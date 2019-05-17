Происшествия
Москвичка узнала оставленную в поликлинике девочкуМосква 24 вчера в 03:25
Жительница столицы Анна Привезенцева рассказала, что видела девочку, которую оставили в поликлинике на севере столицы. Об этом сообщает телеканал Москва 24. Со слов женщины, видео и фото двухлетнего ребенка ей прислала соседка.
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СКР начал проверку данных об оставленном в московской поликлинике ребёнке
Говорит Москвавчера в 00:05
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Общество
Западной Украине и Одесской области грозит шторм
«По данным Укргидрометцентра, 18 мая в западных, Винницкой и Одесской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.
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В свою очередь депутат Госдумы Павел Шперов отметил, что вопрос о гражданстве вполне возможно реализовать.
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Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
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Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой
Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
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Общество
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На Украине в Житомирской области пронесшийся ураган повалил 100 гектаров леса.
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Происшествия
В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног
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Обновлено 16 мая в 09:47
Политика
Президенту Грузии прислали приглашение на инаугурацию Зеленского
Администрация президента Грузии сообщила о том, что Саломе Зурабишвили поступило предложение посетить церемонию вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского, которая назначена на 20 мая.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном
Обновлено вчера в 18:11
Общество
Прокуратура отправила школы на переэкзаменовку
На сей раз нападению подверглись казанские гимназисты, а премьер России Дмитрий Медведев вновь поручил профильным ведомствам проанализировать требования к безопасности в школах.
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия
Задержана женщина, бросившая маленькую дочь в поликлинике
Обновлено вчера в 15:28
Футбол
Интервью с Алексеем Миранчуком про Головина, Лигу чемпионов и Кубок России
Перед нашим интервью Алексей с ходу, смеясь, сказал: «Парни, готовьтесь — говорить буду то же самое, что и всегда».
Обновлено в 06:00
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Футбол
Агентом трех братьев Азаров стал их отец
Отец трех бельгийских футболистов Эдена, Киллиана и Торгана Азаров Тьерри Азар стал футбольным агентом своих сыновей.
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Лариса Гузеева пошла на уступки поклонникам
В "моднющий" салон, как пишет Лариса, ее привела подруга по договоренности, а просто записаться в него было невозможно даже Гузеевой.
Обновлено в 05:50
Политика
Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно
Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:10
Политика
Порошенко дал советы Зеленскому
Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие Евросоюза, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:41
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
В Алеппо состоялся обмен девяти боевиков на 10 граждан Сирии
Обновлено вчера в 15:07
Здоровье
Ученые предупредили о риске ранней смерти из-за злоупотребления соками
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Обновлено в 04:10
Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Музыка
Лазарев вошел в чарты ITunes 11 европейских стран
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Австралийская журналистка раскрыла «химический заговор» против Сирии
Австралийский корреспондент сделала вывод, что заявленная для трехсторонней агрессии США, Великобритании и Франции против Сирии в прошлом году причина была основана на фейковом фото предполагаемого удара ВВС САР.
Обновлено вчера в 14:18
Политика
Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая
По итогам переговоров вице-премьеров России и Белоруссии Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко 16 мая была достигнута договорённость о создании рабочей группы из восьми человек для оценки фактических убытков из-за ЧП в "Дружбе" и способов компенсации.
Обновлено в 05:50
Общество
На месте снесенного Лефортовского рынка построят офисно-торговый центр
Многофункциональный центр с торговыми площадями появится на месте Лефортовского рынка, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:22
Происшествия
На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП
Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.
Обновлено вчера в 16:13