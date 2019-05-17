Происшествия

Москвичка узнала оставленную в поликлинике девочкуМосква 24 вчера в 03:25

Жительница столицы Анна Привезенцева рассказала, что видела девочку, которую оставили в поликлинике на севере столицы. Об этом сообщает телеканал Москва 24. Со слов женщины, видео и фото двухлетнего ребенка ей прислала соседка.
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Врачи не нашли следов побоев на теле девочки, оставленной в московской поликлинике

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Какая судьба ждет брошенную в московской поликлинике девочку

Москва 24вчера в 12:20

СК проверит московский игровой центр, где не помогли ребенку с травмой

РИА Новостивчера в 09:25

В Москве разыскивают женщину, бросившую девочку в поликлинике

RT на русскомвчера в 12:32

Оставленной в московской поликлинике девочке оказывает помощь психолог

Агентство Москвавчера в 06:13

Брошенная в поликлинике девочка начала произносить фразы на украинском языке

Life.ruвчера в 06:41

СКР начал проверку данных об оставленном в московской поликлинике ребёнке

Говорит Москвавчера в 00:05
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Общество

Западной Украине и Одесской области грозит шторм

«По данным Укргидрометцентра, 18 мая в западных, Винницкой и Одесской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:33
Общество

В Екатеринбурге восьми участникам протестов снизили сроки ареста

Обновлено в 04:44
Политика

Российские соотечественники хотят создать «округ дальнего зарубежья»

В свою очередь депутат Госдумы Павел Шперов отметил, что вопрос о гражданстве вполне возможно реализовать.
Обновлено вчера в 21:21
Игры

Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft

Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено вчера в 11:28
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено вчера в 14:07
Шоу-бизнес

Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»

Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Общество

Последствия мощного смерча на Украине показали на видео

На Украине в Житомирской области пронесшийся ураган повалил 100 гектаров леса.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой

Обновлено в 05:15
Происшествия

В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног

В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Политика

Президенту Грузии прислали приглашение на инаугурацию Зеленского

Администрация президента Грузии сообщила о том, что Саломе Зурабишвили поступило предложение посетить церемонию вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского, которая назначена на 20 мая.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном

Обновлено вчера в 18:11
Общество

Прокуратура отправила школы на переэкзаменовку

На сей раз нападению подверглись казанские гимназисты, а премьер России Дмитрий Медведев вновь поручил профильным ведомствам проанализировать требования к безопасности в школах.
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия

Задержана женщина, бросившая маленькую дочь в поликлинике

Обновлено вчера в 15:28
Футбол

Интервью с Алексеем Миранчуком про Головина, Лигу чемпионов и Кубок России

Перед нашим интервью Алексей с ходу, смеясь, сказал: «Парни, готовьтесь — говорить буду то же самое, что и всегда».
Обновлено в 06:00
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей

В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Футбол

Агентом трех братьев Азаров стал их отец

Отец трех бельгийских футболистов Эдена, Киллиана и Торгана Азаров Тьерри Азар стал футбольным агентом своих сыновей.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пошла на уступки поклонникам

В "моднющий" салон, как пишет Лариса, ее привела подруга по договоренности, а просто записаться в него было невозможно даже Гузеевой.
Обновлено в 05:50
Политика

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:10
Политика

Порошенко дал советы Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие Евросоюза, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:41
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

В Алеппо состоялся обмен девяти боевиков на 10 граждан Сирии

Обновлено вчера в 15:07
Здоровье

Ученые предупредили о риске ранней смерти из-за злоупотребления соками

Американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета выяснили, что употребление даже свежевыжатых фруктовых соков вредно для здоровья и может привести к ранней смерти, так же как и употребление колы или лимонада.
Обновлено в 04:10
Общество

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Музыка

Лазарев вошел в чарты ITunes 11 европейских стран

Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Австралийская журналистка раскрыла «химический заговор» против Сирии

Австралийский корреспондент сделала вывод, что заявленная для трехсторонней агрессии США, Великобритании и Франции против Сирии в прошлом году причина была основана на фейковом фото предполагаемого удара ВВС САР.
Обновлено вчера в 14:18
Политика

Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая

По итогам переговоров вице-премьеров России и Белоруссии Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко 16 мая была достигнута договорённость о создании рабочей группы из восьми человек для оценки фактических убытков из-за ЧП в "Дружбе" и способов компенсации.
Обновлено в 05:50
Общество

На месте снесенного Лефортовского рынка построят офисно-торговый центр

Многофункциональный центр с торговыми площадями появится на месте Лефортовского рынка, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:22
Происшествия

На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП

Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.
Обновлено вчера в 16:13
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