Происшествия

В Москве часть бизнес-центра во время сноса упала на проезжую часть
RT на русском
01:53

В Москве прошёл снос здания бизнес-центра, во время которого его часть упала на проезжую часть. Видео опубликовано телеканалом НТВ. По данным РИА Новости, инцидент произошёл на улице Красная сосна, информации о пострадавших нет.
RT на русском01:53

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В Москве часть бизнес-центра во время сноса упала на проезжую часть

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В Москве бизнес-центр во время сноса рухнул на проезжую часть

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Момент обрушения бизнес-центра в Москве попал на видео

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