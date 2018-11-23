В Москве прошёл снос здания бизнес-центра, во время которого его часть упала на проезжую часть. Видео опубликовано телеканалом НТВ. По данным РИА Новости, инцидент произошёл на улице Красная сосна, информации о пострадавших нет.

В Москве часть бизнес-центра во время сноса упала на проезжую часть

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