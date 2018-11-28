Происшествия
В Москве сообщили о минировании десяти ТЦ
В Москве сообщили о минировании десяти ТЦКоммерсантъ04:34
Более 4 тыс. человек эвакуировали из десяти торговых центров Москвы после анонимных сообщений о минировании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ04:34
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102 человека отреагировали
с чего всё началось
Несколько тысяч человек эвакуированы из 10 столичных торговых центров из-за сообщений об угрозах взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.ТАСС04:11
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