Общество
В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»REGNUM 02:16
В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос». В среду, 27 марта, в Московский регион придет холодный атмосферный фронт, который принесет осадки.
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Общество
Последняя неделя марта начнется в Петербурге со снега, дождя и ветра
Днем в понедельник синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, температура воздуха поднимется до +6 градусов, а ветер утихнет до 4 - 9 м/c.
Обновлено в 10:36
Игры
Хидео Кодзима: производство Death Stranding достигло «решающего этапа»
По словам Кодзимы, производство игры находится на «решающем этапе».
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро
В Москве мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро и выжил.
Обновлено в 13:39
Культура
Бэнкси назвал «фальшивой» выставку с его работами в Афинах
Обновлено в 13:35
Происшествия
Норвежский охотник подстрелил бегуна вместо косули
Норвежский охотник обвинен в покушении на убийство из-за того, что подстрелил 75-летнего бегуна, пишет The Local.
Обновлено в 01:02
Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с Казахстаном
Обновлено в 09:11
Футбол
Дзюба: российские футболисты не гордятся победой над Казахстаном
Футболисты сборной России в ходе отборочного матча Евро-2020 против команды Казахстана просто делали свою работу и совсем не гордятся победой.
Обновлено в 13:49
Футбол
Динь получил травму и не поможет сборной Франции в игре с Исландией
Защитник сборной Франции Люка Динь не поможет команде в матче отборочного раунда чемпионата Европы-2020 с командой Исландии.
Обновлено в 04:18
Политика
Журналистка заметила присутствие Зеленского на ТВ в день тишины
Журналистка издания «Новое время» Кристина Бердинских сообщила, что телеканал «1+1» в день тишины перед выборами президента Украины планирует показывать телепроекты шоумена Владимира Зеленского, который является кандидатом на пост главы государства.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
НАТО считает операцию в Югославии необходимой и легитимной
НАТО считает, что применение силы в Югославии в 1999 году было "необходимым и легитимным", а бомбардировки достигли своей цели, заявил в воскресенье РИА Новости чиновник альянса, комментируя 20-летнюю годовщину военной операции.
Обновлено в 09:28
Происшествия
КАД заволокло чёрным дымом от пожара на Волхонском шоссе
Клубы густого чёрного дыма распространились на большой площади и, по словам очевидцев, долетели до КАД.
Обновлено в 11:50
Экономика
Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Спорт
Елена Вяльбе отрицательно оценила трассу Кубка мира в Квебеке
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в Квебеке.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в Киеве
Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у российских границ
Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint пролетел через зону полетной информации Калининградской области, сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 10:07
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан
Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 05:49
Общество
Посетители Исторического музея самовольно повесили лишнюю картину
Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея Мария Лемигова рассказала РИА Новости о появлении в одном из залов лишней картины.
Обновлено в 11:25
Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Футбол
Михал Билек: «Преимущество было на стороне суперзвездной России»
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек подвел итоги матча с командой России во втором туре отборочного раунда Евро-2020.
Обновлено в 12:53
Кино
В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»
За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.
Обновлено вчера в 09:13
Шоу-бизнес
София Ротару показала в Instagram свой внешний вид на фоне слухов о болезни
София Ротару разместила в своём аккаунте Instagram новое фото в разделе «Истории».
Обновлено в 12:26
Происшествия
Следком проверяет данные о подмосковном тренере-педофиле
В Одинцовском районе 40-летнего тренера по боевым искусствам подозревают в изнасиловании 14-летней школьницы, сообщает Следком РФ по Московской области.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии
Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
Обновлено в 07:44
Здоровье
Ученые рассказали о вреде «пассивного алкоголизма»
По словам ученого Людвига Крауса, опасность пассивного алкоголизма недооценена, и перечисленные последствия не единственные при употреблении алкоголя во время беременности.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол
Раньери возглавил команду легенд «Валенсии»
Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери возглавил команду легенд «Валенсии» в матче с легендами сборной Испании.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15