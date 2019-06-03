Происшествия

В Москве эвакуировали посетителей ГУМаРИА Новости 07:43

Плановая эвакуация прошла в ГУМе в центре Москвы, мероприятия проходящего в торговой галерее книжного фестиваля "Красная площадь" не отменялись, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
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с чего всё началось

В Москве посетителей ГУМа и Красной площади эвакуировали из-за учений

Посетителей Красной площади и ГУМа в центре Москвы эвакуируют в рамках учений экстренных служб. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС07:19

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В Москве эвакуировали посетителей ГУМа

РИА Новости07:43

В Москве посетителей ГУМа и Красной площади эвакуировали из-за учений

ТАСС07:19

Красная площадь снова открыта после эвакуации

Коммерсантъ07:56

Посетителей эвакуировали из ГУМа

Москва 2407:17

Посетителей ГУМ и Красной площади в Москве эвакуировали из-за учений

Вечерняя Москва07:28

Полиция и спасатели не получали информацию об угрозе взрыва в ГУМе на Красной площади

Агентство Москва07:16

В Москве эвакуировали ГУМ из-за сообщения о минировании Красной площади

Говорит Москва07:10
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Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116

Обновлено в 03:24
Футбол

«Ливерпуль» сегодня устроит парад в честь победы в Лиге чемпионов

"Ливерпуль" сегодня, 2 июня, организует чемпионский парад в честь выигрыша Лиги чемпионов, сообщает BBC.
Обновлено вчера в 05:32
Политика

Трамп встретился с Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Дешевый лживый балаган: Малахов взбесил Галкина

Телеведущий Максим Галкин раскритиковал шоумена Андрея Малахова после публикации в издании Малахова информации о строительстве особняка Галкина и Пугачевой на Кипре.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В СК рассказали о гибели экс-военного в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:42
Авто

«АвтоВАЗ» назвал стоимость внедорожного универсала Lada Granta Cross

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж универсала Lada Granta Cross. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 06:22
Гаджеты

Xiaomi и Oppo показали первые смартфоны с подэкранной камерой

Обновлено в 08:07
Экономика

«Газпром» стал самой дорогой компанией России

Последний раз «Газпром» был самой дорогой российской компанией в апреле 2016 году.
Обновлено в 07:04
ЖКХ

Минстрой предложил отказаться от поквартирных счетчиков тепла

Минстрой призвал отказаться от поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 03:56
Общество

Глава РМК Игорь Алтушкин пояснил позицию по храму в Екатеринбурге

Большой репортаж о событиях в столице Урала вышел в федеральном издании Один из меценатов Фонда Святой Екатерины, владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин рассказал, какую позицию он занимает после стихийных акций в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 02:05
Происшествия

В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали

Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 16:40
Футбол

Защитник «Ростова» Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018

Защитник «Ростова» Иван Новосельцев болел против сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.
Обновлено в 07:21
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Экономика

Крым стал лидером по темпам роста экономики среди регионов РФ

Крым и Севастополь стали лидером среди российских регионов по темпам роста в I квартале 2019 г. - рекордно росли сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничная торговля, сектор платных услуг - все ключевые отрасли, согласно исследованию Института комплексных стратегических исследований.
Обновлено в 06:42
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Обновлено в 07:32
Происшествия

Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили

Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Авто

Skoda представила пикап на базе кроссовера Kodiaq

Компания Skoda представила новый концептуальный пикап Mountiaq, построенный на базе большого кроссовера Kodiaq.
Обновлено в 05:29
Спорт

Гендиректор WADA назвал РУСАДА достойной антидопинговой организацией

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) стало достойной организацией.
Обновлено в 06:24
Транспорт

В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро

Обновлено в 07:00
Политика

WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в Венесуэле

Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика

В России захотели ввести сбор за сигареты

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Общество

В Финляндии запретили ввоз шиповника

В Финляндии запретили импорт и продажу шиповника морщинистого (Rosa rugosa).
Обновлено вчера в 10:31
Общество

В тюменском вузе сократили стипендии

Тюменскому вузу – ГАУ Северного Зауралья – пришлось сократить студенческие стипендии примерно на 30 процентов.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко расстроила поклонников своей худобой

Артистка позирует в купальнике, не стесняясь своих торчащих ребер. "Накормить бы тебя" — пишет расстроенный поклонник.
Обновлено вчера в 23:08
Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Наука

Исследователи создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов

Ученые из Сколтеха, ИПХФ РАН и РХТУ создали новый полимерный катодный материал на основе политрифениламина, который может быть использован при создании быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов нового поколения.
Обновлено в 06:23
Общество

Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонии

Обновлено в 05:29
Общество

Российские детдомовцы объявили голодовку ради получения жилья

Обновлено в 08:00
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