Футбол
В Москве болельщик прервал матч ПФЛ и атаковал судьюРИА Новости 13:00
Болельщик прервал матч первого тура первенства футбольного лиги в зоне Центр между московским "Араратом" и раменским "Сатурном". При счете 6:2 в пользу столичной команды главный арбитр назначил пенальти в ворота гостей.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:04, Вашингтон
Происшествия
В Ираке застрелили двух турецких дипломатов
Как минимум два сотрудника дипкорпуса Турции, включая вице-консула, были убиты в столице иракского Курдистана Эрбиле в результате нападения.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Обновлено в 14:56
Футбол
«Лацио» вновь заинтересовался Азмуном
По информации издания, в сферу интересов римской команды входят Фернандо Льоренте, находящийся в статусе свободного агента, выступающий за СПАЛ Андреа Петанья и форвард Зенита Сердар Азмун, которым Лацио интересовался до перехода нападающего в клуб из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:13
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Чем бизнес РЖД не устраивает ФАС Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил "обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов )".
Обновлено в 13:55
Политика
Зеленский видит в освобождении моряков шаг к началу диалога с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение 24 украинских моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы, могло быт стать шагом к восстановлению диалога между Москвой и Киевом.
Обновлено в 14:44
Технологии
«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств
Обновлено в 09:47
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi A3 на «чистом» Android
Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi A3 на «чистом» Android, в котором все технические характеристики такие же как и в молодежном Mi CC9e.
Обновлено в 16:16
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов москвичей возросло до 51
В Москве возросло число пострадавших, которые отравились едой компании Healthy food из установленных в бизнес-центрах вендинговых автоматов "До Луны и обратно".
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
В США потребовали полного контроля над ядерным оружием России
Кандидат на пост главы и врио Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты должны взять под контроль весь российский ядерный арсенал.
Обновлено в 16:08
Футбол
Каборе считает, что «Динамо» по силам выйти на лидирующие позиции в РПЛ
В "Динамо" создается команда, которая имеет все шансы в ближайшее время выйти на лидирующие позиции в чемпионате.
Обновлено в 13:11
Происшествия
В Мексике убит футболист молодежной команды «Дорадос»
Футболист молодежной команды мексиканского "Дорадос де Синалоа" Мирша Франсиско Эррера Гастелум убит после нападения в Кульякане, сообщается на официальной странице клуба в Twitter.
Обновлено в 15:50
Экономика
Чистая прибыль Bank of America в I полугодии выросла на 8%
Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2019 года выросла на 7,9% к аналогичному периоду прошлого года и составила 13,978 миллиарда долларов, говорится в отчетности банка.
Обновлено в 07:15
Общество
В России представили паспорта будущего
Пластиковая карточка, которая станет новым паспортом россиян с 2023 года, будет иметь чип, голографические фото, QR-код и всю информацию о человеке.
Обновлено в 16:36
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Политика
Мадуро в этом году посетит Россию
Обновлено в 14:50
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Тарзан продемонстрировал результат многолетних тренировок в зале
Отличная физическая форма дается ему непросто. 49-летний танцор не пропускает тренировки даже во время отпуска.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Трое сотрудников ФСБ признались в разбое
Трое из семи фигурантов уголовного дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, дали признательные показания.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено в 07:35
Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Политика
Парубий отказался созывать Раду после требования Зеленского
Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента, о котором просил президент Украины Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено в 12:19
Авто
На автомобили Lada могли установить дефектные водяные насосы ТЗА
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Армия и оружие
«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили
Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
Гаджеты
Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа
Сегодня логотип Apple знает почти каждый человек на планете.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В петербургском суде умер переводчик
В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.
Обновлено в 15:25
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35