Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену БерковуRT на русском вчера в 21:26

Клеменко рассказал, что в настоящее время Беркова спит. Он добавил, что актриса потеряла сознание из-за переутомления. Ранее в Москве был госпитализирован актёр Дмитрий Назаров.
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с чего всё началось

Елена Беркова экстренно госпитализирована

Как стало известно «СтарХиту», возможно, Беркова встретит праздник не в модном заведении Москвы, как мечтала, а на больничной койке. Несколько часов назад женщину госпитализировали в одну из столичных клиник.
StarHit.ruвчера в 14:40

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Пиар-директор Берковой назвал переутомление возможной причиной ее госпитализации

Телепрограммавчера в 23:27

Пиар-директор Елены Берковой раскрыл возможные причины ее госпитализации

URA.Ruвчера в 23:26

Беркова в экстренном порядке доставлена в больницу

Экспресс газетавчера в 15:24

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Газета.Ruвчера в 17:18

PR-директор Елены Берковой рассказал о ее госпитализации. Врачи назовут диагноз завтра

Пятый каналвчера в 17:05

Пиар-директор Елены Берковой назвал возможные причины ее госпитализации

РЕН ТВвчера в 18:29

Елена Беркова экстренно госпитализирована

StarHit.ruвчера в 14:40
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Общество

Медведев дополнил список госуслуг информацией для предпенсионеров

Список госуслуг дополнен государственной услугой для людей предпенсионного возраста.
Обновлено в 00:39
Политика

Токаев вступает в должность главы Казахстана

Касым-Жомарт Токаев вступает в должность президента Казахстана в среду, 20 марта.
Обновлено в 01:25
Происшествия

В России выросло число жертв авиакатастроф

Количество погибших в авиакатастрофах в России в 2018 году выросло более чем в два раза по сравнению с показателем 2017 года.
Обновлено вчера в 21:24
Наука

Учёные выяснили, почему молодежь отказывается от презервативов

Учёные провели исследования и установили, почему некоторые молодые люди отказываются от использования презервативов.
Обновлено вчера в 05:16
Шоу-бизнес

Ксения Собчак вышла в свет с новым мужчиной

Ксения Собчак уже не скрывает на публике своих отношений с Константином Богомоловым, однако пока что отказывается выходить с ним на красную дорожку.
Обновлено в 01:00
Транспорт

В Кольцово составили портрет типичного пассажира. Спойлер: это женщина

В Кольцово провели исследования и составили портрет типичного пассажира аэропорта.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес

Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой

Обновлено вчера в 15:53
Спорт

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой

Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Общество

Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными

Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Транспорт

В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны

Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.
Обновлено вчера в 09:04
Здоровье

Двухтысячную операцию при помощи «гамма ножа» провели в Склифе

Двухтысячная операция с использованием установки «гамма нож» прошла в центре радиохирургии Института имени Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы.
Обновлено вчера в 13:50
Экономика

Власти Франции подсчитали ущерб от манифестаций «желтых жилетов»

Ранее Французская федерация страхования сообщила, что оценивает убытки от акций "желтых жилетов" в €170 млн.
Обновлено вчера в 15:31
Экономика

Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН

Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
Транспорт

В метро Москвы установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда

В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:56
Происшествия

В ДТП на юго-востоке Москвы погиб один человек

Грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной на улице Угрешская в Москве, в результате погиб один человек.
Обновлено в 01:15
Политика

Bloomberg: Китай может исключить Boeing 737 из торговой сделки с США

Китай рассматривает возможность исключения Boeing 737 MAX из торговой сделки с США.
Обновлено вчера в 22:04
Политика

Порошенко обвинил Россию в проблемах развития метро Киева

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы виновата в торможении планов развития Киевского метрополитена.
Обновлено в 00:33
Политика

Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию

Обновлено вчера в 13:23
Хоккей

Радулов набрал три очка и принес победу «Далласу» над «Флоридой»

В матче "Даллас Старз" против " Флориды Пантерз" главным героем стал российский нападающий Александр Радулов, принесший своему клубу победу со счетом 4:2. Легионер из России стал автором трех набранных очков, сначала выступив в роли ассистента Джейми Бенну, а после оформив дубль, который и принес победу "звездам" над "пантерами".
Обновлено вчера в 23:47
Общество

День весеннего равноденствия отмечается сегодня

Сегодня, 20 марта, в восьмом часу вечера официально начнется день весеннего равноденствия – ночь и день сравняются по длительности.
Обновлено в 01:28
Футбол

Аршавин выступил против бразильцев в сборной России

В преддверии отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года между Россией и Казахстаном Аршавин дал прогноз на игру и оценил состав российской сборной, подчеркнув, что не понимает включение в команду натурализованных бразильцев.
Обновлено вчера в 19:01
Финансы

Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес

Малахов нашел предполагаемых биологических родителей Олега Яковлева

Обновлено вчера в 07:50
Политика

Путин начал смену губернаторов с Челябинской области

Обновлено вчера в 18:53
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика

Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей

В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено вчера в 14:48
Общество

Facebook намерен бороться с рекламной дискриминацией

Facebook намерен бороться с рекламной дискриминацией после того, как ей были предъявлены многочисленные жалобы.
Обновлено вчера в 18:50
Путешествия

Названы самые посещаемые российскими туристами страны

В тройку самых посещаемых россиянами стран в 2018 году входят Турция, Абхазия и Финляндия.
Обновлено в 00:59
Музыка

Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе

Эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году.
Обновлено 18 марта в 15:10
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Елена Беркова
Российская певица
Российская и украинская певица, актриса, телеведущая. Экс-участница телевизионного шоу «Дом-2», порноактриса.
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