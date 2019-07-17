Болельщик прервал матч первого тура первенства футбольного лиги в зоне Центр между московским "Араратом" и раменским "Сатурном". При счете 6:2 в пользу столичной команды главный арбитр назначил пенальти в ворота гостей.

В Москве болельщик прервал матч ПФЛ и атаковал судью

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