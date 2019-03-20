Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену БерковуRT на русском вчера в 21:26
Клеменко рассказал, что в настоящее время Беркова спит. Он добавил, что актриса потеряла сознание из-за переутомления. Ранее в Москве был госпитализирован актёр Дмитрий Назаров.
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с чего всё началось
Как стало известно «СтарХиту», возможно, Беркова встретит праздник не в модном заведении Москвы, как мечтала, а на больничной койке. Несколько часов назад женщину госпитализировали в одну из столичных клиник.StarHit.ruвчера в 14:40
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Общество
Настоящая весна придет в Москву в середине апреля
Теплая весенняя погода без дождей установится в Москве не раньше середины апреля.
Обновлено в 02:02
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
В личной жизни Аркадия Арканова было много трагедий
Обновлено в 05:46
Музыка
Шнуров объявил о последнем турне группы «Ленинград»
Обновлено в 05:51
Общество
Беглов уволил главу комитета по печати Серезлеева
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергея Серезлеева.
Обновлено в 05:59
Интернет
«Лаборатория Касперского» подала жалобу на Apple в ФАС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже приступила к анализу жалобы, передает «КоммерсантЪ».
Обновлено в 04:35
Хоккей
Радулов не попал в пустые ворота и забил
Шайбу российского форварда "Даллас Старс" Александра Радулова в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Флориды Пэнтерс" засчитали, несмотря на то, что она не пересекла линию ворот.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
МИД: Россия не станет уничтожать комплексы с ракетой 9М729
Вашингтон отклонил все предложения Москвы, касающиеся решения встречных претензий по Договору, заявило ведомство Россия не будет уничтожать комплексы с ракетой 9М729, которая по заявлению США якобы нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 05:56
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению
Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
Обновлено в 04:40
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Росстат изменит методику подсчета доходов россиян
Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:34
Политика
Путин назначил кикбоксера врио главы Калмыкии
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Бату Хасикова, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 05:19
Политика
Назарбаев перед отставкой позвонил Путину
Обновлено вчера в 10:20
Армия и оружие
Минобороны показало видео полета Шойгу над Сирией
"Во время перелета министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Cу-35С c авиабазы Хмеймим", - отмечается в подписи к видео.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Экс-зампред правительства Хабаровского края отправлен в СИЗО
Экс-заместитель председателя правительства Хабаровского края — министр природных ресурсов Василий Шихалев и крупный хабаровский лесопромышленник Александр Пудовкин отправлены в СИЗО.
Обновлено в 02:44
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ
По информации ведомства, интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ в целом на территории РФ с 11 по 17 марта продолжает снижаться.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек
Травмы получили пять человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Ковальчук показала аппетитную фигуру в купальнике
Обновлено в 05:40
Космос
Астрономы открыли самую быструю «мертвую звезду» Галактики
Американские ученые открыли необычную «мертвую звезду» нашей Галактики.
Обновлено в 05:06
Спорт
Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
В США обвинили Россию и Китай в создании вооружений против спутников
США считают, что Россия и Китай, обсуждая предотвращение гонки вооружений в космосе, параллельно разрабатывают вооружения, которые могут быть использованы для уничтожения спутников, заявила помощник госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения Илим Поблет.
Обновлено вчера в 07:12
Политика
Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено вчера в 12:49
Общество
«Уральские авиалинии» отказались летать по 67 маршрутам
В авиакомпании уточнили, что отказываются от лицензии на маршруты, которыми уже не летают.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвинения
Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Финансы
Чистая прибыль «Банка Санкт-Петербург» в 2018 году выросла на 20,8%
Чистая прибыль "Банка Санкт-Петербург" в 2018 году по МСФО выросла на 20,8% и достигла наивысшего результата за всю историю банка 9 млрд рублей за 2018 год, в том числе 2,6 млрд рублей за 4 квартал 2018 года (+46,8% по сравнению с 4 кварталом 2017 года).
Обновлено в 03:08