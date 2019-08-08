Общество
В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за штормаLenta.ru 14:15
Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении. Об этом сообщает «Мослента» со ссылкой на пользователей социальных сетей.
Читать в источнике
Оценить124
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:08, Вашингтон
Политика
Медведев прокомментировал задержание Атамбаева
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что задержание бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева является внутренним делом этой республики, передает РИА Новости.
Обновлено в 14:36
Происшествия
Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП под Новороссийском
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после ДТП под Новороссийском, где с обрыва сорвались автобус и легковой автомобиль.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим
Обновлено в 11:57
Политика
Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
Обновлено вчера в 10:03
Политика
Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии
Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Эсминец ВМС США Porter направляется в акваторию Черного моря с целью продемонстрировать поддержку союзникам в регионе.
Обновлено в 12:10
Интернет
Google закрывает еще один свой сервис
Работа «Оповещений карт» будет прекращена 30 сентября этого года. После этого все данные сервиса будут удалены с серверов Google.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
Подозреваемый в убийстве Михаила Круга сознался в содеянном
Обновлено вчера в 10:56
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Политика
Глава партии «Здоровая Сербия» предложил передать Косово России
Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.
Обновлено в 10:07
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Политика
Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации DW о митингах
Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески из-за публикации Deutsche Welle (DW) в соцсетях, в которой, как посчитали в МИДе, содержится «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях».
Обновлено в 11:48
Политика
МИД РФ: за срывом переговоров в Венесуэле стоят США
МИД РФ подчеркнул, что независимо от того, кто прервал переговоры, очевидно, что за этим стоит "безрассудная политика Вашингтона в отношении Венесуэлы и ее законных властей".
Обновлено в 13:28
Футбол
Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.
Обновлено в 14:53
Авто
Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport
По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.
Обновлено в 04:04
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей
«Авангард» обыграл СКА в матче предсезонного турнира в Сочи
Обновлено в 15:12
Гаджеты
Samsung показала Galaxy Note 10
Обновлено в 02:43
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Экономика
Самозанятые могут теперь зарегистрироваться через учетную запись портала госуслуг
Самозанятые граждане получили возможность зарегистрироваться в приложении "Мой налог" через учетную запись портала госуслуг.
Обновлено в 13:33
Футбол
Форвард «Зенита» Заболотный стал игроком «Сочи»
Обновлено в 08:27
Энергетика
Белорусский участок «Дружбы» очищен от загрязнённой нефти
Белорусский участок нефтепровода «Дружба» полностью очищен от загрязнённой нефти.
Обновлено в 02:35
ЖКХ
Жители Петербурга показали затопленные ливнем улицы
В Петербурге из-за проливного дождя в центральных и южных районах города затопило тротуары и перекрестки, вода также попала в вестибюль станции метро «Автово».
Обновлено в 13:38
Футбол
Неймар опубликовал фотографию с Зиданом
Нападающий «ПСЖ» Неймар выложил в Instagram фотографию с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.
Обновлено в 14:59