Общество
В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»REGNUM 02:16
В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос». В среду, 27 марта, в Московский регион придет холодный атмосферный фронт, который принесет осадки.
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Спорт
Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг
Норвежская спортсменка неудачно перестроилась на другую лыжню, из-за чего следовавшая за ней россиянка упала в гонке масс-старта на этапе Кубка мира в Канаде.
Обновлено в 06:20
Религия
В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола
"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
Челябинскому экс-омбудсмену предъявили обвинение по «фермерскому делу»
В Челябинске предъявили обвинение бывшему уполномоченному по правам человека в регионе Алексею Севастьянову.
Обновлено в 07:21
Наука
Самки живут дольше, когда им помогают растить потомство
Обновлено 21 марта в 09:01
Авто
Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года
2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.
Обновлено в 01:30
Футбол
Роналду высоко оценил работу Шевченко в сборной Украины
Форвард национальной сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду после встречи с Украиной в рамках отбора Евро высоко оценил работу украинского специалиста Андрея Шевченко на посту наставника команды.
Обновлено в 02:29
Политика
Врач связала заболеваемость раком в Сербии с бомбежками НАТО Югославии
22 марта прошло ровно 20 лет после нанесения силами НАТО ударов по Белграду.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино
Актриса Анджелина Джоли прекращает сниматься в фильмах. Собеседник, пожелавший остаться анонимным, рассказал The Sun LA, с чем это связано.
Обновлено в 03:41
Космос
Конца света не будет: планета Нибиру уничтожена, считают конспирологи
Обновлено вчера в 07:44
Шоу-бизнес
Бузова проигнорировала открытие салона сестры
По информации издания, Бузова-старшая даже не пришла на открытие первого салона красоты младшей сестры.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
«Звезда растет»: трехлетняя дочь Екатерины Климовой очаровала Сеть
Актриса поделилась забавными видео с младшей дочкой. Трехлетняя дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи Белла — настоящий талант.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Политика
Американские правозащитники призывают обнародовать доклад Мюллера
Правозащитная организация "Американский союз защиты гражданских свобод" призывает правительство США опубликовать подготовленный спецпрокурором Робертом Мюллером доклад по итогам расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы.
Обновлено 22 марта в 20:00
Армия и оружие
Зенитные системы С-300 двинулись на запад
Зенитные комплексы большой дальности рассредотачиваются от Гвардейска - места своей постоянной дислокации, - до Балтийска, самого западного города России и крупнейшей базы Балтийского флота.
Обновлено в 07:24
Политика
Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии
Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где финские политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
Обновлено в 07:44
Культура
В Волгограде простятся с актером Петром Зайченко
Обновлено в 01:48
Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодке
Российский путешественник Федор Конюхов сумел пережить в Тихом океане шторм в 12 баллов, находясь в весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 05:52
Спорт
Российский шпажист Бида победил на этапе Кубка мира в Аргентине
Россиянин Сергей Бида завоевал золото в индивидуальном турнире шпажистов на этапе Кубка мира по фехтованию в Буэнос-Айресе.
Обновлено в 06:28
Политика
Нетаньяху поблагодарил Трампа за Голанские высоты
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту США Дональду Трампу и поблагодарил его за готовность признать суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами.
Обновлено 21 марта в 14:17
Политика
В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
С бывшей женой после развода живет Марат Башаров
Сама Макарова заявила, что суд развел Марата и Елизавету, но они сохранили «добрые отношения в интересах ребенка».
Обновлено в 04:48
Хоккей
Форвард «Вашингтона» Кузнецов подвергся критике за празднование гола
Известный хоккейный эксперт Дон Черри обрушился с критикой на российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова.
Обновлено в 07:53
Политика
Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:34
Общество
В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы
ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Оренбурге силовики сорвали концерт молодежных групп
Силовики искали наркотики и ничего не нашли, рассказал телеканалу "Дождь" вокалист петербургской группы "Црвених Цветова" Михаил Золотарев.
Обновлено в 07:30
Политика
Президент Казахстана назначил руководителя своей администрации
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил руководителя президентской администрации, помощника президента и государственного секретаря республики.
Обновлено в 06:17
Общество
Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: Львы мечутся, Козероги скучают
Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: Львы мечутся, Козероги скучают Полный гороскоп для всех знаков зодиака.
Обновлено вчера в 17:10
Общество
Митинг в защиту Байкала прошел в Иркутске
У памятника Александру Третьему в Иркутске состоялся митинг в защиту Байкала.
Обновлено в 07:08