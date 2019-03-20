Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену БерковуRT на русском вчера в 21:26

Клеменко рассказал, что в настоящее время Беркова спит. Он добавил, что актриса потеряла сознание из-за переутомления. Ранее в Москве был госпитализирован актёр Дмитрий Назаров.
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с чего всё началось

Елена Беркова экстренно госпитализирована

Как стало известно «СтарХиту», возможно, Беркова встретит праздник не в модном заведении Москвы, как мечтала, а на больничной койке. Несколько часов назад женщину госпитализировали в одну из столичных клиник.
StarHit.ruвчера в 14:40

Подробнее о событии

В тяжелом состоянии? Беркову экстренно поместили в больницу

Газета.Ru06:06

Беркова в экстренном порядке доставлена в больницу

Экспресс газетавчера в 15:24

PR-директор Берковой назвал вероятный диагноз актрисы

Пятый канал02:50

Госпитализацию порноактрисы Берковой связали с ее планами на пост мурманского губернатора

URA.Ru02:35

Пиар-директор Елены Берковой назвал возможные причины ее госпитализации

РЕН ТВвчера в 18:29

Елена Беркова госпитализирована: неужели диеты и ЗОЖ довели порнозвезду до больницы?

Телепрограмма06:02

Елена Беркова экстренно госпитализирована

StarHit.ruвчера в 14:40
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Общество

Настоящая весна придет в Москву в середине апреля

Теплая весенняя погода без дождей установится в Москве не раньше середины апреля.
Обновлено в 02:02
Политика

Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты

Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Экономика

Forbes назвал самые надежные российские банки

Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

В личной жизни Аркадия Арканова было много трагедий

Обновлено в 05:46
Музыка

Шнуров объявил о последнем турне группы «Ленинград»

Обновлено в 05:51
Общество

Беглов уволил главу комитета по печати Серезлеева

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергея Серезлеева.
Обновлено в 05:59
Интернет

«Лаборатория Касперского» подала жалобу на Apple в ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже приступила к анализу жалобы, передает «КоммерсантЪ».
Обновлено в 04:35
Общество

В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита»

Обновлено в 05:53
Хоккей

Радулов не попал в пустые ворота и забил

Шайбу российского форварда "Даллас Старс" Александра Радулова в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Флориды Пэнтерс" засчитали, несмотря на то, что она не пересекла линию ворот.
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Экономика

В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств

С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие

МИД: Россия не станет уничтожать комплексы с ракетой 9М729

Вашингтон отклонил все предложения Москвы, касающиеся решения встречных претензий по Договору, заявило ведомство Россия не будет уничтожать комплексы с ракетой 9М729, которая по заявлению США якобы нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 05:56
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
Обновлено в 04:40
Финансы

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика

Росстат изменит методику подсчета доходов россиян

Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:34
Политика

Путин назначил кикбоксера врио главы Калмыкии

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Бату Хасикова, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 05:19
Политика

Назарбаев перед отставкой позвонил Путину

Обновлено вчера в 10:20
Армия и оружие

Минобороны показало видео полета Шойгу над Сирией

"Во время перелета министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Cу-35С c авиабазы Хмеймим", - отмечается в подписи к видео.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Экс-зампред правительства Хабаровского края отправлен в СИЗО

Экс-заместитель председателя правительства Хабаровского края — министр природных ресурсов Василий Шихалев и крупный хабаровский лесопромышленник Александр Пудовкин отправлены в СИЗО.
Обновлено в 02:44
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ

По информации ведомства, интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ в целом на территории РФ с 11 по 17 марта продолжает снижаться.
Обновлено в 00:44
Происшествия

В ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек

Травмы получили пять человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес

Ковальчук показала аппетитную фигуру в купальнике

Обновлено в 05:40
Происшествия

В Москве столкнулись грузовик и инкассаторский автомобиль

Обновлено в 00:52
Космос

Астрономы открыли самую быструю «мертвую звезду» Галактики

Американские ученые открыли необычную «мертвую звезду» нашей Галактики.
Обновлено в 05:06
Спорт

Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:12
Армия и оружие

В США обвинили Россию и Китай в создании вооружений против спутников

США считают, что Россия и Китай, обсуждая предотвращение гонки вооружений в космосе, параллельно разрабатывают вооружения, которые могут быть использованы для уничтожения спутников, заявила помощник госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения Илим Поблет.
Обновлено вчера в 07:12
Политика

Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено вчера в 12:49
Общество

«Уральские авиалинии» отказались летать по 67 маршрутам

В авиакомпании уточнили, что отказываются от лицензии на маршруты, которыми уже не летают.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Франция предъявила Керимову новые обвинения

Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Финансы

Чистая прибыль «Банка Санкт-Петербург» в 2018 году выросла на 20,8%

Чистая прибыль "Банка Санкт-Петербург" в 2018 году по МСФО выросла на 20,8% и достигла наивысшего результата за всю историю банка 9 млрд рублей за 2018 год, в том числе 2,6 млрд рублей за 4 квартал 2018 года (+46,8% по сравнению с 4 кварталом 2017 года).
Обновлено в 03:08
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Елена Беркова
Российская певица
Российская и украинская певица, актриса, телеведущая. Экс-участница телевизионного шоу «Дом-2», порноактриса.
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