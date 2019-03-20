Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену БерковуRT на русском вчера в 21:26
Клеменко рассказал, что в настоящее время Беркова спит. Он добавил, что актриса потеряла сознание из-за переутомления. Ранее в Москве был госпитализирован актёр Дмитрий Назаров.
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с чего всё началось
Как стало известно «СтарХиту», возможно, Беркова встретит праздник не в модном заведении Москвы, как мечтала, а на больничной койке. Несколько часов назад женщину госпитализировали в одну из столичных клиник.StarHit.ruвчера в 14:40
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Пиар-директор Берковой назвал переутомление возможной причиной ее госпитализации
Телепрограммавчера в 23:27
PR-директор Елены Берковой рассказал о ее госпитализации. Врачи назовут диагноз завтра
Пятый каналвчера в 17:05
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Двухтысячная операция с использованием установки «гамма нож» прошла в центре радиохирургии Института имени Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы.
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Экономика
Власти Франции подсчитали ущерб от манифестаций «желтых жилетов»
Ранее Французская федерация страхования сообщила, что оценивает убытки от акций "желтых жилетов" в €170 млн.
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