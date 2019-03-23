Общество

В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»REGNUM 02:16

В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос». В среду, 27 марта, в Московский регион придет холодный атмосферный фронт, который принесет осадки.
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Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве во вторник и среду

Москва 24вчера в 18:47

В середине следующей недели в Москве будет мощный снегопад

Вести Подмосковьявчера в 06:46

Синоптики предупредили об идущем на Москву снегопаде

Известиявчера в 15:00

«Рецидив зимы» ждет Москву на следующей неделе

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Сильный снегопад обрушится на Москву на следующей неделе

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Сильный снегопад обрушится на столицу

Вечерняя Москвавчера в 15:35

Мощный снегопад ожидается в Москве в середине следующей недели

РИАМОвчера в 05:44
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Шоу-бизнес

Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой

Обновлено в 00:35
Спорт

Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг

Норвежская спортсменка неудачно перестроилась на другую лыжню, из-за чего следовавшая за ней россиянка упала в гонке масс-старта на этапе Кубка мира в Канаде.
Обновлено в 06:20
Религия

В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола

"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия

Челябинскому экс-омбудсмену предъявили обвинение по «фермерскому делу»

В Челябинске предъявили обвинение бывшему уполномоченному по правам человека в регионе Алексею Севастьянову.
Обновлено в 07:21
Наука

Самки живут дольше, когда им помогают растить потомство

Обновлено 21 марта в 09:01
Авто

Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года

2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.
Обновлено в 01:30
Футбол

Роналду высоко оценил работу Шевченко в сборной Украины

Форвард национальной сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду после встречи с Украиной в рамках отбора Евро высоко оценил работу украинского специалиста Андрея Шевченко на посту наставника команды.
Обновлено в 02:29
Политика

Врач связала заболеваемость раком в Сербии с бомбежками НАТО Югославии

22 марта прошло ровно 20 лет после нанесения силами НАТО ударов по Белграду.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес

Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино

Актриса Анджелина Джоли прекращает сниматься в фильмах. Собеседник, пожелавший остаться анонимным, рассказал The Sun LA, с чем это связано.
Обновлено в 03:41
Космос

Конца света не будет: планета Нибиру уничтожена, считают конспирологи

Обновлено вчера в 07:44
Шоу-бизнес

Бузова проигнорировала открытие салона сестры

По информации издания, Бузова-старшая даже не пришла на открытие первого салона красоты младшей сестры.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

«Звезда растет»: трехлетняя дочь Екатерины Климовой очаровала Сеть

Актриса поделилась забавными видео с младшей дочкой. Трехлетняя дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи Белла — настоящий талант.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Политика

Американские правозащитники призывают обнародовать доклад Мюллера

Правозащитная организация "Американский союз защиты гражданских свобод" призывает правительство США опубликовать подготовленный спецпрокурором Робертом Мюллером доклад по итогам расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы.
Обновлено 22 марта в 20:00
Армия и оружие

Зенитные системы С-300 двинулись на запад

Зенитные комплексы большой дальности рассредотачиваются от Гвардейска - места своей постоянной дислокации, - до Балтийска, самого западного города России и крупнейшей базы Балтийского флота.
Обновлено в 07:24
Политика

Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии

Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где финские политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
Обновлено в 07:44
Культура

В Волгограде простятся с актером Петром Зайченко

Обновлено в 01:48
Общество

Врио губернатора Челябинской области Текслер завел аккаунт в Instagram

Обновлено в 05:46
Путешествия

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодке

Российский путешественник Федор Конюхов сумел пережить в Тихом океане шторм в 12 баллов, находясь в весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 05:52
Спорт

Российский шпажист Бида победил на этапе Кубка мира в Аргентине

Россиянин Сергей Бида завоевал золото в индивидуальном турнире шпажистов на этапе Кубка мира по фехтованию в Буэнос-Айресе.
Обновлено в 06:28
Политика

Нетаньяху поблагодарил Трампа за Голанские высоты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту США Дональду Трампу и поблагодарил его за готовность признать суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами.
Обновлено 21 марта в 14:17
Политика

В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

С бывшей женой после развода живет Марат Башаров

Сама Макарова заявила, что суд развел Марата и Елизавету, но они сохранили «добрые отношения в интересах ребенка».
Обновлено в 04:48
Хоккей

Форвард «Вашингтона» Кузнецов подвергся критике за празднование гола

Известный хоккейный эксперт Дон Черри обрушился с критикой на российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова.
Обновлено в 07:53
Политика

Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:34
Общество

В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы

ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В Оренбурге силовики сорвали концерт молодежных групп

Силовики искали наркотики и ничего не нашли, рассказал телеканалу "Дождь" вокалист петербургской группы "Црвених Цветова" Михаил Золотарев.
Обновлено в 07:30
Политика

Президент Казахстана назначил руководителя своей администрации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил руководителя президентской администрации, помощника президента и государственного секретаря республики.
Обновлено в 06:17
Общество

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: Львы мечутся, Козероги скучают

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: Львы мечутся, Козероги скучают Полный гороскоп для всех знаков зодиака.
Обновлено вчера в 17:10
Общество

Митинг в защиту Байкала прошел в Иркутске

У памятника Александру Третьему в Иркутске состоялся митинг в защиту Байкала.
Обновлено в 07:08
Как работают Яндекс.Новости?
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