певец Шура продает зубы ради покупки квартиры
Певец Шура объявил о продаже своих старых зубов, чтобы накопить на новую квартиру. Об этом исполнитель сообщил в "Инстаграм".
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Здоровье
Названы привычки, которые могут вызвать рак
Ученые-онкологи из Соединенных Штатов Америки назвали несколько самых распространенных человеческих привычек, которые могут привести к появлению рака.
Обновлено вчера в 11:43
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Путин обещал поддержать Додона в борьбе с «узурпаторами» в Молдавии
Президент России считает, что проделанная Додоном и его партнерами по коалиции работа — шаг в сторону строительства цивилизованного и современного государства.
Обновлено в 00:39
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 23:52
Общество
В Роскачестве рассказали, как приготовить хорошую окрошку
В Рокачестве рассказали, как правильно выбрать хорошие ингредиенты для окрошки и дали рецепты приготовления этого супа.
Обновлено в 01:00
Футбол
Гендиректор «Зенита» Медведев обсудит с Луневым скандал во Внуково
Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев сказал, что собирается провести беседу с вратарем Андреем Луневым по поводу скандала в аэропорту, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 16:12
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено вчера в 00:11
Кино
Кадры со съемок «Ведьмака» попали в Сеть
В сети появились кадры со съемок сериала "Ведьмак" от Netflix.
Обновлено вчера в 20:05
Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Авто
Lexus построил летающий автомобиль для новых «Людей в черном»
Летающий Lexus QZ 618 Galactic Enforcer представляет собой обновлённое купе Lexus RC F. После нажатия специальной кнопки автомобиль превращается в космолёт и благодаря технологии Quasar Power Source, может переместиться в любую точку вселенной за считанные секунды.
Обновлено в 01:05
Здоровье
Учёные назвали витамин, разрушающий почки
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
В Екатеринбурге покончил с собой полковник МВД из Москвы
В екатеринбургской гостинице Marins Park Hotel покончил с собой полковник полиции, который прибыл в город для проведения инспекторской проверки в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
16-летний подросток утонул в реке Кондоме в Новокузнецке
Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 16-летнего подростка, который утонул в реке в Новокузнецке Кемеровской области.
Обновлено в 00:37
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о сроках продажи жилья без уплаты НДФЛ
Госдума рассмотрит законопроект о сокращении срока владения жильем, после которого его можно продать без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Обновлено в 00:38
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:33
Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью беспилотников
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Украине грозит трибунал ООН из-за инцидента в Керченском проливе
Прошлогодний инцидент в Керченском проливе дорого обойдется Украине. Москва может подать иск к Киеву в Международный суд ООН.
Обновлено в 01:17
Политика
Трамп назвал лучшую альтернативу «Северному потоку — 2»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «защищает» Европу от России, пытаясь заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2», и призвал ЕС отказаться от российского голубого топлива в пользу американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено вчера в 15:39
Гаджеты
Компания Xiaomi анонсировала европейскую версию смартфона Mi 9Т
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
20 лет назад российские десантники удивили весь мир
Обновлено вчера в 14:14
Общество
Эксперты дали советы по выбору клубники
Обновлено вчера в 22:03
Авто
Названы 10 подержанных автомобилей, которые сильно теряют в цене
Обновлено вчера в 14:48
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
Жителям Колымы разрешили ловить по две горбуши
Обновлено вчера в 22:26
Экономика
Кредиторы предлагают Utair подумать о продаже вертолетной компании
Кредиторы предлагают Utair подумать о продаже ее крупнейшего актива – компании «Ютэйр – вертолетные услуги» (ЮтВУ), это крупнейший в России и один из крупных в мире вертолетных операторов.
Обновлено вчера в 16:51