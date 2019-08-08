Общество

В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за штормаLenta.ru 14:15

Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении. Об этом сообщает «Мослента» со ссылкой на пользователей социальных сетей.
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