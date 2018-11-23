Происшествия

В Москве бизнес-центр во время сноса рухнул на проезжую часть
РИА Новости
01:12

На севере Москвы здание заброшенного бизнес-центра во время сноса рухнуло на дорогу, сообщает НТВ. Инцидент произошел на улице Красная Сосна. Бизнес-центр "Северянин" должны были демонтировать, но во время работ он обрушился прямо на проезжую часть.
РИА Новости01:12

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РЕН ТВвчера в 09:03
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