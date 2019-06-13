Происшествия
В Москве горит Измайловский кремльВести.Ru 15:57
На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля. Пожар начался на первом этаже строения 73Ж, но затем огонь распространился на второй этаж здания. На место происшествия прибыли пожарные, сообщает ТАСС.
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Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории
"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.
Обновлено вчера в 23:52
Футбол
Вратарь ФК «Уфа» забил гол в ворота сборной России
Голкипер футбольного клуба «Уфа» Алексей Чернов отметился вчера невероятным голом, который он забил в ворота сборной России для игроков младше 20 лет.
Обновлено вчера в 05:10
Общество
Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России
Продюсера Бари Алибасова вероятно отправят на реабилитацию в европейскую клинику, как только угроза жизни минует, заявил его сын Бари Алибасов – младший.
Обновлено в 22:37
Здоровье
Врачи сравнивают потребление кофе с табакокурением и алкоголем
Врачи сравнивают последствия частого употребления кофе с приёмом алкоголя.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Обновлено в 08:37
Происшествия
На Сахалине перевернулся пассажирский автобус
Пассажирский автобус перевернулся недалеко от города Анива в Сахалинской области, передает телеканал АСВТ.
Обновлено в 22:36
Политика
Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Обновлено в 22:58
Экономика
Россияне на 20% чаще стали обращаться за займами в МФО - исследование
Россияне в январе-мае текущего года оформили рекордное количество заявок на получение займов в микрофинансовых организациях (МФО) – более 77 миллионов штук, что на 21% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка
Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено в 04:22
Общество
В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян
В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
В США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки успешно испытали прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon (ARRW) на бомбардировщиках B-52 Stratofortress.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Хоккей
«Трактор» подписал контракт с Русланом Карлиным
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно набрала 140 килограммов
Обновлено в 20:10
Футбол
«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клуба
Обновлено в 17:20
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям решил изменить написание названия Киева.
Обновлено в 02:02
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Политика
Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ
Ранее нынешняя глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович высказалась против попыток изолировать Россию и заявила о необходимости диалога с Москвой.
Обновлено в 20:47
Происшествия
В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент
8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.
Обновлено в 21:12
Транспорт
На российских дорогах разрешат скорость 130 км/ч
В соответствии с документом, который готовится по заказу Росавтодора, собственники автомагистралей получат право поднимать скоростной лимит до 130 км/ч, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:12
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено в 11:49
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено в 16:41
Происшествия
В Забайкалье задержали сторонника ИГ
Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".
Обновлено в 22:44
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина разводится с мужем
Звезда сериала «Кухня» поблагодарила супруга за поддержку, но отметила, что им обоим нужно двигаться дальше самостоятельно.
Обновлено в 18:40
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Общество
Схема. Кто и как делает большие деньги на бесплатных лекарствах для омичей?
Апофеозом же «деятельности» министра здравоохранения Стороженко стало более чем странное распределение фондов ОМС.
Обновлено в 14:00