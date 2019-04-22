Недвижимость

В Москве число ипотечных сделок в первом квартале выросло на четвертьРИА Новости 03:03

В Москве в первом квартале 2019 года зарегистрировано 20,4 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования - на 26% больше результата первого квартала прошлого года, говорится в сообщении столичного управления Росреестра.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Количество ипотечных кредитов в Москве выросло на 26% в первом квартале 2019 года

ТАСС04:03

В Москве число ипотечных сделок в первом квартале выросло на четверть

РИА Новости03:03

Более 20 тыс. ипотечных договоров зарегистрировано в Москве с начала года

Интерфакс03:21

Ипотечный провал обошел Москву стороной

Lenta.ru03:16

Число ипотечных сделок выросло в Москве на четверть

Вечерняя Москва04:01

Число ипотечных сделок в Москве за январь-март выросло на 26% - до 20,3 тыс

Агентство Москва02:41

Число ипотечных сделок в Москве в первом квартале увеличилось на четверть

Вести Подмосковья03:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 09:01, Ашберн
Политика

Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против бизнесмена Сергея Курченко, соответствующие повестки размещены в понедельник на сайт ведомства.
Обновлено в 08:06
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено в 08:03
Политика

Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете

Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа.
Обновлено в 07:58
Космос

Учеными названа причина, по которой пришельцы еще не вышли на связь

Возникает резонный вопрос почему никто не выходит на связь с Землей. Учеными названа причина, по которой пришельцы еще не вышли на связь.
Обновлено вчера в 13:22
Футбол

Cуд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО

Обновлено в 06:10
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Политика

Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
Обновлено в 00:24
Происшествия

Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

Обновлено в 06:49
Политика

В Раде в четверг могут начать рассмотрение закона об импичменте

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент в четверг может начать рассмотрение закона об импичменте президента.
Обновлено в 06:49
Футбол

Букмекеры обрушили коэффициент на победу «Зенита» в РПЛ

Букмекеры до минимума снизили коэффициент на победу петербургского «Зенита» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 06:38
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес

Джессика Симпсон впервые показала младшую дочь

В прошедшие выходные Джессика Симпсон не только впервые вышла в свет после рождения третьего ребенка, но и порадовала поклонников фотографиями дочки Берди Мэй Джонсон, которой исполнился месяц.
Обновлено в 02:45
Происшествия

СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной

Следственный комитет России устанавливает личность мужчины, совершившего нападение на фигуранта уголовного дела, которое расследовала следователь Евгения Шишкина, убитая в октябре 2018 года в Подмосковье.
Обновлено в 08:51
Происшествия

В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу

Обновлено в 08:23
Экономика

Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах

«Меры, предусмотренные законом, направлены на установление дополнительных гарантий защиты имущественных интересов граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на снижение финансовой нагрузки на граждан при обслуживании ипотечных жилищных займов в случае их реструктуризации», — сказано в пояснительной записке к инициативе.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии

Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В Хакасии осудили сотрудников колонии за пытки заключенных

Как рассказал представитель потерпевшего Сергея Буйницкого, адвокат Наталья Монс, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», суд установил, что в апреле 2016 года сотрудники колонии применили силу к 41-летнему заключенному, чтобы он перестал направлять через своего адвоката жалобы в прокуратуру и Уполномоченному по правам человека.
Обновлено в 06:49
Энергетика

Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Экономика

Выручка «Русагро» выросла более чем на 50%

В 2018 г. выручка "Русагро" увеличилась на 5% до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза до 12,8 млрд руб.
Обновлено в 05:05
Авто

Представили полностью электрический внедорожник Ford Bronco

Инжиниринговая компания Zero Labs Automotive из Лос-Анджелеса произведёт небольшую партию рестомодов классического внедорожника Ford Bronco с полностью электрической силовой установкой.
Обновлено в 04:21
Игры

Что нужно знать о Mortal Kombat 11

Обновлено в 03:00
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Общество

Россияне сносят теплицы на дачах из-за нового налога

Многие пенсионеры, если есть дача и силы работать на участке, стараются вырастить часть овощей на продажу, чтобы получить хоть какую-то прибавку к мизерной пенсии, выразил мнение глава президиума межрегиональной общественной организации садоводов, огородников и дачников "Цветущая родина" Владимир Шаталинский.
Обновлено в 04:45
Политика

Янукович поздравил Зеленского с победой

Обновлено в 02:14
Происшествия

Полиция США задержала угрожавшую взорвать церковь женщину с ребенком

Звонки об угрозах поступили 21 апреля. Женщина во время службы угрожала взорвать внеконфессиональную церковь.
Обновлено в 08:27
Политика

Белозерцев назвал главную проблему Пензенской области

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром заявил, что область участвует во всех национальных проектах.
Обновлено в 08:11
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

Обновлено в 03:19
Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани.
Обновлено в 07:24
Наука

Картинка в руках обманула камеры видеонаблюдения

Нейросетевые алгоритмы обнаружения человека в кадре, применяемые в системах видеонаблюдения, можно обмануть с помощью картонного листа с распечатанным изображением, показали бельгийские исследователи.
Обновлено в 07:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное