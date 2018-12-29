с чего всё началось

В Москве совершено убийство 61-летнего мужчины. По данным источника в правоохранительных органах, которого цитирует агентство городских новостей «Москва», убитый — член совета директоров нефтяной компании из Коми.

Хоккей Хоккей Владимир Путин играет в хоккей на Красной площади

Политика Политика Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки и сало Президент Белоруссии Александр Лукашенко на новогодние праздники подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину четыре мешка своей картошки и местное сало, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

Транспорт Транспорт МВД привяжет автономера к месту регистрации МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств, согласно которым при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован автомобилист.

Политика Политика Россия ответила на санкции и запретила ввоз украинских товаров Россия запретила ввоз ряда товаров с Украины. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте правительства.

Происшествия Происшествия Автомобиль попытался прорваться на территорию аэропорта в Ганновере Полиция Ганновера сообщила в своем твиттере о попытке неизвестного мужчины на автомобиле прорваться через пропускной пункт городского аэропорта.

Политика Политика Путин поделился планами на новогодние праздники Президент России Владимир Путин поделился планами на новогодние каникулы. Глава государства, по его словам, проведет праздники в Москве.

Происшествия Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.

Спорт Спорт Шипулин завершил карьеру седьмым местом на «Рождественской гонке» В немецком Гельзенкирхене состоялась традиционная "Рождественская гонка" по биатлону, которая стала последней в спортивной карьере российского биатлониста Антона Шипулина.

Происшествия Происшествия В Руане протестующие подожгли вход в здание Банка Франции Во французском городе Руане участники движения «жёлтых жилетов» устроили поджог на входе в здание Банка Франции.

Экономика Экономика Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.

Транспорт Транспорт РЖД начнет продавать невозвратные билеты с 20 января «С 20 января 2019 года АО "Федеральная пассажирская компания" предложит пассажирам воспользоваться специальным "невозвратным" тарифом для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте)»,— сообщили в РЖД.

Происшествия Происшествия В Москве ищут убийцу топ-менеджера нефтяной компании

Происшествия Происшествия Суд повторно приговорил националиста Марцинкевича к 10 годам колонии Бабушкинский суд Москвы в субботу приговорил к десяти годам колонии националиста Максима Марцинкевича (известного под прозвищем Тесак) за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Боровикова.

Экономика Экономика Топилин оценил решение проблемы с бедностью в 750-800 млрд рублей Россиянам нужно порядка 750–800 млрд руб. доходов, чтобы свести уровень бедности в России к нулю, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Финансы Финансы Сбербанк резко повышает ставки рублевых вкладов Ставку вклада сроком 5 месяцев госбанк увеличил сразу на 0,9 процентного пункта (п. п.) до 7,4% годовых.

Армия и оружие Армия и оружие Первая группа американских войск покинула Сирию

Общество Общество 2019 год может стать самым теплым в истории Следующий год, возможно, станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений на планете Земля.

Хоккей Хоккей Россия обыграла Чехию на молодежном чемпионате мира

Экономика Экономика Росстат улучшил оценку ВВП России в 2016 году Росстат сегодня опубликовал очередную уточненную оценку динамики ВВП России за предыдущие годы.

Политика Политика Трамп заявил о значительном прогрессе в торговом споре с Китаем Президент США Дональд Трамп сообщил у себя в Twitter, что он провел «долгие и очень хорошие» телефонные переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Китая Си Цзиньпином.

Спорт Спорт Россия согласовала с WADA передачу данных московской лаборатории "В письме WADA подробно изложены варианты организации процесса копирования данных московской антидопинговой лаборатории с указанием наименований конкретного оборудования", – сообщил министр спорта России Павел Колобков.

Транспорт Транспорт РЖД получила первый современный плацкартный вагон Холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером, в ближайшее время он пройдет сертификацию и выйдет на тесты.

Происшествия Происшествия В ОАЭ разбился вертолет со спасателями

Армия и оружие Армия и оружие В МИД назвали провокацией заявления о продвижении ВСУ в Донбассе Министерство иностранных дел России выразило возмущение в связи с заявлением Юрия Бирюкова, советника президента Украины Петра Порошенко, о том, что ВСУ взяли под контроль «серую зону» в Донбассе.

Происшествия Происшествия После видео охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело

Политика Политика Путин предложил Лукашенко сверить часы по вопросам интеграции Ранее Владимир Путин встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко 25 декабря.

Политика Политика Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море Согласно закону, вводится «прилегающая зона» Украины в Черном море, ее установили на отметке в 24 морских мили (44,4 км) от исходных линий, от которых отсчитывают территориальные воды страны.