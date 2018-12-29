Происшествия

В Москве ищут убийцу топ-менеджера нефтяной компании
REGNUM
06:01

В Москве совершено убийство 61-летнего мужчины. По данным источника в правоохранительных органах, которого цитирует агентство городских новостей «Москва», убитый — член совета директоров нефтяной компании из Коми.
REGNUM06:01

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Задержан подозреваемый в убийстве учредителя компании-подрядчика «Лукойла»

RT на русском08:26

Задержан подозреваемый в убийстве учредителя «Мастер-нефть» Шаляхова

ТАСС07:53

Задержан подозреваемый в убийстве на юго-западе Москвы члена совета директоров нефтяной компании из Коми

Агентство Москва07:51

Задержан подозреваемый в убийстве топ-менеджера нефтяной компании

Москва 2407:49

В Москве задержали возможного убийцу учредителя подрядчика «Лукойла»

РИА Новости07:51

СК начал проверку после убийства топ-менеджера нефтяной компании в Москве

Вечерняя Москва05:27

В Москве убили бенефициара нефтяной компании

РБК05:08
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Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП с автобусом в ХМАО

Обновлено в 07:38
Происшествия

Люди погибли после схода лавины в Хабаровском крае

Спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Как минимум два человека погибли в результате схода лавины в Хабаровском крае.
Обновлено в 01:43
Происшествия

После охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело

По факту охоты на медведя в Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившее особо крупный ущерб), говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Адвокат Мамаева опроверг подачу заявления против избитого водителя

Обновлено в 08:13
Происшествия

Неизвестные с битой напали на рэпера Птаху в Москве

В Москве трое неизвестных напали на рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Марину Евстифееву.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

МИД призвал к осторожности российских туристов после теракта в Египте

"МИД России напоминает о действующих рекомендациях в адрес российских граждан, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения районов повышенной террористической опасности", - говорится в комментарии.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Серпуховском районе Подмосковья загорелся газопровод

Газопровод горит в Серпуховском районе Московской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия

В Москве из-за пожара в кафе эвакуировали около 30 человек

Обновлено в 07:07
Происшествия

У побережья Кипра загорелся танкер

Обновлено в 06:34
Происшествия

«Победа» обвинила пограничников в массовой задержке рейсов из Внуково

«Победа» сообщила, что из-за претензий пограничников к технологии посадки пассажиров в аэропорту Внуково массово задерживаются рейсы авиакомпании, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:00
Происшествия

Бывших топ-менеджеров «Ленэнерго» осудили и сразу амнистировали

Бывшие топ-менеджеры региональной электросетевой компании «Ленэнерго» Андрей Сорочинский и Денис Слепов признаны судом виновными в злоупотреблении полномочиями, осуждены и сразу же амнистированы.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Бурятии напавшего на школу подростка отправили на лечение

В Бурятии завершился суд над подростком, который в начале года напал на своих одноклассников и учителя, а затем поджег класс.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Твери школьники бросили петарду в коляску с ребенком

Обновлено в 06:12
Происшествия

В Саратовской области нашли пропавшего школьника

Семиклассник, пропавший, уйдя в гости к другу в Саратовской области, найден живым, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Жительница Петербурга выкинула любовника с пятого этажа

Как установили стражи порядка, в номере на пятом этаже распивали алкоголь 37-летняя женщина и ее 39-летний сожитель.
Обновлено в 02:51
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