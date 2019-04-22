Недвижимость

В Москве число ипотечных сделок в первом квартале выросло на четвертьРИА Новости 03:03

В Москве в первом квартале 2019 года зарегистрировано 20,4 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования - на 26% больше результата первого квартала прошлого года, говорится в сообщении столичного управления Росреестра.
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Число ипотечных сделок в Москве за январь-март выросло на 26% - до 20,3 тыс

Агентство Москва02:41

Число ипотечных сделок выросло в Москве на четверть

Вечерняя Москва04:01

Более 20 тыс. ипотечных договоров зарегистрировано в Москве с начала года

Интерфакс03:21

Ипотечный провал обошел Москву стороной

Lenta.ru03:16

В Москве число ипотечных сделок в первом квартале выросло на четверть

РИА Новости03:03

Количество ипотечных кредитов в Москве выросло на 26% в первом квартале 2019 года

ТАСС04:03

Число ипотечных сделок в Москве в первом квартале увеличилось на четверть

Вести Подмосковья03:37
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