Недвижимость

В Москве число ипотечных сделок в первом квартале выросло на четвертьРИА Новости 03:03

Ранее столичный Росреестр сообщил, что первичный рынок жилья Москвы в первом квартале вырос на четверть - было зарегистрировано почти 20 тысяч договоров долевого строительства жилья. Число сделок на вторичном рынке столичного жилья в январе-марте выросло на 17% - до 35 тысяч.
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В Москве число ипотечных сделок в первом квартале выросло на четверть

РИА Новости03:03

Число ипотечных сделок выросло в Москве на четверть

Вечерняя Москва04:01

Более 20 тыс. ипотечных договоров зарегистрировано в Москве с начала года

Интерфакс03:21

Ипотечный провал обошел Москву стороной

Lenta.ru03:16

Количество ипотечных кредитов в Москве выросло на 26% в первом квартале 2019 года

ТАСС04:03

Число ипотечных сделок в Москве за январь-март выросло на 26% - до 20,3 тыс

Агентство Москва02:41

Число ипотечных сделок в Москве в первом квартале увеличилось на четверть

Вести Подмосковья03:37
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Жертвами терактов на Шри-Ланке стали трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Хольха Повльсена, крупнейшего акционера онлайн-магазина Asos и владельца сети Bestseller.
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Ранее Института исследования проблем современной политики Антон Орлов попросил ЦИК организовать референдум по вопросу о погребении тела Ленина, обосновав его общественным запросом.
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В Японии появилась самая массивная в мире золотая ванна

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Цена на нефть преодолела отметку $74

Сегодня, 22 апреля, рынок открылся резким ростом цен на нефть. Баррель Brent подрожал на 3,18%, до $74,28.
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Общество

Российский чиновник объяснил, почему нельзя поднимать зарплаты рабочим

Исполняющий обязанности начальника Главного управления по труду и занятости Курганской области Игорь Ксенофонтов пояснил, почему в Зауралье нельзя повышать зарплаты рабочим.
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Зеленский назвал задачу №1 на посту президента

Кандидат на пост президента и лидер второго тура выборов на Украине Владимир Зеленский назвал приоритетным направлением - восстановление взаимоотношений с Россией.
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Цымбалюк-Романовская обвинила Джигарханяна в помешательстве

Бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила о помешательстве экс-супруга, который оклеветал ее.
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Собственник указал, что продает единственную квартиру в старой части здания, которое представляет собой "невысокий двухэтажный дом башенного типа с подвалом и толстыми стенами, сложенными из гранитных валунов, наряду со сходными усадьбой бюргера, домом купеческой гильдии Святого Духа и еще одним гильдейским домом".
Обновлено в 06:40
Происшествия

ФСБ провела скрытую съемку из галстука генерала СКР

Суд в Петербурге в ходе процесса по делу о вымогательстве денег у главы калининградского управления Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенанта Виктора Леденева изучил запись переговоров, скрыто записанных ФСБ, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:49
Экономика

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Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

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Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.
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Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России

Стоимость кроссовера в нашей стране теперь стартует с отметки в 1 029 900 рублей за комплектацию Classic с механической КПП и 1 089 900 – с автоматом (Soul предыдущего поколения можно было купить как минимум за 1 06 900 рублей).
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Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
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Жителей региона в мае ждет среднемесячная температура в пределах +8, +13 градусов.
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На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
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Общество

В России выявили убыль населения в 60 регионах

По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
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