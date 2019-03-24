Общество

В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»REGNUM 02:16

В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос». В среду, 27 марта, в Московский регион придет холодный атмосферный фронт, который принесет осадки.
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«Рецидив зимы» ждет Москву на следующей неделе

Авторадиовчера в 07:40

Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве во вторник и среду

Москва 24вчера в 18:47

Сильный снегопад обрушится на столицу

Вечерняя Москвавчера в 15:35

До -6 пообещали синоптики на грядущей неделе в Москве

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Сильный снегопад обрушится на Москву на следующей неделе

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В середине следующей недели в Москве будет мощный снегопад

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Мощный снегопад ожидается в Москве в середине следующей недели

РИАМОвчера в 05:44
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Общество

Последняя неделя марта начнется в Петербурге со снега, дождя и ветра

Днем в понедельник синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, температура воздуха поднимется до +6 градусов, а ветер утихнет до 4 - 9 м/c.
Обновлено в 10:36
Игры

Хидео Кодзима: производство Death Stranding достигло «решающего этапа»

По словам Кодзимы, производство игры находится на «решающем этапе».
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро

В Москве мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро и выжил.
Обновлено в 13:39
Футбол

Болельщики повесили баннер про Югославию на матче Россия–Казахстан

Обновлено в 10:33
Культура

Бэнкси назвал «фальшивой» выставку с его работами в Афинах

Обновлено в 13:35
Происшествия

Норвежский охотник подстрелил бегуна вместо косули

Норвежский охотник обвинен в покушении на убийство из-за того, что подстрелил 75-летнего бегуна, пишет The Local.
Обновлено в 01:02
Футбол

Назван стартовый состав сборной России на матч с Казахстаном

Обновлено в 09:11
Спорт

Этери Тутберидзе рассказала о личной трагедии перед Олимпиадой-2018

Обновлено в 13:19
Футбол

Дзюба: российские футболисты не гордятся победой над Казахстаном

Футболисты сборной России в ходе отборочного матча Евро-2020 против команды Казахстана просто делали свою работу и совсем не гордятся победой.
Обновлено в 13:49
Футбол

Динь получил травму и не поможет сборной Франции в игре с Исландией

Защитник сборной Франции Люка Динь не поможет команде в матче отборочного раунда чемпионата Европы-2020 с командой Исландии.
Обновлено в 04:18
Политика

Журналистка заметила присутствие Зеленского на ТВ в день тишины

Журналистка издания «Новое время» Кристина Бердинских сообщила, что телеканал «1+1» в день тишины перед выборами президента Украины планирует показывать телепроекты шоумена Владимира Зеленского, который является кандидатом на пост главы государства.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие

НАТО считает операцию в Югославии необходимой и легитимной

НАТО считает, что применение силы в Югославии в 1999 году было "необходимым и легитимным", а бомбардировки достигли своей цели, заявил в воскресенье РИА Новости чиновник альянса, комментируя 20-летнюю годовщину военной операции.
Обновлено в 09:28
Происшествия

КАД заволокло чёрным дымом от пожара на Волхонском шоссе

Клубы густого чёрного дыма распространились на большой площади и, по словам очевидцев, долетели до КАД.
Обновлено в 11:50
Экономика

Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России

Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В летевший в Сочи самолет ударила молния

В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Спорт

Елена Вяльбе отрицательно оценила трассу Кубка мира в Квебеке

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в Квебеке.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Россиянин погиб при взрыве в Киеве

Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку у российских границ

Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint пролетел через зону полетной информации Калининградской области, сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 10:07
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан

Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 05:49
Общество

Посетители Исторического музея самовольно повесили лишнюю картину

Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея Мария Лемигова рассказала РИА Новости о появлении в одном из залов лишней картины.
Обновлено в 11:25
Политика

The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй

Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Футбол

Михал Билек: «Преимущество было на стороне суперзвездной России»

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек подвел итоги матча с командой России во втором туре отборочного раунда Евро-2020.
Обновлено в 12:53
Политика

Песков рассказал о звонке Назарбаева Путину до объявления об отставке

Обновлено в 09:51
Кино

В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»

За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.
Обновлено вчера в 09:13
Шоу-бизнес

София Ротару показала в Instagram свой внешний вид на фоне слухов о болезни

София Ротару разместила в своём аккаунте Instagram новое фото в разделе «Истории».
Обновлено в 12:26
Происшествия

Следком проверяет данные о подмосковном тренере-педофиле

В Одинцовском районе 40-летнего тренера по боевым искусствам подозревают в изнасиловании 14-летней школьницы, сообщает Следком РФ по Московской области.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии

Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
Обновлено в 07:44
Здоровье

Ученые рассказали о вреде «пассивного алкоголизма»

По словам ученого Людвига Крауса, опасность пассивного алкоголизма недооценена, и перечисленные последствия не единственные при употреблении алкоголя во время беременности.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол

Раньери возглавил команду легенд «Валенсии»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери возглавил команду легенд «Валенсии» в матче с легендами сборной Испании.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
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