В Москве число ипотечных сделок в первом квартале выросло на четвертьРИА Новости 03:03

Ранее столичный Росреестр сообщил, что первичный рынок жилья Москвы в первом квартале вырос на четверть - было зарегистрировано почти 20 тысяч договоров долевого строительства жилья. Число сделок на вторичном рынке столичного жилья в январе-марте выросло на 17% - до 35 тысяч.

В Москве число ипотечных сделок в первом квартале выросло на четверть

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