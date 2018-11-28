Происшествия

В Москве сообщили о минировании десяти ТЦ
Коммерсантъ
04:34

Более 4 тыс. человек эвакуировали из десяти торговых центров Москвы после анонимных сообщений о минировании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ04:34
с чего всё началось

Несколько тысяч человек эвакуированы из 10 ТЦ в Москве из-за угроз взрыва

Несколько тысяч человек эвакуированы из 10 столичных торговых центров из-за сообщений об угрозах взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС04:11

Подробнее о событии

Более 4 тыс. человек эвакуированы из десяти ТЦ Москвы из-за сообщений о минировании

Интерфакс04:27

Число эвакуированных торговых центров в Москве увеличилось до 12

Вечерняя Москва04:19

Посетителей 10 столичных ТЦ эвакуировали из-за угрозы взрыва

Москва 2404:08

В Москве 12 ТЦ и вокзал эвакуировали после анонимных звонков

РИА Новости04:35

Пять торговых центров и галерея в Москве эвакуированы после сообщений об угрозе взрыва

Агентство Москва04:18

В Москве эвакуировали несколько тысяч из торговых центров из-за угрозы взрыва

Говорит Москва04:18

Несколько тысяч человек эвакуированы из 10 ТЦ в Москве из-за угроз взрыва

ТАСС04:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Происшествия

СК завел уголовное дело из-за пожара на «Викторе Черномырдине»

Обновлено в 04:29
Происшествия

Задержан начальник Главного управления МЧС по Саратовской области

В Саратове задержали начальника Главного управления МЧС по Саратовской области Игоря Качева.
Обновлено в 04:46
Происшествия

СК возбудил дело об избиении ребенка тренером в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения тренером спортивной секции ребенка в Наро-Фоминском районе Подмосковья.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Оренбургской области

В Оренбургской области при столкновении грузовика с автомобилем погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.
Обновлено в 04:40
Происшествия

В Москве четырех школьников заподозрили в изготовлении бомбы

Столичный главк Следственного комитета России (СКР) проверяет четырех подростков на причастность к делу 14-летнего школьника, арестованного ранее за изготовление самодельного взрывного устройства.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Разбившийся индонезийский Boeing летал с неисправным датчиком

Самолет авиакомпании Lion Air, разбившийся в конце октября, "не был готов к полету".
Обновлено в 04:35
Происшествия

Прикурившая от Вечного огня школьница предстанет перед судом на Урале

Две девушки бросили один из венков в Вечный огонь.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Женщина с ребенком погибли после нападения медведя на севере Канады

Ранее сообщалось, что в этом районе погибли два человека предположительно после нападения белого медведя.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В Петербурге мужчина получил ранение при стрельбе после ДТП

Один из участников ДТП в Санкт-Петербурге пострадал в результате стрельбы из травматического оружия, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Сбивший насмерть балерину Мариинки гонщик избежал наказания

Уголовное дело в отношении стритрейсера Ивана Ярочкина, сбившего насмерть заслуженную балерину Мариинского театра Ольгу Искандерову, прекращено в связи с примирением сторон.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Ребенок закидал снегом Вечный огонь в Нижнем Тагиле

Обновлено в 04:17
Происшествия

Жертвами взрыва на заводе в Китае стали 22 человека

В результате взрыва около химического завода в китайской провинции Хэбэй погибли 22 человека.
Обновлено в 04:20
Происшествия

В США шестерых россиян заочно обвинили в кибермошенничестве

В Федеральном суде Бруклина во вторник, 27 ноября, было оглашено заочное обвинение в кибермошенничестве на десятки миллионов долларов против шести россиян и двух граждан Казахстана.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Танкер протаранил причал в порту на Сахалине

В сахалинском порту Пригородное танкер-газовоз Grand Elena протаранил причал.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Писателя М.Елизарова госпитализировали в Москве после попытки суицида

Писатель, лауреат литературной премии «Русский Букер» и музыкант Михаил Елизаров госпитализирован после попытки свести счеты с жизнью в своей столичной квартире.
Обновлено в 04:44
Главное