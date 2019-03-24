Общество
В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»REGNUM 02:16
В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос». В среду, 27 марта, в Московский регион придет холодный атмосферный фронт, который принесет осадки.
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» может потратить на трех португальцев £250 млн
По информации источника, англичанам придется выложить сумму в £250 миллионов за трансферы всех трех футболистов.
Обновлено в 03:45
Общество
Росстат назвал самую популярную причину завести второго ребенка
В России мужчины и женщины чаще всего озвучивают одну и ту же причину для рождения второго ребенка — желание, чтобы первый ребенок не чувствовал себя одиноким, сообщает РБК.
Обновлено в 03:31
Культура
Барбара Стрейзанд нашла оправдание педофилии Майкла Джексона
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Посла Франции в Вануату уволили из-за домогательств
Джедис был назначен послом в Вануату в ноябре 2018 года. Ранее он был послом Франции на Коморских островах.
Обновлено в 03:59
Общество
Археологи нашли тысячи артефактов в Ханском дворце в Бахчисарае
Археологи обнаружили при раскопках на территории Ханского дворца в Бахчисарае более 10 тыс. артефактов.
Обновлено в 03:58
Футбол
Депай летом может вернуться в АПЛ
Форвард "Лиона" Мемфис Депай может вернуться в английскую Премьер-лигу в летнее трансферное окно.
Обновлено в 04:11
Спорт
Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе
Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, как относится к Этери Тутберидзе, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем
Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено вчера в 12:39
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.
Обновлено вчера в 19:30
Футбол
Азар ответил на слухи о переходе в «Реал»
Бельгийский нападающий "Челси" Эден Азар прокомментировал информацию о своем переходе в мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
В ответ Медведчук назвал необходимым сохранить транзит газа через украинскую территорию и для этого нужно создать газотранспортный консорциум с Россией, а сама Украина нуждается в поставках "Газпрома".
Обновлено 22 марта в 10:55
Армия и оружие
МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО
"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено вчера в 07:36
Общество
На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
НАТО может построить в Польше объект для хранения военной техники США
НАТО намеревается построить в польском городе Повидзе объект, где будут хранить американскую военную технику.
Обновлено вчера в 01:48
Происшествия
При столкновении двух маршруток в Петербурге пострадали 11 человек
Одиннадцать человек пострадали в результате столкновения двух маршрутных такси в деревне Пязелево Пушкинского района в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти
Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Генпрокурор Украины может уйти в отставку из-за слов о после США
Генпрокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.
Обновлено вчера в 16:39
Авто
Названы самые надежные внедорожники 2019 года
Эксперты портала «Автоновости дня» определили три самых надежных внедорожника 2019 года.
Обновлено в 03:27
Футбол
Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ
На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал".
Обновлено в 04:43
Кино
В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»
За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.
Обновлено вчера в 09:13
Гаджеты
Активные пользователи iPhone переходят на Android-смартфоны в Китае
По словам технических экспертов, после презентации iPhone X в Китае, стало ясно, что любители гаджетов не готовы отдавать такие деньги за смартфон.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
В страшном ДТП в Ростовской области погибли два человека
Как сообщили в ведомстве, в результате аварии погибли два человека.
Обновлено в 03:57
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
«Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он.
Обновлено в 03:23
Футбол
«Аякс» потребует у «Барселоны» за де Лигта 100 миллионов евро
Ожидается, что амстердамский клуб потребует за 19-летнего футболиста около 100 миллионов евро.
Обновлено в 03:53
Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Обновлено в 04:23