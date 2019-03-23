В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»REGNUM 02:16

В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос». В среду, 27 марта, в Московский регион придет холодный атмосферный фронт, который принесет осадки.

В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»

Спорт Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг Норвежская спортсменка неудачно перестроилась на другую лыжню, из-за чего следовавшая за ней россиянка упала в гонке масс-старта на этапе Кубка мира в Канаде.

Религия В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола "Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

Происшествия Челябинскому экс-омбудсмену предъявили обвинение по «фермерскому делу» В Челябинске предъявили обвинение бывшему уполномоченному по правам человека в регионе Алексею Севастьянову.

Авто Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года 2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.

Футбол Роналду высоко оценил работу Шевченко в сборной Украины Форвард национальной сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду после встречи с Украиной в рамках отбора Евро высоко оценил работу украинского специалиста Андрея Шевченко на посту наставника команды.

Политика Врач связала заболеваемость раком в Сербии с бомбежками НАТО Югославии 22 марта прошло ровно 20 лет после нанесения силами НАТО ударов по Белграду.

Шоу-бизнес Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино Актриса Анджелина Джоли прекращает сниматься в фильмах. Собеседник, пожелавший остаться анонимным, рассказал The Sun LA, с чем это связано.

Шоу-бизнес Бузова проигнорировала открытие салона сестры По информации издания, Бузова-старшая даже не пришла на открытие первого салона красоты младшей сестры.

Шоу-бизнес «Звезда растет»: трехлетняя дочь Екатерины Климовой очаровала Сеть Актриса поделилась забавными видео с младшей дочкой. Трехлетняя дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи Белла — настоящий талант.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.

Политика Американские правозащитники призывают обнародовать доклад Мюллера Правозащитная организация "Американский союз защиты гражданских свобод" призывает правительство США опубликовать подготовленный спецпрокурором Робертом Мюллером доклад по итогам расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы.

Армия и оружие Зенитные системы С-300 двинулись на запад Зенитные комплексы большой дальности рассредотачиваются от Гвардейска - места своей постоянной дислокации, - до Балтийска, самого западного города России и крупнейшей базы Балтийского флота.

Политика Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где финские политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.

Путешествия Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодке Российский путешественник Федор Конюхов сумел пережить в Тихом океане шторм в 12 баллов, находясь в весельной лодке "Акрос".

Спорт Российский шпажист Бида победил на этапе Кубка мира в Аргентине Россиянин Сергей Бида завоевал золото в индивидуальном турнире шпажистов на этапе Кубка мира по фехтованию в Буэнос-Айресе.

Политика Нетаньяху поблагодарил Трампа за Голанские высоты Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту США Дональду Трампу и поблагодарил его за готовность признать суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами.

Политика В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой» Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".

Шоу-бизнес С бывшей женой после развода живет Марат Башаров Сама Макарова заявила, что суд развел Марата и Елизавету, но они сохранили «добрые отношения в интересах ребенка».

Хоккей Форвард «Вашингтона» Кузнецов подвергся критике за празднование гола Известный хоккейный эксперт Дон Черри обрушился с критикой на российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова.

Политика Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".

Общество В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.

Происшествия В Оренбурге силовики сорвали концерт молодежных групп Силовики искали наркотики и ничего не нашли, рассказал телеканалу "Дождь" вокалист петербургской группы "Црвених Цветова" Михаил Золотарев.

Политика Президент Казахстана назначил руководителя своей администрации Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил руководителя президентской администрации, помощника президента и государственного секретаря республики.

Общество Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: Львы мечутся, Козероги скучают Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: Львы мечутся, Козероги скучают Полный гороскоп для всех знаков зодиака.