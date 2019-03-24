Общество

В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»REGNUM 02:16

В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос». В среду, 27 марта, в Московский регион придет холодный атмосферный фронт, который принесет осадки.
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До -6 пообещали синоптики на грядущей неделе в Москве

Известия04:02

В середине следующей недели в Москве будет мощный снегопад

Вести Подмосковьявчера в 06:46

Сильный снегопад обрушится на столицу

Вечерняя Москвавчера в 15:35

«Рецидив зимы» ждет Москву на следующей неделе

Авторадиовчера в 07:40

Сильный снегопад обрушится на Москву на следующей неделе

Molnet.ruвчера в 07:23

Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве во вторник и среду

Москва 24вчера в 18:47

Мощный снегопад ожидается в Москве в середине следующей недели

РИАМОвчера в 05:44
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Футбол

Сборная России выйдет на матч с Казахстаном в белой форме

Мужская сборная России по футболу проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Казахстана в майках белого цвета.
Обновлено в 05:19
Спорт

Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе

Обновлено в 04:43
Происшествия

В Петербурге 11-летний сочинец сорвался в шахту лифта во время селфи

В Петербурге 11-летний мальчик сорвался в шахту лифта с высоты четвертого этажа во время попытки сделать эффектное селфи.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

Россия сможет получить «украинские» FGM-148 Javelin

Обновлено в 05:52
Политика

Гражданам Казахастана не нужно менять документы из-за переименования Астаны

Гражданам Казахстана после переименования столицы республики Астаны в Нур-Султан не придется менять каких-либо документов.
Обновлено в 05:53
Спорт

Загитова завершила ЧМ в образе Лары Крофт

Победительница чемпионата мира — 2019 в Сайтаме российская фигуристка Алина Загитова в последний день мирового первенства продемонстрировала показательный номер в образе героини голливудского фильма Лары Крофт.
Обновлено в 05:31
Общество

Полуголый «повелитель холода» установил мировой рекорд в Якутии

Обновлено в 00:30
Единоборства

Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе

Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.
Обновлено в 03:27
Экономика

Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора

Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Транспорт

В столице Индонезии открыли первую в стране линию метрополитена

Президент Индонезии Джоко Видодо открыл в воскресенье в столице первую в стране линию метрополитена, которая связала густонаселенные южные районы Джакарты с центральной частью.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Две маршрутки столкнулись под Петербургом

Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.
Обновлено в 04:57
Общество

Росстат назвал самую популярную причину завести второго ребенка

Главной причиной, по которой россияне решаются завести второго ребенка, является желание, чтобы первенец не чувствовал себя одиноким.
Обновлено в 04:18
Игры

В Сеть утекла информация о новом S.T.A.L.K.E.R

Представители игровой компании-производителя BitComposer Interactive сделали заявление о том, что ими был зарегистрирован товарный знак STALKER The Arrival, который предоставит возможность выпустить совершенно новую игру о приключениях в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 04:25
Авто

Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники

Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено вчера в 03:28
Общество

В митинге в защиту Байкала в Иркутске приняли участие около 1 тысячи человек

Обновлено в 05:31
Общество

Козерогам улыбнется удача в финансовом плане, а Водолей уедет на море

В течение всей недели вы будете склонны насаждать всем свое мнение, дабы преуспеть в самых значимых делах, а в середине, порадуют друзья и коллеги, которые с удовольствием разделят ваши идеи.
Обновлено в 02:05
Футбол

Азар опроверг информацию о своём согласии перейти в «Реал»

Футболист лондонского «Челси» Эден Азар заявил, что информация о его согласии на переход в мадридский «Реал» не соответствует действительности.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Общество

В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы

ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
Музыка

Лазарев рассказал об основном выводе из участия в Евровидении-2016

Обновлено в 02:44
Здоровье

Врач рассказала, почему бомбардировки Югославии были геноцидом

Бомбардировки силами НАТО 1999 года Союзной республики Югославия являются геноцидом из-за примененных средств поражения и последствий, заявила РИА Новости начальник отделения нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйичич.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Бурятские школьники напали на мужчину и изнасиловали его жену

Отмечается, что подростки избили мужчину. После этого они затащили его жену в заброшенное здание и надругались над ней.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино

Джоли больше не будет сниматься в кино не из-за проблем со здоровьем или трудностей, которые вызывает ее развод с Брэдом Питтом.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти

Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Шоу-бизнес

Участница «Голоса» Светлана Феодулова осталась без крыши над головой

В результате раздела имущества в рамках бракоразводного процесса экс-супруг реализовал дом, в котором они жили, а затем прекратил любое общение с экс-участницей «Голоса».
Обновлено в 02:10
Политика

Во Франции посла уволили из-за сексуальных домогательств

Французское правительство лишило полномочий посла Вануату, которого обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 04:47
Культура

Стрейзанд извинилась перед жертвами насилия со стороны Майкла Джексона

Обновлено в 05:01
Футбол

Ван Дейк вспомнил, как написал завещание и посмотрел в глаза смерти

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк вспомнил свои проблемы со здоровьем десятилетней давности.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

20-летие трагедии: Запад не усвоил урок «силовой хирургии»

В НАТО не учли уроки драматических событий 20-летней давности на Балканах, когда бомбардировками и ракетами были разрушены объекты критической гражданской инфраструктуры, а мирные граждане стали "побочным ущербом".
Обновлено в 06:05
Здоровье

Страдающему редкой патологией 8-летнему Андрею нужны деньги на операцию

Американский доктор Дрер Пейли, чей центр специализируется на редких врожденных дефектах, на конференции в Москве сказал родителям мальчика, что может восстановить ногу.
Обновлено в 03:00
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