Происшествия
На севере Москвы здание заброшенного бизнес-центра во время сноса рухнуло на дорогу, сообщает НТВ. Инцидент произошел на улице Красная Сосна. Бизнес-центр "Северянин" должны были демонтировать, но во время работ он обрушился прямо на проезжую часть.
РИА Новости01:12
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