Транспорт
В Москве из-за подтопления закрыли три станции метро
В Москве из-за подтопления закрыли три станции метроРБКвчера в 23:21
Станции столичного метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» на севере Люблинско-Дмитровской линии временно закрыты для пассажиров. Об этом говорится в сообщении Московского метрополитена в Twitter. На участке салатовой ветки было обнаружено подтопление, объяснили в пресс-службе.
РБКвчера в 23:21
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Более 100 человек ликвидируют последствия поступления воды на участке Люблинско-Дмитровской линии метро
Агентство Москвавчера в 23:54
Более ста человек работают над устранением затопления трех станций метро
Вечерняя Москвавчера в 23:12
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Транспорт
В Москве из-за подтопления закрыли три станции метро
Станции столичного метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» на севере Люблинско-Дмитровской линии временно закрыты для пассажиров.
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