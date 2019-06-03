В Москве эвакуировали посетителей ГУМаРИА Новости 07:43

Посетителей Красной площади и ГУМа в центре Москвы эвакуируют в рамках учений экстренных служб. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Плановая эвакуация прошла в ГУМе в центре Москвы, мероприятия проходящего в торговой галерее книжного фестиваля "Красная площадь" не отменялись, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.

Политика Трамп встретился с Елизаветой II Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.

Шоу-бизнес Дешевый лживый балаган: Малахов взбесил Галкина Телеведущий Максим Галкин раскритиковал шоумена Андрея Малахова после публикации в издании Малахова информации о строительстве особняка Галкина и Пугачевой на Кипре.

Авто «АвтоВАЗ» назвал стоимость внедорожного универсала Lada Granta Cross Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж универсала Lada Granta Cross. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба компании.

Экономика «Газпром» стал самой дорогой компанией России Последний раз «Газпром» был самой дорогой российской компанией в апреле 2016 году.

ЖКХ Минстрой предложил отказаться от поквартирных счетчиков тепла Минстрой призвал отказаться от поквартирных счетчиков тепла в новостройках.

Общество Глава РМК Игорь Алтушкин пояснил позицию по храму в Екатеринбурге Большой репортаж о событиях в столице Урала вышел в федеральном издании Один из меценатов Фонда Святой Екатерины, владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин рассказал, какую позицию он занимает после стихийных акций в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.

Происшествия В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».

Футбол Защитник «Ростова» Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 Защитник «Ростова» Иван Новосельцев болел против сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Экономика Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».

Экономика Крым стал лидером по темпам роста экономики среди регионов РФ Крым и Севастополь стали лидером среди российских регионов по темпам роста в I квартале 2019 г. - рекордно росли сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничная торговля, сектор платных услуг - все ключевые отрасли, согласно исследованию Института комплексных стратегических исследований.

Политика Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.

Происшествия Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.

Авто Skoda представила пикап на базе кроссовера Kodiaq Компания Skoda представила новый концептуальный пикап Mountiaq, построенный на базе большого кроссовера Kodiaq.

Спорт Гендиректор WADA назвал РУСАДА достойной антидопинговой организацией Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) стало достойной организацией.

Политика WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в Венесуэле Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.

Экономика В России захотели ввести сбор за сигареты Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».

Общество В Финляндии запретили ввоз шиповника В Финляндии запретили импорт и продажу шиповника морщинистого (Rosa rugosa).

Общество В тюменском вузе сократили стипендии Тюменскому вузу – ГАУ Северного Зауралья – пришлось сократить студенческие стипендии примерно на 30 процентов.

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко расстроила поклонников своей худобой Артистка позирует в купальнике, не стесняясь своих торчащих ребер. "Накормить бы тебя" — пишет расстроенный поклонник.

Здоровье Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.