Происшествия

В Москве из отдела полиции госпитализировали избитого подросткаГоворит Москва вчера в 15:38

У молодого человека, среди прочего, зафиксированы травмы на лице, сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. По его словам, подростка отвезли в больницу из отдела полиции по Алексеевскому району.
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Из отдела полиции Москвы госпитализировали задержанного подростка

Регион online01:31

В Москве из отдела полиции госпитализировали избитого подростка

Говорит Москвавчера в 15:38

Родители подростка требуют наказать полицейских, избивших их сына во время несанкционированного шествия за свободу Ивана Голунова

Аргументы неделивчера в 14:15

Полицейские избили 17-летнего подростка на шествии в поддержку Голунова в Москве

Мосмонитор00:18
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Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве

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В сети появились кадры со съемок сериала "Ведьмак" от Netflix.
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За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
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Lexus построил летающий автомобиль для новых «Людей в черном»

Летающий Lexus QZ 618 Galactic Enforcer представляет собой обновлённое купе Lexus RC F. После нажатия специальной кнопки автомобиль превращается в космолёт и благодаря технологии Quasar Power Source, может переместиться в любую точку вселенной за считанные секунды.
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Учёные назвали витамин, разрушающий почки

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В Екатеринбурге покончил с собой полковник МВД из Москвы

В екатеринбургской гостинице Marins Park Hotel покончил с собой полковник полиции, который прибыл в город для проведения инспекторской проверки в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.
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Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 16-летнего подростка, который утонул в реке в Новокузнецке Кемеровской области.
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Экономика

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Госдума рассмотрит законопроект о сокращении срока владения жильем, после которого его можно продать без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Обновлено в 00:38
Происшествия

Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности

Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:33
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Прошлогодний инцидент в Керченском проливе дорого обойдется Украине. Москва может подать иск к Киеву в Международный суд ООН.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «защищает» Европу от России, пытаясь заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2», и призвал ЕС отказаться от российского голубого топлива в пользу американского сжиженного природного газа (СПГ).
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Компания Xiaomi анонсировала европейскую версию смартфона Mi 9Т

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На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
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Кредиторы предлагают Utair подумать о продаже вертолетной компании

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