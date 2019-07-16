Происшествия
В Москве более 20 человек госпитализировали после отравленияРИА Новости 09:40
Ранее сообщалось, что, по данным московского управления Роспотребнадзора, около 30 офисных работников в Москве обратились за медицинской помощью, 17 человек госпитализированы из-за кишечной инфекции после употребления еды из вендинговых аппаратов, размещенных в офисах.
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Кино
Грета Гервиг может стать режиссером «Барби»
Обновлено в 02:22
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за С-400
Кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер заявил, что покупка Турцией российских ЗРС С-400 подрывает потенциал истребителей-бомбардировщиков F-35, в разработке которых принимает участие Анкара.
Обновлено в 13:13
Политика
Урсулу фон дер Ляйен назначили новым председателем Еврокомиссии
Европарламент, после периода непростого обсуждения кандидатуры, согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет, свидетельствуют результаты голосования.
Обновлено в 13:41
Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
Отели, которые увеличили стоимость отдыха, не досчитались туристов. В итоге бизнес Турции возвращается к первоначальным ценам.
Обновлено в 12:48
Происшествия
Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста
Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:05
Наука
Ученые изучили метаболические особенности мозга аутистов
Обновлено в 08:31
Происшествия
Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве
Обновлено в 10:53
Футбол
Кафу находится на грани банкротства
Кафу - двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, в июне этого года был выбран послом чемпионата мира-2022.
Обновлено в 09:38
Экономика
Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства
По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%).
Обновлено в 11:56
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Политика
Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя
Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Суд в Москве арестовал на трое суток двоих задержанных на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму
Мещанский районный суд арестовал Дмитрия Сидорова и Эрисхана Гешаева на трое суток каждого по статье о нарушении правил участия в публичном мероприятии, которое создало помехи транспорту и пешеходам.
Обновлено в 13:32
Наука
Время появления «подземного океана» передвинули
Обновлено вчера в 14:32
Кино
Выбран актер на роль Элвиса Пресли в новом фильме
Названо имя актера, который сыграет роль Элвиса Пресли в новом фильме.
Обновлено в 06:01
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Общество
В ФНС объяснили сбой компьютерной системы ЗАГС плановым обновлением
По словам представителя Минюста, «[в настоящее время] ФНС России реагирует на проблемы, возникающие при эксплуатации системы, и в кратчайшие сроки устраняет сбои, а также ежемесячно вводит в промышленную эксплуатацию новые версии системы, в которых учитываются выявленные в ходе работы недостатки».
Обновлено в 11:19
Политика
Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен
В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Политика
Постпред Украины назвал закон о языке внутренним делом страны
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что введение закона о государственном языке является внутренним делом его страны и в Киеве «сами разберутся».
Обновлено в 12:05
Политика
СБУ не обнаружила вмешательства России в выборы на Украине
Служба безопасности Украины пока не обнаружила вмешательства России в процесс подготовки парламентских выборов в стране.
Обновлено в 11:42
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
Авто
Продажи Skoda в России выросли на 10%
Как сообщает «Автостат», в первом полугодии этого года в России было продано 39 тыс. 828 новых машин Skoda, что на 10% больше, чем за такой же период в прошлом году.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Происшествия
Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото преступления
По данным полиции, мужчина напал на девушку с ножом и перерезал ей горло, после чего опубликовал фотографии убитой в Instagram и в чате поклонников блогерши в приложении Discord.
Обновлено в 04:07
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Экономика
Российские пенсионеры отказались копить на старость
На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
Обновлено в 08:54
Кино
«Игра престолов» установила абсолютный рекорд премии «Эмми»
Абсолютным лидером и новым рекордсменом оказался восьмой сезон сериала "Игра престолов", который в общей сложности будет претендовать на 32 награды.
Обновлено в 13:38