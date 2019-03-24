Общество
В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»REGNUM 02:16
В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос». В среду, 27 марта, в Московский регион придет холодный атмосферный фронт, который принесет осадки.
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Футбол
Сборная России выйдет на матч с Казахстаном в белой форме
Мужская сборная России по футболу проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Казахстана в майках белого цвета.
Обновлено в 05:19
Спорт
Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Петербурге 11-летний сочинец сорвался в шахту лифта во время селфи
В Петербурге 11-летний мальчик сорвался в шахту лифта с высоты четвертого этажа во время попытки сделать эффектное селфи.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Россия сможет получить «украинские» FGM-148 Javelin
Обновлено в 05:52
Политика
Гражданам Казахастана не нужно менять документы из-за переименования Астаны
Гражданам Казахстана после переименования столицы республики Астаны в Нур-Султан не придется менять каких-либо документов.
Обновлено в 05:53
Спорт
Загитова завершила ЧМ в образе Лары Крофт
Победительница чемпионата мира — 2019 в Сайтаме российская фигуристка Алина Загитова в последний день мирового первенства продемонстрировала показательный номер в образе героини голливудского фильма Лары Крофт.
Обновлено в 05:31
Единоборства
Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе
Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.
Обновлено в 03:27
Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Транспорт
В столице Индонезии открыли первую в стране линию метрополитена
Президент Индонезии Джоко Видодо открыл в воскресенье в столице первую в стране линию метрополитена, которая связала густонаселенные южные районы Джакарты с центральной частью.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Две маршрутки столкнулись под Петербургом
Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.
Обновлено в 04:57
Общество
Росстат назвал самую популярную причину завести второго ребенка
Главной причиной, по которой россияне решаются завести второго ребенка, является желание, чтобы первенец не чувствовал себя одиноким.
Обновлено в 04:18
Игры
В Сеть утекла информация о новом S.T.A.L.K.E.R
Представители игровой компании-производителя BitComposer Interactive сделали заявление о том, что ими был зарегистрирован товарный знак STALKER The Arrival, который предоставит возможность выпустить совершенно новую игру о приключениях в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 04:25
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено вчера в 03:28
Общество
В митинге в защиту Байкала в Иркутске приняли участие около 1 тысячи человек
Обновлено в 05:31
Общество
Козерогам улыбнется удача в финансовом плане, а Водолей уедет на море
В течение всей недели вы будете склонны насаждать всем свое мнение, дабы преуспеть в самых значимых делах, а в середине, порадуют друзья и коллеги, которые с удовольствием разделят ваши идеи.
Обновлено в 02:05
Футбол
Азар опроверг информацию о своём согласии перейти в «Реал»
Футболист лондонского «Челси» Эден Азар заявил, что информация о его согласии на переход в мадридский «Реал» не соответствует действительности.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Общество
В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы
ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
Здоровье
Врач рассказала, почему бомбардировки Югославии были геноцидом
Бомбардировки силами НАТО 1999 года Союзной республики Югославия являются геноцидом из-за примененных средств поражения и последствий, заявила РИА Новости начальник отделения нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйичич.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Бурятские школьники напали на мужчину и изнасиловали его жену
Отмечается, что подростки избили мужчину. После этого они затащили его жену в заброшенное здание и надругались над ней.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино
Джоли больше не будет сниматься в кино не из-за проблем со здоровьем или трудностей, которые вызывает ее развод с Брэдом Питтом.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти
Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Участница «Голоса» Светлана Феодулова осталась без крыши над головой
В результате раздела имущества в рамках бракоразводного процесса экс-супруг реализовал дом, в котором они жили, а затем прекратил любое общение с экс-участницей «Голоса».
Обновлено в 02:10
Политика
Во Франции посла уволили из-за сексуальных домогательств
Французское правительство лишило полномочий посла Вануату, которого обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 04:47
Футбол
Ван Дейк вспомнил, как написал завещание и посмотрел в глаза смерти
Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк вспомнил свои проблемы со здоровьем десятилетней давности.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
20-летие трагедии: Запад не усвоил урок «силовой хирургии»
В НАТО не учли уроки драматических событий 20-летней давности на Балканах, когда бомбардировками и ракетами были разрушены объекты критической гражданской инфраструктуры, а мирные граждане стали "побочным ущербом".
Обновлено в 06:05
Здоровье
Страдающему редкой патологией 8-летнему Андрею нужны деньги на операцию
Американский доктор Дрер Пейли, чей центр специализируется на редких врожденных дефектах, на конференции в Москве сказал родителям мальчика, что может восстановить ногу.
Обновлено в 03:00