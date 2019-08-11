Общество

В Москве богослужения в честь Курбан-байрама прошли на шести площадкахРИА Новости 07:23

Около 240 тысяч человек приняли участие в богослужениях на шести площадках в Москве в честь праздника Курбан-байрам, рассказал РИА Новости глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
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Около 240 тыс. человек приняли участие в богослужениях по случаю Курбан-байрама в Москве

Празднование Курбан-байрама в Москве в воскресенье проходит без происшествий, в богослужениях на шести городских площадках приняли участие около 240 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
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