Происшествия

В Москве более 20 человек госпитализировали после отравленияРИА Новости 09:40

Ранее сообщалось, что, по данным московского управления Роспотребнадзора, около 30 офисных работников в Москве обратились за медицинской помощью, 17 человек госпитализированы из-за кишечной инфекции после употребления еды из вендинговых аппаратов, размещенных в офисах.
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Более 20 отравившихся едой из автоматов в московских офисах госпитализированы

ТАСС09:24

В Москве более 20 человек госпитализировали после отравления

РИА Новости09:40

Депздрав: После отравления едой из вендинговых аппаратов в Москве были госпитализированы 23 человека

Агентство Москва09:16

Здоровая еда с сальмонеллой? Почему отравились десятки москвичей

Москва 2412:30

30 человек отравились едой из автоматов здорового питания

Глас Народа09:18

После отравления едой из аппаратов Healthy Food в Москве госпитализированы 23 человека

Говорит Москва09:37

Около 30 офисных работников по всей Москве отравились едой из автоматов

Интерфакс06:18
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Кино

Грета Гервиг может стать режиссером «Барби»

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Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за С-400

Кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер заявил, что покупка Турцией российских ЗРС С-400 подрывает потенциал истребителей-бомбардировщиков F-35, в разработке которых принимает участие Анкара.
Обновлено в 13:13
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 12:56
Политика

Урсулу фон дер Ляйен назначили новым председателем Еврокомиссии

Европарламент, после периода непростого обсуждения кандидатуры, согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет, свидетельствуют результаты голосования.
Обновлено в 13:41
Экономика

Турецкие отели снизили цены для россиян

Отели, которые увеличили стоимость отдыха, не досчитались туристов. В итоге бизнес Турции возвращается к первоначальным ценам.
Обновлено в 12:48
Происшествия

Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста

Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:05
Наука

Ученые изучили метаболические особенности мозга аутистов

Обновлено в 08:31
Происшествия

Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве

Обновлено в 10:53
Футбол

Кафу находится на грани банкротства

Кафу - двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, в июне этого года был выбран послом чемпионата мира-2022.
Обновлено в 09:38
Экономика

Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства

По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%).
Обновлено в 11:56
Политика

ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Политика

Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя

Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Суд в Москве арестовал на трое суток двоих задержанных на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

Мещанский районный суд арестовал Дмитрия Сидорова и Эрисхана Гешаева на трое суток каждого по статье о нарушении правил участия в публичном мероприятии, которое создало помехи транспорту и пешеходам.
Обновлено в 13:32
Наука

Время появления «подземного океана» передвинули

Обновлено вчера в 14:32
Кино

Выбран актер на роль Элвиса Пресли в новом фильме

Названо имя актера, который сыграет роль Элвиса Пресли в новом фильме.
Обновлено в 06:01
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Общество

В ФНС объяснили сбой компьютерной системы ЗАГС плановым обновлением

По словам представителя Минюста, «[в настоящее время] ФНС России реагирует на проблемы, возникающие при эксплуатации системы, и в кратчайшие сроки устраняет сбои, а также ежемесячно вводит в промышленную эксплуатацию новые версии системы, в которых учитываются выявленные в ходе работы недостатки».
Обновлено в 11:19
Политика

Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен

В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
Обновлено в 06:09
Происшествия

В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться

Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Политика

Постпред Украины назвал закон о языке внутренним делом страны

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что введение закона о государственном языке является внутренним делом его страны и в Киеве «сами разберутся».
Обновлено в 12:05
Политика

СБУ не обнаружила вмешательства России в выборы на Украине

Служба безопасности Украины пока не обнаружила вмешательства России в процесс подготовки парламентских выборов в стране.
Обновлено в 11:42
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
Авто

Продажи Skoda в России выросли на 10%

Как сообщает «Автостат», в первом полугодии этого года в России было продано 39 тыс. 828 новых машин Skoda, что на 10% больше, чем за такой же период в прошлом году.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца

Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Происшествия

Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото преступления

По данным полиции, мужчина напал на девушку с ножом и перерезал ей горло, после чего опубликовал фотографии убитой в Instagram и в чате поклонников блогерши в приложении Discord.
Обновлено в 04:07
Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Экономика

Российские пенсионеры отказались копить на старость

На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
Обновлено в 08:54
Кино

«Игра престолов» установила абсолютный рекорд премии «Эмми»

Абсолютным лидером и новым рекордсменом оказался восьмой сезон сериала "Игра престолов", который в общей сложности будет претендовать на 32 награды.
Обновлено в 13:38
Главное