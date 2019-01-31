В Москве гостиницу «Пекин» продают китайской компанииКапитал на A42.RU 05:25

Отелем будут управлять из Чэнду Структурам группы ВТБ потребовалось два года, чтобы найти покупателя на легендарную гостиницу «Пекин», открытую в центре Москвы в конце 1950-х годов. Новым владельцем объекта может стать китайская Sichuan Railway Investment Group (SRIG).

с чего всё началось

Китайская компания Sichuan Railway Investment Group (SRIG) может стать новым владельцем гостиницы «Пекин», которая находится в центре Москвы. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники на рынке недвижимости, с покупателем уже подписан договор.

Происшествия Один из фигурантов по делу Арашуковых скрылся от следствия Уточняется, что скрывшийся арестован заочно. "В отношении одного из фигурантов дела мера пресечения избрана заочно", - сказал прокурор.

Авто Volkswagen показал концепт электрического пляжного багги В конце 1960-х годов в США начала набирать популярность тенденция снимать с Volkswagen Beetle некоторые детали экстерьера, чтобы превратить модель в багги.

Общество В Ессентуках нашли тайник охранника Николая II В Ессентуках нашли тайник с редкими фотографиями императорской семьи.

Авто Новый внедорожник KIA Mohave почти готов Новинка, покрытая камуфляжем, очень напоминает внешностью дебютировавший на автосалоне в Детройте кроссовер Kia Telluride, но под маскировкой угадываются черты модели Mohave.

Происшествия Однокурсники сенатора Арашукова не вспомнили его Выпускники Ставропольского государственного университета (ныне Северо-Кавказский федеральный университет) не вспомнили сенатора Рауфа Арашукова, который, согласно официальной биографии, окончил это учебное заведение в 2007 году и получил диплом по специальности «юрист».

Интернет Mail.Ru запустила рекомендательную систему контента «Пульс» Компания Mail.ru запустила сервис "Пульс", который является рекомендательной системой для получения контента.

Авто У Chevrolet Corvette С7 появилась финальная версия В этом году компания Chevrolet представит восьмое поколения спорткара Corvette, напоследок американцы решили порадовать поклонников модели с индексом С7 двумя спецверсиями под названием Final Edition.

Авто Губернатор Самарской области первым купил новую Lada Vesta Sport Первым обладателем нового «заряженного» седана LADA Vesta Sport стоимостью более 1 млн рублей стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Энергетика В Болгарии приняли решение продлить «Турецкий поток» Оператор болгарской газотранспортной системы «Булгартрансгаз» намерен построить газопровод от границы с Турцией, по которому топливо из «Турецкого потока» направят в Сербию.

Происшествия Обвиняемый в краже картины Куинджи из Третьяковки извинился Адвокат Чуприкова Светлана Горбунова заявила, что не знает, признает ли обвиняемый свою вину или нет.

Авто Рестайлинговый Mercedes-Benz V-Class приедет в Россию летом Корреспондент "РГ" поприсутствовал на первой официальной презентации этой новинки в Штутгарте, где рестайлинговый минивэн V-Class торжественно представил глава дизайнерской команды Mercdes-Benz Vans Кай Зибер.

Политика ЕСПЧ обязал Россию выплатить €10 млн за высылку грузин в 2006 году Большая палата ЕСПЧ поддержала иск Грузии Шестнадцатью голосами "за" при одном "против" судьи Большой палаты Европейского суда по правам человека постановили, что Россия должна выплатить Грузии € 10 млн.

Гаджеты Обнаружен простой способ взломать iPhone по номеру телефона Эксперты обнаружили уязвимость смартфонов Apple, которая позволяет получить доступ к данным iPhone.

Авто Volvo привезет в РФ бюджетную версию кроссовера Volvo XC40 На сайте Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), подтверждающее скорое появление в России бюджетной версии компактного кроссовера Volvo XC40.

Экономика Убытки Tesla по итогам 2018 года составили почти миллиард долларов Убытки американского автопроизводителя Tesla по итогам четырех кварталов 2018 года составили порядка 976 миллионов долларов или 5,72 доллара на акцию, следует из отчета компании, опубликованного на ее сайте.

Общество ВЦИОМ: каждый десятый россиянин намерен в 2019 году купить жилье Каждый десятый россиянин планирует в 2019 году купить квартиру или дом, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Авто Land Rover отказался от трехдверного Range Rover SV Coupe Трехдверную версию Range Rover SV Coupe официально представили ещё в прошлом году в Женеве.

Авто Автомобили Aurus испытали на морозе Автомобили были замечена в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. Предполагается, что автомобили испытывают в суровых условиях.

Наука В Антарктиде обнаружили останки родственника динозавра В Антарктиде учеными найдены останки древнего животного, предположительно, родственника динозавра. По размерам он больше напоминает игуану.

Политика Франция, Германия и Британия представили механизм расчетов с Ираном Главы МИД Франции, Германии и Великобритании по итогам первого для неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС в Бухаресте заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном.