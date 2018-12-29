Происшествия
В Москве ищут убийцу топ-менеджера нефтяной компании
В Москве ищут убийцу топ-менеджера нефтяной компанииREGNUM06:01
В Москве совершено убийство 61-летнего мужчины. По данным источника в правоохранительных органах, которого цитирует агентство городских новостей «Москва», убитый — член совета директоров нефтяной компании из Коми.
REGNUM06:01
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Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП с автобусом в ХМАО
Обновлено в 07:38
Происшествия
Люди погибли после схода лавины в Хабаровском крае
Спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Как минимум два человека погибли в результате схода лавины в Хабаровском крае.
Обновлено в 01:43
Происшествия
После охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело
По факту охоты на медведя в Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившее особо крупный ущерб), говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Адвокат Мамаева опроверг подачу заявления против избитого водителя
Обновлено в 08:13
Происшествия
Неизвестные с битой напали на рэпера Птаху в Москве
В Москве трое неизвестных напали на рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Марину Евстифееву.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
МИД призвал к осторожности российских туристов после теракта в Египте
"МИД России напоминает о действующих рекомендациях в адрес российских граждан, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения районов повышенной террористической опасности", - говорится в комментарии.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Серпуховском районе Подмосковья загорелся газопровод
Газопровод горит в Серпуховском районе Московской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
В Москве из-за пожара в кафе эвакуировали около 30 человек
Обновлено в 07:07
Происшествия
У побережья Кипра загорелся танкер
Обновлено в 06:34
Происшествия
«Победа» обвинила пограничников в массовой задержке рейсов из Внуково
«Победа» сообщила, что из-за претензий пограничников к технологии посадки пассажиров в аэропорту Внуково массово задерживаются рейсы авиакомпании, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:00
Происшествия
Бывших топ-менеджеров «Ленэнерго» осудили и сразу амнистировали
Бывшие топ-менеджеры региональной электросетевой компании «Ленэнерго» Андрей Сорочинский и Денис Слепов признаны судом виновными в злоупотреблении полномочиями, осуждены и сразу же амнистированы.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Бурятии напавшего на школу подростка отправили на лечение
В Бурятии завершился суд над подростком, который в начале года напал на своих одноклассников и учителя, а затем поджег класс.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Твери школьники бросили петарду в коляску с ребенком
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Саратовской области нашли пропавшего школьника
Семиклассник, пропавший, уйдя в гости к другу в Саратовской области, найден живым, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Жительница Петербурга выкинула любовника с пятого этажа
Как установили стражи порядка, в номере на пятом этаже распивали алкоголь 37-летняя женщина и ее 39-летний сожитель.
Обновлено в 02:51