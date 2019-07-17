Футбол

В Москве болельщик прервал матч ПФЛ и атаковал судьюРИА Новости 13:00

Болельщик прервал матч первого тура первенства футбольного лиги в зоне Центр между московским "Араратом" и раменским "Сатурном". При счете 6:2 в пользу столичной команды главный арбитр назначил пенальти в ворота гостей.
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В матче второго российского дивизиона болельщик проник на поле и пытался атаковать судью

Sport24.ru13:58

Фанат «Сатурна» погнался за судьей перед пенальти. Его команда проиграла 2:8

Спорт-Экспресс05:12

Фанат прервал матч ПФЛ и пытался атаковать судью

Чемпионат13:53

Матч ПФЛ в Москве был прерван из-за попытки болельщика атаковать арбитра

Матч ТВ13:34

Фанат прервал матч ПФЛ и атаковал судью (видео)

Советский спорт13:06

В Москве болельщик прервал матч ПФЛ и атаковал судью

РИА Новости13:00

Фанат прервал матч ПФЛ и пытался атаковать судью. ВИДЕО

Sport.ru14:43
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Происшествия

В Ираке застрелили двух турецких дипломатов

Как минимум два сотрудника дипкорпуса Турции, включая вице-консула, были убиты в столице иракского Курдистана Эрбиле в результате нападения.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

США исключили продажу Турции F-35

Обновлено в 14:56
Футбол

«Лацио» вновь заинтересовался Азмуном

По информации издания, в сферу интересов римской команды входят Фернандо Льоренте, находящийся в статусе свободного агента, выступающий за СПАЛ Андреа Петанья и форвард Зенита Сердар Азмун, которым Лацио интересовался до перехода нападающего в клуб из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:13
Экономика

ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов

Чем бизнес РЖД не устраивает ФАС Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил "обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов )".
Обновлено в 13:55
Политика

Зеленский видит в освобождении моряков шаг к началу диалога с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение 24 украинских моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы, могло быт стать шагом к восстановлению диалога между Москвой и Киевом.
Обновлено в 14:44
Технологии

«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств

Обновлено в 09:47
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi A3 на «чистом» Android

Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi A3 на «чистом» Android, в котором все технические характеристики такие же как и в молодежном Mi CC9e.
Обновлено в 16:16
Политика

Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Число отравившихся едой из автоматов москвичей возросло до 51

В Москве возросло число пострадавших, которые отравились едой компании Healthy food из установленных в бизнес-центрах вендинговых автоматов "До Луны и обратно".
Обновлено в 13:31
Армия и оружие

В США потребовали полного контроля над ядерным оружием России

Кандидат на пост главы и врио Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты должны взять под контроль весь российский ядерный арсенал.
Обновлено в 16:08
Футбол

Каборе считает, что «Динамо» по силам выйти на лидирующие позиции в РПЛ

В "Динамо" создается команда, которая имеет все шансы в ближайшее время выйти на лидирующие позиции в чемпионате.
Обновлено в 13:11
Происшествия

В Мексике убит футболист молодежной команды «Дорадос»

Футболист молодежной команды мексиканского "Дорадос де Синалоа" Мирша Франсиско Эррера Гастелум убит после нападения в Кульякане, сообщается на официальной странице клуба в Twitter.
Обновлено в 15:50
Экономика

Чистая прибыль Bank of America в I полугодии выросла на 8%

Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2019 года выросла на 7,9% к аналогичному периоду прошлого года и составила 13,978 миллиарда долларов, говорится в отчетности банка.
Обновлено в 07:15
Общество

В России представили паспорта будущего

Пластиковая карточка, которая станет новым паспортом россиян с 2023 года, будет иметь чип, голографические фото, QR-код и всю информацию о человеке.
Обновлено в 16:36
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Политика

Мадуро в этом году посетит Россию

Обновлено в 14:50
Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Тарзан продемонстрировал результат многолетних тренировок в зале

Отличная физическая форма дается ему непросто. 49-летний танцор не пропускает тренировки даже во время отпуска.
Обновлено в 15:21
Происшествия

Трое сотрудников ФСБ признались в разбое

Трое из семи фигурантов уголовного дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, дали признательные показания.
Обновлено в 12:29
Происшествия

Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну

1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено в 07:35
Политика

МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Политика

Парубий отказался созывать Раду после требования Зеленского

Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента, о котором просил президент Украины Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено в 12:19
Авто

На автомобили Lada могли установить дефектные водяные насосы ТЗА

Обновлено в 02:22
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Армия и оружие

«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили

Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
Гаджеты

Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа

Сегодня логотип Apple знает почти каждый человек на планете.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В петербургском суде умер переводчик

В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.
Обновлено в 15:25
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
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