В Москве эвакуировали посетителей ГУМаРБК 07:52

Посетителей Красной площади и ГУМа в центре Москвы эвакуируют в рамках учений экстренных служб. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

В ГУМе на Красной площади провели эвакуацию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу книжного фестиваля «Красная площадь», который в настоящее время проходит на главной площади Москвы и в ГУМе.

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