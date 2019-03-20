Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену БерковуRT на русском вчера в 21:26
Клеменко рассказал, что в настоящее время Беркова спит. Он добавил, что актриса потеряла сознание из-за переутомления. Ранее в Москве был госпитализирован актёр Дмитрий Назаров.
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с чего всё началось
Как стало известно «СтарХиту», возможно, Беркова встретит праздник не в модном заведении Москвы, как мечтала, а на больничной койке. Несколько часов назад женщину госпитализировали в одну из столичных клиник.StarHit.ruвчера в 14:40
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Пиар-директор Берковой назвал переутомление возможной причиной ее госпитализации
Телепрограммавчера в 23:27
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Армия и оружие
Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»
Обновлено вчера в 04:05
Общество
Социологи выяснили отношение россиян к феминизму
Феминизм поддерживает лишь треть россиян (31%), хотя за стремление к полному равенству прав женщин и мужчин выступает большинство (62%) граждан РФ, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полета борта Шойгу над Сирией
Минобороны РФ опубликовало видео полета борта министра обороны Сергея Шойгу над Сирией в сопровождении истребителей Су-35С.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Глава НП «ГЛОНАСС» стал главным претендентом на пост губернатора Алтая
Давно ожидаемая отставка В ходе весенней серии отставок губернаторов свой пост покинет глава Алтая Александр Бердников.
Обновлено вчера в 10:35
Политика
Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран мира
Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.
Обновлено в 03:48
Экономика
Один из контрагентов подал иск о банкротстве авиакомпании UTair
Финансовая компания "Флеш лайт капитал" подала иск о банкротстве авиакомпании UTair, следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено вчера в 12:16
Экономика
Минфин пообещал масштабные сокращения госслужащих в России
Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила, что 2020 году будет запущена масштабная реформа государственной службы.
Обновлено вчера в 07:57
Авто
Subaru начала продажи обновленного седана Legacy
Обновленный седан Subaru Legacy появился в продаже в РФ, где предлагается как модель 2019 года для предварительного заказа.
Обновлено вчера в 13:20
Шоу-бизнес
Помощницу Началовой затравили в Сети за ложь
По словам бывшего концертного директора певицы Константина Сергеева, Исаеву буквально затравили в сети.
Обновлено вчера в 19:37
Общество
Кузнецова предложила дать Минстрою полномочия по жилью для сирот
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с губернатором Забайкалья Александром Осиповым предложила передать полномочия по решению жилищных проблем детей-сирот в министерство строительства РФ.
Обновлено в 02:33
Гаджеты
Прототип первого iPhone в виде платы представлен на фото в Сети
Проект по выпуску смартфона носил кодовое название M68 или Purple 2. До полноценной презентации нового устройства, компания создала прототип, причем он напоминал больше материнскую плату чем смартфон.
Обновлено вчера в 14:53
Общество
Вор, имеющий поддержку в Госдуме, захватывает власть на Урале
Гия Свердловский, имевший авторитет как внучатый племянник Аслана Усояна по кличке Дед Хасан, после одиннадцати лет колонии живет тихо, строго соблюдает комендантский час и в срок отмечается в полиции.
Обновлено в 04:23
Политика
Назарбаев переедет из президентской резиденции в библиотеку
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев переедет из резиденции Акорды в здание библиотеки — «Назарбаев-центр».
Обновлено в 04:02
Общество
«Уральские авиалинии» отозвали допуски на 67 маршрутов
Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» отозвал допуски на полеты по 67 маршрутам, говорится в материалах Росавиации (.pdf).
Обновлено в 03:37
Политика
МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Ранее украинское дипломатическое ведомство передало ее из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 12:36
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Авто
Стартовали продажи обновленного внедорожника KIA Sportage в Китае
Китайские дилеры KIA начали продажи обновленного кроссовера KIA KX5 (Sportage) с другим дизайном.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов
Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 04:35
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено вчера в 16:57
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Экономика
Топилин: новый порядок начисления пенсий может быть внедрен в мае
Пенсионный фонд РФ уже в мае рассчитывает использовать новый механизм начисления пенсий неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на собрании фракции партии "Единая Россия" в Госдуме во вторник.
Обновлено вчера в 10:08
ЖКХ
В Петербурге закрыли на просушку девять садов и скверов
В Петербурге в связи с наступлением весеннего сезона закрылись на просушку девять садов и скверов, сообщает городской комитет по благоустройству в среду, 20 марта.
Обновлено в 03:21
Политика
Франция и Италия приняли решение блокировать отсрочку Brexit
«Франция и Италия готовы заблокировать на саммите ЕС продление сроков Brexit, если не получат гарантий, что это решение позволит обеспечить подписание Лондоном соглашения с ЕС и упорядоченный выход», — отметил он.
Обновлено в 04:33
Общество
Некоторые судьи дословно копируют тексты судебных решений
Редакция «Новая газета» проанализировала ряд судебных актов, после чего сделала вывод о копировании текста судебных решений.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло более чем в 2 раза
В 2018 году число жертв авиакатастроф в России увеличилось в 2,5 раза.
Обновлено в 03:14
Общество
Правительство расширило список госуслуг, оказываемых в МФЦ
Правительство РФ расширило список госуслуг в многофункциональных центрах услугой по информированию граждан предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Обновлено в 01:02
Происшествия
В Петербурге прокуратура нашла хлеб «из будущего»
В Кировском районе Санкт-Петербурга сотрудники прокуратуры обнаружили нарушения в работе ЗАО «КАС-КАД ПЛЮС», компания по производству хлебобулочных изделий располагается на улице Морской Пехоты, рассказали в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:35
Спорт
Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости
Норвежский биатлонист Тарьей Бё высказал мнение о нежелании россиянина Александра Логинова отвечать на вопросы о допинговом прошлом.
Обновлено в 04:21
Политика
Посольство в США объяснило законопроект о защите Рунета «на шайбах»
Посольство России в США в ответ на заявления игроков НХЛ Артемия Панарина и Никиты Задорова о законопроекте по защите Рунета порекомендовало хоккеистам внимательнее изучить суть инициативы и пояснило ее на примере заброшенных шайб.
Обновлено вчера в 21:44